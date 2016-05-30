Віталій Купрій про види юридичної відповідальності по ситуації з офшорами Президента Петра Порошенка та інших українських політиків

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Народний депутат України Віталій Купрій проаналізував види юридичної відповідальності по ситуації з офшорами Президента України Петра Порошенка й інших українських політиків. 1. Іноземна інвестиція. Згідно з п. «е» ч. 4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 для операцій зі здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, резидентам України необхідно отримати індивідуальну ліцензію НБУ на таку операцію.
Відповідальність за це передбачена ч. 2 ст. 16 зазначеного Декрету, та тягне за собою накладення штрафу у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій. Штраф накладає НБУ.
Складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 172-6 КУпАП, мають право:
1) уповноважені особи органів внутрішніх справ (Національної поліції);
2) прокурори.Розглядають такі справи судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.
3. Використання офшорів для ухилення від сплати податків. Вважаю, що сам факт протиправної реєстрації офшорної кампанії з метою використання її для продажу Рошену є замахом на злочин - ухилення від сплати податків (ст.212 КК). Відповідно до правил ст. 216 КПК України розслідувати цей злочин має Державне бюро розслідувань, а тому відповідно до Перехідних положень КПК нїа даний момент розслідування має здійснити прокуратура (п. 1 Розділу XI Перехідних положень КПК України).Прес-служба Віталія Купрія 30.05. 2016
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