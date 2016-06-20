



Ярослав Москаленко





Законопроект щодо Генпрокуратури потенційно відкриває шлях прокурорському свавіллю

Прийняття в існуючому вигляді законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань» спричинить масові прокурорські розправи над людьми, впевнений голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112».

























За його словами, законопроектом вносяться зміни стосовно умов відкриття заочного кримінального провадження. «Якщо сьогодні заочно можна відкрити кримінальне провадження стосовно осіб, які перебувають у міжнародному розшуці або переховуються від слідства, то згідно законопроекту його можна буде відкрити стосовно особи, яка просто перебуває в розшуці, – розповів Ярослав Москаленко. – Можна уявити, що після прийняття цього закону буде робитися в районах і областях, які розправи над людьми. Люди подаватимуться в розшук «за три секунди».

Водночас голова «Волі народу» запевнив, що інші норми законопроекту заперечень у депутатської групи не викликають. «Перший пункт, де вносяться зміни конкретно під Юрія Луценка щодо досвіду роботи 5 років в законодавчому органі, ми підтримуємо», – повідомив він. Ярослав Москаленко також зазначив, що «Воля народу» підтримує і кандидатуру самого Юрія Луценка на посаду Генерального прокурора України. «Це єдиний кандидат, який може отримати необхідну кількість голосів у парламенті, – переконаний голова групи. – Особисто я також вважаю, що Юрій Луценко – той кандидат, який не буде безапеляційно виконувати усі команди Банкової».

Як запевнив Ярослав Москаленко, «Воля народу» підтримає законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань» у разі вилучення з нього норми щодо заочного кримінального провадження. Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.

20.06. 2016