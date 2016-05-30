

Євген Рибчинський

Прокуратура боїться, що прийде нова людина і наведе лад

Депутатська група «Воля народу» підтримає законопроект про зміни до закону про Генеральну прокуратуру. Про це заявив член групи, народний депутат Євген Рибчинський в ефірі «5 каналу». «Прокуратура геть боїться, що до її лав зайде людина, яка як лакмус проявить все, що там є. Ми думаємо, що Юрій Луценко це саме та людина», – сказав народний депутат.













За словами пана Євгена Рибчинського, Генеральна прокуратура наразі зовсім не працює. «Ми скрізь бачимо нехтування законами, і ніхто нічого не робить. Навіть із «діамантовими» прокурорами нічого не сталося», – зазначив він.

Народний депутат також виразив впевненість, що у разі обрання Юрія Луценка на посаду Генерального прокурора зміни у діяльності цієї структури стануться вже найближчим часом. «На сьогодні за два роки результату змін немає. Впевнений, що за Юрія Луценка вже за 3-4 місяці результати будуть очевидні», – вважає він.Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.

30.05. 2016