

Віталій Купрій

Гройсман підтвердив, що зарплата нардепів повинна бути 17 425 гривень

Народний депутат України Віталій Купрій отримав відповідь на своє депутатське звернення від Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана з інформацією про те, що місячна заробітна плата нардепа згідно з законодавством України має нараховуватися в сумі 17 425 гривень.







Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. Пан Купрій пояснив, що складатися вона повинна з посадового окладу в 6 109 гривень, доплати по коефіцієнту І рангу – 160 грн., надбавки – 6 269 грн. та премії – 4 887 грн. «Проте зараз нардепи отримують лише посадовий оклад, відповідно до незаконного Розпорядження вельмишановного пана Гройсмана. Заниження виплат депутатам не призводить до економії бюджетних коштів, оскільки Голова ВР успішно освоює «економію», - повідомляє парламентар.

Відповідь Володимира Гройсмана

Також додає, що недоплачені кошти направляються на закупівлю робіт і послуг у кишенькових фірм Гройсмана, а отримані ними прибутки осідають у його кишенях у вигляді «відкатів».

«Проведемо зовсім нескладні підрахунки: 17 425 – 6 109 = 11 316 грн., множимо це на 421 депутата й отримуємо 4 764 036 гривень (!) на місяць. Ви тільки уявіть про які колосальні суми йдеться за весь час його головування. Впевнений початок прем’єрської кар’єри Гройсман собі точно забезпечив!», - резюмує Віталій Купрій. Прес-служба Віталія Купрія. для РУХ ПРЕС.

30.05. 2016