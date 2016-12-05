

Ярослав Москаленко

Воля Народу виключає перехід своїх членів до інших фракцій, але готова вести публічну дискусію про входження до коаліції

Останнім часом у публікаціях засобів масової інформації розміщується повідомлення про наміри окремих народних депутатів - членів депутатської групи "Воля народу" увійти до складу фракції Блоку Петра Порошенка для створення нової коаліції у Верховній Раді.













Депутатська група "Воля народу" офіційно спростовує можливість індивідуального входження своїх депутатів до фракцій БПП та Народного фронту. "Відповідна інформація не відповідає дійсності. І є виключно політичними інсинуаціями", - заявив лідер депгрупи Ярослав Москаленко. Разом з тим, за словами Я. Москаленка, "Воля народу" готова вести публічну дискусію щодо свого приєднання до коаліції у повному складі задля якнайшвидшого виходу із політичної кризи.

12.05. 2016