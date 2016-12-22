

Ярослав Москаленко

Вето Президента на закон щодо чорнобильців потрібно подолати

Верховна Рада має подолати вето Президента України на законопроект 2093 «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», переконаний голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко. Про це він заявив під час погоджувальної ради у парламенті.



















За його словами, накладення вето на законопроект щодо прав чорнобильців через позицію Мінфіну стало помилкою, яку слід негайно виправляти. «Тоді, коли ми оголосили 2016 рік роком ліквідаторів і постаждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ми накладаємо вето на цей важливий законопроект, який викликав серйозний резонанс у суспільстві», – зазначив Ярослав Москаленко.

Голова «Волі народу» нагадав, що законопроект 2093 відновлював конституційні права чорнобильців, які були порушені у зв’язку з прийняттям у 2014 році закону 76-VІІІ. «Я є депутатом від Київської області, де проживає 650 тисяч чорнобильців, – повідомив він. – Нещодавно до мене у приймальню прийшов батько, який поховав свого сина 1978 року народження. Син не зміг отримати пільгових медикаментів у зв'язку з тим, що не зміг довести зв'язок своєї тяжкої хвороби із Чорнобильською катастрофою. А не зміг тому, що у 2014 році, приймаючи закон 76-VIII, була порушена Конституція. Він вже був визнаний державою як постраждалий, а в законі написали, що він не є постраждалим».

Ярослав Москаленко також наголосив, що Верховна Рада має подолати вето на законопроекти щодо фінансування ПТУ та вихід на пенсію у 55 років жінок, що мають 30 річний стаж роботи. .

на РУХ ПРЕС.12.05 2016