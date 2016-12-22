



Ярослав Москаленко

Депутатська група «Воля народу» категорично проти входження до уряду міністрів-іноземців

Голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко під час виступу у Верховній Раді України застеріг учасників майбутньої коаліції від надання посад міністрів іноземним громадянам.

























«Не беріть на посади міністрів західних остарбайтерів, які б досягнення вони не мали, – закликав він. – Депутатська група «Воля народу» категорично проти входження до нового складу уряду у якості міністрів будь-яких іноземців. Вони можуть допомагати в якості радників, навіть заступників міністрів. Але на посадах, де приймаються ключові рішення, мають бути українці».

Свою позицію Ярослав Москаленко аргументував тим, що сьогодні весь світ бореться за споживчі ринки, сировинну базу та ресурси. «Хто мені може гарантувати, що запрошені до українського уряду іноземці будуть відстоювати інтереси українського виробника, а не іноземного, української держави, а не власної?» – звернувся він до парламентарів. Голова групи «Воля народу» нагадав, що якісні реформи у різних країнах проводили вихідці та уродженці цих країн. «Грузію будував не Ющенко, а грузин Саакашвілі. «Шокову терапію» реформ у Польщі проводив не українець Масол, а поляк Бальцерович, інвестиції до Словаччини привів словак Дзуринда», – наголосив він.

На переконання Ярослава Москаленка, «українську мрію» не здатні спроектувати ні американці, ні грузини, ні словаки, ні латвійці. «Жоден іноземець не буде настільки вірний Україні, як сам українець», – переконаний він.

на РУХ ПРЕС. 27.04. 2016