

Віталій Купрій

Аналіз порушень конституційної та регламентної процедури під час формування Уряду Гройсмана та зміни керівництва Верховної Ради

Народний депутат України Віталій Купрій на своїй сторінці в Фейсбук дав детальний аналіз беззаконня під час "розв'язання" політичної кризи в Україні. Порушення конституційної та регламентної процедур під час формування Уряду пана Гройсмана.

















1. Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 106 Конституції України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» пропозиція коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, подається Президенту України за підписом народного депутата України – уповноваженого на подання пропозиції відповідно до угоди про формування коаліції.

Проте невідомо хто був тим уповноваженим народним депутатом, який запропонував кандидатуру Володимира Гройсмана, та чи справді була направлена відповідна підписана пропозиція Президенту. Очевидно, що для уповноваження такого депутата мали бути проведені збори коаліції.

Угода про формування коаліції обов’язково має бути, при чому підписана кожним народним депутатом, який до неї входить. Її повинні схвалити відповідними рішеннями фракцій-учасників, що підтверджується протоколами їх засідань. Із практики формування попередньої коаліції зазначу, що я особисто писав заяву на входження до її складу. Саме в коаліційній угоді мають бути визначені керівні органи коаліції, механізми прийняття рішень, план дій тощо. 2. Відповідно до ч. 1 ст. 205 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» подання Президента України про надання Верховною Радою згоди на призначення Президентом України Прем’єр-міністра України подається до Верховної Ради письмово та розглядається у Верховній Раді відповідно до Конституції України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та цього Регламенту.

Проте проект Постанови про Кабінет Міністрів України № 4423 від 14.04.2016 року, якою призначено Гройсмана Володимира Борисовича на посаду Прем’єр-міністра України, було внесено народними депутатами України Юрієм Луценком і Максимом Бурбаком. Відповідно до ст. 93 Конституції України Президент України має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, а тому міг подати проект Постанови власноручно. Крім того, невідомо чи справді Президентом України вносилось письмове подання до Верховної Ради про призначення Гройсмана Прем’єр-міністром України. Таким чином, призначаючи Гройсмана на посаду Прем’єра фактично голосували не за пропозицію Президента, а за Постанову народних депутатів Луценка та Бурбака.

3. Відповідно до ч. 3 ст. 205 Регламенту ВРУ кандидатура Прем’єр-міністра України попередньо розглядається на засіданні комітету, до предмета відання якого належить таке питання, який надає Верховній Раді своє рішення не пізніше ніж у чотириденний строк з дня внесення відповідного подання Президентом України. У Рішення комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя щодо розгляду заяви Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка про його відставку від 12.04.2016 року (Протокол № 46) зазначається: «призначити на посаду Прем’єр-міністра України кандидатуру, внесену Президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України».

Таким чином, кандидатура Гройсмана на посаду Прем’єр-міністра України в передбачений законодавством спосіб не розглядалась на засіданні комітету з питань правової політики та правосуддя, необхідне рішення ухвалене не було.

4. Рішення про відставку Яценюка та призначення Гройсмана Прем’єр-міністром були об’єднані в одному пакеті. Цим же документом передбачили скасування постанови, якою визнано незадовільною діяльність КМУ Яценюка ще декілька місяців назад. Звільнення попереднього і призначення нового Прем’єр-міністра – це різні конституційні процедури, які передбачають абсолютно різні етапи проходження та залучення різного кола суб’єктів. Зокрема, Президент України взагалі не бере участь у відставці Кабінету Міністрів України у випадку власної заяви Прем’єр-міністра про відставку. Саме тому рішення про відставку Яценюка та призначення Гройсмана Прем’єр-міністром не могли бути об’єднані в одній постанові. Крім того, пакетне голосування говорить про те, що між партнерами по коаліції немає довіри один до одного та були побоювання, що депутати проголосують за відставку Яценюка, але можуть не дати голоси за призначення Гройсмана.

5. Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 106 Конституції України Президент України вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України. Голосування за цих міністрів мало проводитись окремо від інших міністрів, проте знову ж таки голосували за всіх міністрів разом в межах однієї постанови. При цьому голосування було не за подання Президента, а за Постанову про формування складу Кабінету Міністрів України № 4424 від 14.04.2016, яку вніс Гройсман.

6. Постанову про формування складу Кабінету Міністрів України № 4424 від 14.04.2016 Гройсман вніс як народний депутат України, що підтверджується даними з офіційного веб-сайту Верховної Ради України. Відповідно до ст. 114 Конституції України Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. А тому в даному випадку знову має місце порушення конституційної процедури, оскільки Гройсман на час внесення кандидатів до Кабінету міністрів України ще не мав статусу Прем’єр-міністра України. Регламентні порушення під час зміни керівництва Верховної Ради.

1. Відповідно до ч. 4 статті 76 Регламенту ВРУ рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Проте цього зроблено не було, жодних доручень Рахунковій палаті також не було надано, навіть в Постанові про Відкликання Володимира Гройсмана з посади Голови Верховної Ради, що є порушенням регламентної процедури.

2. Відповідно до ч. 5 ст. 76 Регламенту ВРУ Голова Верховної Ради України готує письмовий звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні. Проте згаданий звіт взагалі не був наданий народним депутатамУкраїни. .

для РУХ ПРЕС.12.05. 2016