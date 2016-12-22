Вето Президента на закон щодо чорнобильців потрібно подолати

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Верховна Рада має подолати вето Президента України на законопроект 2093 «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», переконаний голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко. Про це він заявив під час погоджувальної ради у парламенті.
За його словами, накладення вето на законопроект щодо прав чорнобильців через позицію Мінфіну стало помилкою, яку слід негайно виправляти. «Тоді, коли ми оголосили 2016 рік роком ліквідаторів і постаждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ми накладаємо вето на цей важливий законопроект, який викликав серйозний резонанс у суспільстві», – зазначив Ярослав Москаленко.
Голова «Волі народу» нагадав, що законопроект 2093 відновлював конституційні права чорнобильців, які були порушені у зв’язку з прийняттям у 2014 році закону 76-VІІІ. «Я є депутатом від Київської області, де проживає 650 тисяч чорнобильців, – повідомив він. – Нещодавно до мене у приймальню прийшов батько, який поховав свого сина 1978 року народження. Син не зміг отримати пільгових медикаментів у зв'язку з тим, що не зміг довести зв'язок своєї тяжкої хвороби із Чорнобильською катастрофою. А не зміг тому, що у 2014 році, приймаючи закон 76-VIII, була порушена Конституція. Він вже був визнаний державою як постраждалий, а в законі написали, що він не є постраждалим».
Ярослав Москаленко також наголосив, що Верховна Рада має подолати вето на законопроекти щодо фінансування ПТУ та вихід на пенсію у 55 років жінок, що мають 30 річний стаж роботи. .Прес-служба ДГ «Воля народу». на РУХ ПРЕС.12.05 2016
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