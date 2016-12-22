Відкритий лист на редакцію сайта "ISRAELINFO.CO.IL"

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Добрий день, шановна редакція. Зараз прочитав на вашому сайті статтю, де ви називаєте Олексія Широпаєва неонаці і пишете про його візит у Ізраїль з явним осудженням. Я був одним з тих, хто запрошував Олексія Широпаєва у Ізраїль і организовував його візити у Кнессет. На момент появи до Ізраїля у 2011 році Олексій Широпаєв не висловлював неонацистські погляди (про що можно прочитати на сайте 7kanal.com/news.php3?id=283299)
Більш того - у наступні роки Олексій Широпаєв підтроимував Ізраїль і організовував в Росії проізраільскі пикети. Широпаєв так же неодноразово вислолювався в підтримку Ізраїля на сайте НРІ Дім Давида isradem.com. Про своє відношення до Ізраїлю Широпаєв говорить у своєму інтерв'ю для радsо Свобода svoboda.org/content/article/27489657.html.
На основi вищесказаного вважаю обвинення Широпаєва у неонацизмі оскорбительними і не відповідними дійсності, прошу змінити вашу статтю і не називати Олексія Широпаєва неонаци. Від редакції isradem.com: До глибокого сожаління приходиться визнати, що більша частина ізраїльскої"т.н."русскоязычной" прессы имеет явное пропутинское ангажированное мнение..Это неудивительно. 90% т.н."русскоязычного еврейства" являются ни кем иными, как потомками советских большевиков, а следовательно, могут классифицироваться иудейским законом как вероотступниками, которых по словам авторитетных раввинов уже невозможно вернуть ни к Торе ни к традиции. Исходя из этого, конечно "рупор" вероотступников не является важным не только для нас - тех, кто организовывал визит делегации тогда еще широпаевкой НДА в Израиль, но, что самое главное -абсолютно не важен тем, кто принимал эту делегацию в кнессете". З повагою доктор Мiхаель Павлов. Офіцер запасу, лікар. Герой операції "Литий Свинець".Член Ради НРІ "Дім Давида" 16.05.2016
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