

Віталій Купрій

Віталій Купрій про види юридичної відповідальності по ситуації з офшорами Президента Петра Порошенка та інших українських політиків

Народний депутат України Віталій Купрій проаналізував види юридичної відповідальності по ситуації з офшорами Президента України Петра Порошенка й інших українських політиків. 1. Іноземна інвестиція. Згідно з п. «е» ч. 4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 для операцій зі здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, резидентам України необхідно отримати індивідуальну ліцензію НБУ на таку операцію.

































Відповідальність за це передбачена ч. 2 ст. 16 зазначеного Декрету, та тягне за собою накладення штрафу у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій. Штраф накладає НБУ.

2. Декларування іноземної інвестиції. Відповідальність та санкції

Так, ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення вимог фінансового контролю. Зокрема, за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ця норма статті 172-6, яка діяла на момент вчинення правопорушення.

Складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 172-6 КУпАП, мають право:

1) уповноважені особи органів внутрішніх справ (Національної поліції);

2) прокурори.Розглядають такі справи судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Строки накладення

Відповідно до ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (Глава 13-А, куди входить ст. 172-6), а також правопорушень, передбачених статтями 164-14, 212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

3. Використання офшорів для ухилення від сплати податків. Вважаю, що сам факт протиправної реєстрації офшорної кампанії з метою використання її для продажу Рошену є замахом на злочин - ухилення від сплати податків (ст.212 КК). Відповідно до правил ст. 216 КПК України розслідувати цей злочин має Державне бюро розслідувань, а тому відповідно до Перехідних положень КПК нїа даний момент розслідування має здійснити прокуратура (п. 1 Розділу XI Перехідних положень КПК України).

30.05. 2016