



Євген Рибчинський



Україні не потрібні позики ціною людського зубожіння – «Воля народу»

Депутатська група «Воля народу» виступає категорично проти вирішення проблем бюджету за рахунок пересічних громадян. Про це заявив член групи, народний депутат Євген Рибчинський, виступаючи у Верховній Раді.













За його словами, кредити, заради яких уряд сліпо виконує вказівки МВФ, призводять лише до зубожіння українського народу. «Торік МВФ кредитував економіку України на суму понад 6,5 мільярдів доларів. І тут же стався перехід на ринкові ціни на газ для населення. Де тут користь економіці і суспільству? – запитав народний депутат. – Уряд однією рукою позичає мільярди, за які розплачуватимуться наші діти, а іншою вдвічі підвищує ціни на газ, ведучи українські сім’ї до межі бідності».

Євген Рибчинський повідомив, що колишній очільник МВФ нещодавно став учасником «панамського» скандалу, адже мав на своїх офшорних рахунках 3,7 мільярдів євро. «Звідки у екс-чиновника МВФ такі гроші, ми можемо тільки здогадуватися, зважаючи на те, що вони дуже допомагають таким країнам, як наша», – зауважив він.

За інформацією Євгена Рибчинського, сьогодні середня українська родина віддає майже половину свого доходу газо і енергопостачальникам. «І це ще не край, адже анонсуються чергові підвищення, – говорить він. – Тобто відбувається фактичне винищення нації через енергетичне поневолення». Народний депутат заявив про те, що група «Воля народу» не підтримуватиме псевдореформи, які нічого не змінюють і лише роблять народ біднішим. «І це замість створення нових робочих місць, замість стимулювання видобутку вітчизняного газу, замість реформи «Нафтогазу» і підвищення соціальних стандартів, – наголосив він. – Нехай уряд проявить вправність і запропонує суспільству реальну програму виходу з кризи, а не розшарпується перед позичальниками, виконуючи їхні нереальні забаганки». Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.

23.05. 2016