

Міхаель Павлов.

Відкритий лист на редакцію сайта "ISRAELINFO.CO.IL"

Добрий день, шановна редакція. Зараз прочитав на вашому сайті статтю, де ви називаєте Олексія Широпаєва неонаці і пишете про його візит у Ізраїль з явним осудженням. Я був одним з тих, хто запрошував Олексія Широпаєва у Ізраїль і организовував його візити у Кнессет. На момент появи до Ізраїля у 2011 році Олексій Широпаєв не висловлював неонацистські погляди (про що можно прочитати на сайте 7kanal.com/news.php3?id=283299)

























Більш того - у наступні роки Олексій Широпаєв підтроимував Ізраїль і організовував в Росії проізраільскі пикети. Широпаєв так же неодноразово вислолювався в підтримку Ізраїля на сайте НРІ Дім Давида isradem.com. Про своє відношення до Ізраїлю Широпаєв говорить у своєму інтерв'ю для радsо Свобода svoboda.org/content/article/27489657.html.

На основi вищесказаного вважаю обвинення Широпаєва у неонацизмі оскорбительними і не відповідними дійсності, прошу змінити вашу статтю і не називати Олексія Широпаєва неонаци. Від редакції isradem.com: До глибокого сожаління приходиться визнати, що більша частина ізраїльскої

"т.н."русскоязычной" прессы имеет явное пропутинское ангажированное мнение..Это неудивительно. 90% т.н."русскоязычного еврейства" являются ни кем иными, как потомками советских большевиков, а следовательно, могут классифицироваться иудейским законом как вероотступниками, которых по словам авторитетных раввинов уже невозможно вернуть ни к Торе ни к традиции. Исходя из этого, конечно "рупор" вероотступников не является важным не только для нас - тех, кто организовывал визит делегации тогда еще широпаевкой НДА в Израиль, но, что самое главное -абсолютно не важен тем, кто принимал эту делегацию в кнессете". З повагоюОфіцер запасу, лікар. Герой операції "Литий Свинець".Член Ради НРІ "Дім Давида" 16.05.2016