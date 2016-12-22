Депутатська група «Воля народу» категорично проти входження до уряду міністрів-іноземців

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
ВСІ СТАТТІ
РЕКЛАМА
НОВИНИ
Голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко під час виступу у Верховній Раді України застеріг учасників майбутньої коаліції від надання посад міністрів іноземним громадянам.
«Не беріть на посади міністрів західних остарбайтерів, які б досягнення вони не мали, – закликав він. – Депутатська група «Воля народу» категорично проти входження до нового складу уряду у якості міністрів будь-яких іноземців. Вони можуть допомагати в якості радників, навіть заступників міністрів. Але на посадах, де приймаються ключові рішення, мають бути українці».
Свою позицію Ярослав Москаленко аргументував тим, що сьогодні весь світ бореться за споживчі ринки, сировинну базу та ресурси. «Хто мені може гарантувати, що запрошені до українського уряду іноземці будуть відстоювати інтереси українського виробника, а не іноземного, української держави, а не власної?» – звернувся він до парламентарів. Голова групи «Воля народу» нагадав, що якісні реформи у різних країнах проводили вихідці та уродженці цих країн. «Грузію будував не Ющенко, а грузин Саакашвілі. «Шокову терапію» реформ у Польщі проводив не українець Масол, а поляк Бальцерович, інвестиції до Словаччини привів словак Дзуринда», – наголосив він.
На переконання Ярослава Москаленка, «українську мрію» не здатні спроектувати ні американці, ні грузини, ні словаки, ні латвійці. «Жоден іноземець не буде настільки вірний Україні, як сам українець», – переконаний він.Прес-служба ДГ «Воля народу», на РУХ ПРЕС. 27.04. 2016
ВСІ НОВИНИ