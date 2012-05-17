

Євген Рибчинський

Уряд Гройсмана є навіть більшим камікадзе, ніж уряд Яценюка

Володимир Гройсман є ефективним менеджером, який здатен у найближчий місяць навести порядок і почати потужно працювати, вважає народний депутат України, член групи «Воля народу» Євген Рибчинський. Про це він заявив в ефірі телеканалу«112».













Водночас вимоги МВФ, за якими вже в травні уряд змушений буде підвищити тарифи для населення, на думку Євгена Рибчинського, здатні суттєво знизити його рейтинг. «З цього моменту всі надії на уряд Гройсмана як на месію будуть фактично знищені», – прогнозує він.

Крім того, за словами Євгена Рибчинського, на новий уряд очікує критика з боку колишнього прем’єра та його фракції. «Вже за декілька місяців Яценюк може почати знищувати цей уряд словесно, і тим самим набирати собі бали», – зазначив він. Політичний «рознос» нового уряду, за прогнозом Євгена Рибчинського, почнеться наприкінці вересня, після ста днів його діяльності. «Урядом-камікадзе був уряд Яценюка, але він вчасно змінився, – вважає народний депутат. – Новий уряд схожий на камікадзе ще більше, ніж попередній».

Євген Рибчинський порадив новопризначеному прем’єр-міністру проводити самостійну політику та орієнтуватися, передусім, на підтримку суспільства. «У більшості питань новий прем’єр буде абсолютно погоджуватися з Президентом, – переконаний народний депутат. – Однак якщо Володимир Гройсман хоче довгого політичного життя, він повинен проявити себе як самостійна фігура».Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.

17.05.12.05. 2016