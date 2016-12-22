Прокуратура підозрює директора з корпоративної безпеки НАК «Нафтогаз України» в причетності до «ДНР»

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Прокуратура Донеччини відкрила кримінальне провадження щодо неналежного виконання своїх службових обов’язків колишніми начальниками поліції та СБУ в Донецькій області Костянтином Пожидаєвим і Валерієм Івановим. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат України Віталій Купрій.
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«За інформацією правоохоронців саме їх дії сприяли створенню терористичної організації «ДНР» і призвели до окупації її представниками частини території Донецької області», - написав Купрій. Нардеп також нагадав, що під час масових заворушень у Донецькій області в квітні 2014 року Пожидаєв та Іванов, маючи достатньо влади, службових повноважень, величезну кількість підпорядкованих співробітників органів внутрішніх справ і СБУ, що у декілька разів перевищувала чисельність сепаратистів, що вчиняли громадські безпорядки та захват адміністративних будівель, не виконували своїх службових обов’язків.
Їх службова недбалість призвела до вбивств, викрадень і побиття наших громадян, захвату адміністративних будівель і розкрадання державного майна. «Зі ЗМІ мені стало відомо, що зараз Пожидаєва призначили на посаду директора з корпоративної безпеки НАК «Нафтогаз України», - додає пан Купрій. Парламентар наголошує, що мова йде про людину, яка: - підпадала під дію Закону України «Про очищення влади» та в подальшому була звільнена з органів ОВС на цій підставі;
- під час Революції Гідності, будучи начальником ГУМВС України в Кіровоградській області, застосував заходи щодо розгону так званого «Кіровоградського Майдану»;
- досить тривалий час працювала в бізнес-структурах олігарха Ріната Ахметова, який на початку конфлікту на Донбасі закликав органи державної влади України на переговори з сепаратистами; - можливо працювала на російські спецслужби, оскільки згідно чисельних повідомлень ЗМІ, Пожидаєв після здачі сепаратистам і злочинцям Донецької області та звільнення з органів ОВС на підставі Закону України «Про очіщення влади» поїхав «відпочивати» до окупованого російськими військами АР Крим.
«Для мене є абсолютно незрозумілим рішення про призначення цієї людини на таку відповідальну посаду. Сподіваюсь на професійне розслідування та справедливе покарання для поплічників сепаратистів», - резюмує Віталій Купрій.Прес-служба Віталія Купрія. для РУХ ПРЕС.12.05. 2016
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