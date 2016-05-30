





Ярослав Москаленко









Шлях до виходу з кризи – «повне перезавантаження» виконавчої влади

Причиною політичної кризи в Україні стало те, що жодна політична сила не несла відповідальності за своїх міністрів в уряді і за програму Кабінету міністрів в цілому. Таку думку в ефірі каналу «112» висловив голова групи «Воля народу», народний депутат України Ярослав Москаленко. За його словами, коли члени коаліції звинувачують один одного в промахах реформ, суспільство не може зорієнтуватися, яка політична сила за що несе відповідальність. «Як тільки заговорили про відповідальність коаліції, одразу партії одна за одною почали виходити з коаліції, тому що вони не хочуть відповідати», – констатував Ярослав Москаленко.

















На переконання голови групи «Воля народу», однією із головних причин провальної діяльності Кабінету міністрів Яценюка стала відсутність довіри між урядом та парламентом. «Міністри не співпрацювали з парламентом, а депутати не знали, що робить уряд і не довіряли йому, – зазначив він. – Уряд очевидно забув, що саме депутати на місцях повинні були доносити до громадськості суть реформ, пояснювати, чому ростуть тарифи, чому не індексуються зарплати та пенсії. А в депутатів самих не було інформації про це».

Як повідомив Ярослав Москаленко, тема довіри між парламентом та урядом обговорювалася під час зустрічі українських парламентарів з депутатами Європарламенту в Брюсселі. «Наголошувалося на тому, що коли уряд приймає рішення про будь-яку реформу, дискусія в парламенті повинна розпочатися ще на етапі обговорення ідеї цієї реформи», – пояснив він.

Натомість міністри нинішнього уряду протягом всієї каденції не брали участі навіть у засіданнях комітетів Верховної Ради. «Кожен міністр є представником певної політичної сили і повинен відпрацьовувати з фракцією свої реформи, а фракція має бути лобістом реформ цього міністерства у парламенті», – переконаний Ярослав Москаленко.

На думку голови групи «Воля народу», виходом із політичної кризи має стати «повне перезавантаження» виконавчої гілки влади. «На наступному пленарному тижні парламенту має бути запропоноване рішення стосовно нової коаліції та нового уряду, – впевнений він. – Український народ зробив все для того, щоб політики могли працювати над подальшою розбудовою країни, і вихід із нинішньої політичної кризи потрібно шукати лише шляхом компромісу».

Прес-служба ДГ «Воля народу», на РУХ ПРЕС.

30.05. 2016