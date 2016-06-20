По всіх ключових питаннях уряд повинен радитися із фракціями та групами

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Нинішній уряд краще співпрацює з парламентом, ніж попередній, вважає голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко. Про це він повідомив під час погоджувальної ради у парламент.і«Якщо йти цією тенденцією, то нам потрібно запровадити роботу закритих засідань голів фракцій з прем'єр-міністром і з необхідними міністрами», – зазначив він. За його словами, у групи «Воля народу» є власне бачення вирішення складних питань сьогодення, які мали б бути обговорені з урядом. .
«Ми є державою, яка межує з сімома країнами. І при цьому ми повністю втрачаємо транспортний і транзитний потенціал нашої країни. Для порівняння, у Німеччині наші вантажоперевізники платять 16,7 євро за 100 км пробігу, у Польщі – 37 євро, у Словаччині – 19 євро, в Угорщині – 11 євро і навіть у Білорусі – 14,5 євро, – повідомив Ярослав Москаленко. – Ви можете уявити, який транспортний потік йде через нашу країну? А що вони нам платять? Нуль».
На переконання голови «Воля народу», Україні варто було б розробити комплексну програму і побудувати хоча б десять тисяч кілометрів таких доріг, можливо і шляхом кредитування МВФ. «Ці дороги працювали б на відпрацювання цього кредиту, а потім і на український бюджет, – впевнений він. – Крім того, будівництво такої дороги – це вже буде серйозна ін'єкція в економіку України. Запрацюють асфальтні і бетоні заводи, створяться робочі місця, запрацює будівельна галузь».
Як заявив Ярослав Москаленко, влада повинна дбати про наповнення бюджетів, а не про те, як відібрати кошти у людей. «Тарифи на газ не місія МВФ встановила. Місія МВФ вимагає від нас збалансованого підходу до бюджету, щоб показати платоспроможність нашої країни. На жаль, влада вибрала найкоротший шлях – залізти у кишені людей, піднявши їм тарифи і показавши таким чином дохідну частину нашого бюджету», – зазначив він.
Голова «Волі народу» також закцентував увагу на тому, що на сьогодні громадяни жодним чином не можуть проконтролювати використання тарифних коштів. «Левова частина прибутку від реалізації газу населення осідає у компанії «Укргазвидобування», – повідомив він. – При цьому корупціонери з цієї кампанії отримують мільйонні зарплати за фейкові презентації та неіснуючі виробництва. Ви тільки послухайте їхні заяви: всі українці повинні платити нереальні тарифи, тому що вони мають право на високі зарплати».
Ярослав Москаленко звернувся до всіх депутатів, хто захищає керівництво «Укргазвидобування» з вимогою припинити вводити в оману суспільство. «Ці люди мають розуміти, що вони сьогодні захищають тих, хто вже сидить на цих потоках. Вони створили ці потоки, вони підняли тарифи, вони залізли до кишень людей і сьогодні намагаються закрити рота групі «Воля народу», яка говорить правду. Щоб закрити мені рота, потрібно перестати красти», – додав він.
По всіх ключових питаннях уряд повинен радитися із фракціями та групами – Ярослав Москаленко. Нинішній уряд краще співпрацює з парламентом, ніж попередній, вважає голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко. Про це він повідомив під час погоджувальної ради у парламенті.
«Якщо йти цією тенденцією, то нам потрібно запровадити роботу закритих засідань голів фракцій з прем'єр-міністром і з необхідними міністрами», – зазначив він. За його словами, у групи «Воля народу» є власне бачення вирішення складних питань сьогодення, які мали б бути обговорені з урядом.
«Ми є державою, яка межує з сімома країнами. І при цьому ми повністю втрачаємо транспортний і транзитний потенціал нашої країни. Для порівняння, у Німеччині наші вантажоперевізники платять 16,7 євро за 100 км пробігу, у Польщі – 37 євро, у Словаччині – 19 євро, в Угорщині – 11 євро і навіть у Білорусі – 14,5 євро, – повідомив Ярослав Москаленко. – Ви можете уявити, який транспортний потік йде через нашу країну? А що вони нам платять? Нуль». На переконання голови «Воля народу», Україні варто було б розробити комплексну програму і побудувати хоча б десять тисяч кілометрів таких доріг, можливо і шляхом кредитування МВФ. «Ці дороги працювали б на відпрацювання цього кредиту, а потім і на український бюджет, – впевнений він. – Крім того, будівництво такої дороги – це вже буде серйозна ін'єкція в економіку України. Запрацюють асфальтні і бетоні заводи, створяться робочі місця, запрацює будівельна галузь».
Як заявив Ярослав Москаленко, влада повинна дбати про наповнення бюджетів, а не про те, як відібрати кошти у людей. «Тарифи на газ не місія МВФ встановила. Місія МВФ вимагає від нас збалансованого підходу до бюджету, щоб показати платоспроможність нашої країни. На жаль, влада вибрала найкоротший шлях – залізти у кишені людей, піднявши їм тарифи і показавши таким чином дохідну частину нашого бюджету», – зазначив він.
Голова «Волі народу» також закцентував увагу на тому, що на сьогодні громадяни жодним чином не можуть проконтролювати використання тарифних коштів. «Левова частина прибутку від реалізації газу населення осідає у компанії «Укргазвидобування», – повідомив він. – При цьому корупціонери з цієї кампанії отримують мільйонні зарплати за фейкові презентації та неіснуючі виробництва. Ви тільки послухайте їхні заяви: всі українці повинні платити нереальні тарифи, тому що вони мають право на високі зарплати».
Ярослав Москаленко звернувся до всіх депутатів, хто захищає керівництво «Укргазвидобування» з вимогою припинити вводити в оману суспільство. «Ці люди мають розуміти, що вони сьогодні захищають тих, хто вже сидить на цих потоках. Вони створили ці потоки, вони підняли тарифи, вони залізли до кишень людей і сьогодні намагаються закрити рота групі «Воля народу», яка говорить правду. Щоб закрити мені рота, потрібно перестати красти», – додав він.Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.20.06. 2016
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