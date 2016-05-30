Гройсман підтвердив, що зарплата нардепів повинна бути 17 425 гривень

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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НОВИНИ
Народний депутат України Віталій Купрій отримав відповідь на своє депутатське звернення від Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана з інформацією про те, що місячна заробітна плата нардепа згідно з законодавством України має нараховуватися в сумі 17 425 гривень.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. Пан Купрій пояснив, що складатися вона повинна з посадового окладу в 6 109 гривень, доплати по коефіцієнту І рангу – 160 грн., надбавки – 6 269 грн. та премії – 4 887 грн. «Проте зараз нардепи отримують лише посадовий оклад, відповідно до незаконного Розпорядження вельмишановного пана Гройсмана. Заниження виплат депутатам не призводить до економії бюджетних коштів, оскільки Голова ВР успішно освоює «економію», - повідомляє парламентар.
«Проведемо зовсім нескладні підрахунки: 17 425 – 6 109 = 11 316 грн., множимо це на 421 депутата й отримуємо 4 764 036 гривень (!) на місяць. Ви тільки уявіть про які колосальні суми йдеться за весь час його головування. Впевнений початок прем’єрської кар’єри Гройсман собі точно забезпечив!», - резюмує Віталій Купрій. Прес-служба Віталія Купрія. для РУХ ПРЕС.30.05. 2016
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