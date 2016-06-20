





Ярослав Москаленко









По всіх ключових питаннях уряд повинен радитися із фракціями та групами

Нинішній уряд краще співпрацює з парламентом, ніж попередній, вважає голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко. Про це він повідомив під час погоджувальної ради у парламент.і«Якщо йти цією тенденцією, то нам потрібно запровадити роботу закритих засідань голів фракцій з прем'єр-міністром і з необхідними міністрами», – зазначив він. За його словами, у групи «Воля народу» є власне бачення вирішення складних питань сьогодення, які мали б бути обговорені з урядом. .













«Ми є державою, яка межує з сімома країнами. І при цьому ми повністю втрачаємо транспортний і транзитний потенціал нашої країни. Для порівняння, у Німеччині наші вантажоперевізники платять 16,7 євро за 100 км пробігу, у Польщі – 37 євро, у Словаччині – 19 євро, в Угорщині – 11 євро і навіть у Білорусі – 14,5 євро, – повідомив Ярослав Москаленко. – Ви можете уявити, який транспортний потік йде через нашу країну? А що вони нам платять? Нуль».

На переконання голови «Воля народу», Україні варто було б розробити комплексну програму і побудувати хоча б десять тисяч кілометрів таких доріг, можливо і шляхом кредитування МВФ. «Ці дороги працювали б на відпрацювання цього кредиту, а потім і на український бюджет, – впевнений він. – Крім того, будівництво такої дороги – це вже буде серйозна ін'єкція в економіку України. Запрацюють асфальтні і бетоні заводи, створяться робочі місця, запрацює будівельна галузь».

Як заявив Ярослав Москаленко, влада повинна дбати про наповнення бюджетів, а не про те, як відібрати кошти у людей. «Тарифи на газ не місія МВФ встановила. Місія МВФ вимагає від нас збалансованого підходу до бюджету, щоб показати платоспроможність нашої країни. На жаль, влада вибрала найкоротший шлях – залізти у кишені людей, піднявши їм тарифи і показавши таким чином дохідну частину нашого бюджету», – зазначив він.

Голова «Волі народу» також закцентував увагу на тому, що на сьогодні громадяни жодним чином не можуть проконтролювати використання тарифних коштів. «Левова частина прибутку від реалізації газу населення осідає у компанії «Укргазвидобування», – повідомив він. – При цьому корупціонери з цієї кампанії отримують мільйонні зарплати за фейкові презентації та неіснуючі виробництва. Ви тільки послухайте їхні заяви: всі українці повинні платити нереальні тарифи, тому що вони мають право на високі зарплати».

Ярослав Москаленко звернувся до всіх депутатів, хто захищає керівництво «Укргазвидобування» з вимогою припинити вводити в оману суспільство. «Ці люди мають розуміти, що вони сьогодні захищають тих, хто вже сидить на цих потоках. Вони створили ці потоки, вони підняли тарифи, вони залізли до кишень людей і сьогодні намагаються закрити рота групі «Воля народу», яка говорить правду. Щоб закрити мені рота, потрібно перестати красти», – додав він.

По всіх ключових питаннях уряд повинен радитися із фракціями та групами – Ярослав Москаленко. Нинішній уряд краще співпрацює з парламентом, ніж попередній, вважає голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко. Про це він повідомив під час погоджувальної ради у парламенті.

«Якщо йти цією тенденцією, то нам потрібно запровадити роботу закритих засідань голів фракцій з прем'єр-міністром і з необхідними міністрами», – зазначив він. За його словами, у групи «Воля народу» є власне бачення вирішення складних питань сьогодення, які мали б бути обговорені з урядом.

«Ми є державою, яка межує з сімома країнами. І при цьому ми повністю втрачаємо транспортний і транзитний потенціал нашої країни. Для порівняння, у Німеччині наші вантажоперевізники платять 16,7 євро за 100 км пробігу, у Польщі – 37 євро, у Словаччині – 19 євро, в Угорщині – 11 євро і навіть у Білорусі – 14,5 євро, – повідомив Ярослав Москаленко. – Ви можете уявити, який транспортний потік йде через нашу країну? А що вони нам платять? Нуль». На переконання голови «Воля народу», Україні варто було б розробити комплексну програму і побудувати хоча б десять тисяч кілометрів таких доріг, можливо і шляхом кредитування МВФ. «Ці дороги працювали б на відпрацювання цього кредиту, а потім і на український бюджет, – впевнений він. – Крім того, будівництво такої дороги – це вже буде серйозна ін'єкція в економіку України. Запрацюють асфальтні і бетоні заводи, створяться робочі місця, запрацює будівельна галузь».

Як заявив Ярослав Москаленко, влада повинна дбати про наповнення бюджетів, а не про те, як відібрати кошти у людей. «Тарифи на газ не місія МВФ встановила. Місія МВФ вимагає від нас збалансованого підходу до бюджету, щоб показати платоспроможність нашої країни. На жаль, влада вибрала найкоротший шлях – залізти у кишені людей, піднявши їм тарифи і показавши таким чином дохідну частину нашого бюджету», – зазначив він.

Голова «Волі народу» також закцентував увагу на тому, що на сьогодні громадяни жодним чином не можуть проконтролювати використання тарифних коштів. «Левова частина прибутку від реалізації газу населення осідає у компанії «Укргазвидобування», – повідомив він. – При цьому корупціонери з цієї кампанії отримують мільйонні зарплати за фейкові презентації та неіснуючі виробництва. Ви тільки послухайте їхні заяви: всі українці повинні платити нереальні тарифи, тому що вони мають право на високі зарплати».

Ярослав Москаленко звернувся до всіх депутатів, хто захищає керівництво «Укргазвидобування» з вимогою припинити вводити в оману суспільство. «Ці люди мають розуміти, що вони сьогодні захищають тих, хто вже сидить на цих потоках. Вони створили ці потоки, вони підняли тарифи, вони залізли до кишень людей і сьогодні намагаються закрити рота групі «Воля народу», яка говорить правду. Щоб закрити мені рота, потрібно перестати красти», – додав він.Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.

20.06. 2016