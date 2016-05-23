Україні не потрібні позики ціною людського зубожіння – «Воля народу»

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Депутатська група «Воля народу» виступає категорично проти вирішення проблем бюджету за рахунок пересічних громадян. Про це заявив член групи, народний депутат Євген Рибчинський, виступаючи у Верховній Раді.
За його словами, кредити, заради яких уряд сліпо виконує вказівки МВФ, призводять лише до зубожіння українського народу. «Торік МВФ кредитував економіку України на суму понад 6,5 мільярдів доларів. І тут же стався перехід на ринкові ціни на газ для населення. Де тут користь економіці і суспільству? – запитав народний депутат. – Уряд однією рукою позичає мільярди, за які розплачуватимуться наші діти, а іншою вдвічі підвищує ціни на газ, ведучи українські сім’ї до межі бідності».
Євген Рибчинський повідомив, що колишній очільник МВФ нещодавно став учасником «панамського» скандалу, адже мав на своїх офшорних рахунках 3,7 мільярдів євро. «Звідки у екс-чиновника МВФ такі гроші, ми можемо тільки здогадуватися, зважаючи на те, що вони дуже допомагають таким країнам, як наша», – зауважив він.
За інформацією Євгена Рибчинського, сьогодні середня українська родина віддає майже половину свого доходу газо і енергопостачальникам. «І це ще не край, адже анонсуються чергові підвищення, – говорить він. – Тобто відбувається фактичне винищення нації через енергетичне поневолення». Народний депутат заявив про те, що група «Воля народу» не підтримуватиме псевдореформи, які нічого не змінюють і лише роблять народ біднішим. «І це замість створення нових робочих місць, замість стимулювання видобутку вітчизняного газу, замість реформи «Нафтогазу» і підвищення соціальних стандартів, – наголосив він. – Нехай уряд проявить вправність і запропонує суспільству реальну програму виходу з кризи, а не розшарпується перед позичальниками, виконуючи їхні нереальні забаганки». Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.23.05. 2016
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