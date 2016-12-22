

Віталій Купрій.

Прокуратура підозрює директора з корпоративної безпеки НАК «Нафтогаз України» в причетності до «ДНР»

Прокуратура Донеччини відкрила кримінальне провадження щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків колишніми начальниками поліції та СБУ в Донецькій області Костянтином Пожидаєвим і Валерієм Івановим. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат України Віталій Купрій.





















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«За інформацією правоохоронців саме їх дії сприяли створенню терористичної організації «ДНР» і призвели до окупації її представниками частини території Донецької області», - написав Купрій. Нардеп також нагадав, що під час масових заворушень у Донецькій області в квітні 2014 року Пожидаєв та Іванов, маючи достатньо влади, службових повноважень, величезну кількість підпорядкованих співробітників органів внутрішніх справ і СБУ, що у декілька разів перевищувала чисельність сепаратистів, що вчиняли громадські безпорядки та захват адміністративних будівель, не виконували своїх службових обов’язків.

Їх службова недбалість призвела до вбивств, викрадень і побиття наших громадян, захвату адміністративних будівель і розкрадання державного майна. «Зі ЗМІ мені стало відомо, що зараз Пожидаєва призначили на посаду директора з корпоративної безпеки НАК «Нафтогаз України», - додає пан Купрій. Парламентар наголошує, що мова йде про людину, яка: - підпадала під дію Закону України «Про очищення влади» та в подальшому була звільнена з органів ОВС на цій підставі;

- під час Революції Гідності, будучи начальником ГУМВС України в Кіровоградській області, застосував заходи щодо розгону так званого «Кіровоградського Майдану»;

- досить тривалий час працювала в бізнес-структурах олігарха Ріната Ахметова, який на початку конфлікту на Донбасі закликав органи державної влади України на переговори з сепаратистами; - можливо працювала на російські спецслужби, оскільки згідно чисельних повідомлень ЗМІ, Пожидаєв після здачі сепаратистам і злочинцям Донецької області та звільнення з органів ОВС на підставі Закону України «Про очіщення влади» поїхав «відпочивати» до окупованого російськими військами АР Крим.

«Для мене є абсолютно незрозумілим рішення про призначення цієї людини на таку відповідальну посаду. Сподіваюсь на професійне розслідування та справедливе покарання для поплічників сепаратистів», - резюмує Віталій Купрій.

для РУХ ПРЕС.12.05. 2016