Законопроект щодо Генпрокуратури потенційно відкриває шлях прокурорському свавіллю

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Прийняття в існуючому вигляді законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань» спричинить масові прокурорські розправи над людьми, впевнений голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112».
За його словами, законопроектом вносяться зміни стосовно умов відкриття заочного кримінального провадження. «Якщо сьогодні заочно можна відкрити кримінальне провадження стосовно осіб, які перебувають у міжнародному розшуці або переховуються від слідства, то згідно законопроекту його можна буде відкрити стосовно особи, яка просто перебуває в розшуці, – розповів Ярослав Москаленко. – Можна уявити, що після прийняття цього закону буде робитися в районах і областях, які розправи над людьми. Люди подаватимуться в розшук «за три секунди».
Водночас голова «Волі народу» запевнив, що інші норми законопроекту заперечень у депутатської групи не викликають. «Перший пункт, де вносяться зміни конкретно під Юрія Луценка щодо досвіду роботи 5 років в законодавчому органі, ми підтримуємо», – повідомив він. Ярослав Москаленко також зазначив, що «Воля народу» підтримує і кандидатуру самого Юрія Луценка на посаду Генерального прокурора України. «Це єдиний кандидат, який може отримати необхідну кількість голосів у парламенті, – переконаний голова групи. – Особисто я також вважаю, що Юрій Луценко – той кандидат, який не буде безапеляційно виконувати усі команди Банкової».
Як запевнив Ярослав Москаленко, «Воля народу» підтримає законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань» у разі вилучення з нього норми щодо заочного кримінального провадження. Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.20.06. 2016
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