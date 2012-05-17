Уряд Гройсмана є навіть більшим камікадзе, ніж уряд Яценюка

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Володимир Гройсман є ефективним менеджером, який здатен у найближчий місяць навести порядок і почати потужно працювати, вважає народний депутат України, член групи «Воля народу» Євген Рибчинський. Про це він заявив в ефірі телеканалу«112».
Водночас вимоги МВФ, за якими вже в травні уряд змушений буде підвищити тарифи для населення, на думку Євгена Рибчинського, здатні суттєво знизити його рейтинг. «З цього моменту всі надії на уряд Гройсмана як на месію будуть фактично знищені», – прогнозує він.
Крім того, за словами Євгена Рибчинського, на новий уряд очікує критика з боку колишнього прем’єра та його фракції. «Вже за декілька місяців Яценюк може почати знищувати цей уряд словесно, і тим самим набирати собі бали», – зазначив він. Політичний «рознос» нового уряду, за прогнозом Євгена Рибчинського, почнеться наприкінці вересня, після ста днів його діяльності. «Урядом-камікадзе був уряд Яценюка, але він вчасно змінився, – вважає народний депутат. – Новий уряд схожий на камікадзе ще більше, ніж попередній».
Євген Рибчинський порадив новопризначеному прем’єр-міністру проводити самостійну політику та орієнтуватися, передусім, на підтримку суспільства. «У більшості питань новий прем’єр буде абсолютно погоджуватися з Президентом, – переконаний народний депутат. – Однак якщо Володимир Гройсман хоче довгого політичного життя, він повинен проявити себе як самостійна фігура».Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.17.05.12.05. 2016
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