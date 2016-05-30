Шлях до виходу з кризи – «повне перезавантаження» виконавчої влади

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Причиною політичної кризи в Україні стало те, що жодна політична сила не несла відповідальності за своїх міністрів в уряді і за програму Кабінету міністрів в цілому. Таку думку в ефірі каналу «112» висловив голова групи «Воля народу», народний депутат України Ярослав Москаленко. За його словами, коли члени коаліції звинувачують один одного в промахах реформ, суспільство не може зорієнтуватися, яка політична сила за що несе відповідальність. «Як тільки заговорили про відповідальність коаліції, одразу партії одна за одною почали виходити з коаліції, тому що вони не хочуть відповідати», – констатував Ярослав Москаленко.
На переконання голови групи «Воля народу», однією із головних причин провальної діяльності Кабінету міністрів Яценюка стала відсутність довіри між урядом та парламентом. «Міністри не співпрацювали з парламентом, а депутати не знали, що робить уряд і не довіряли йому, – зазначив він. – Уряд очевидно забув, що саме депутати на місцях повинні були доносити до громадськості суть реформ, пояснювати, чому ростуть тарифи, чому не індексуються зарплати та пенсії. А в депутатів самих не було інформації про це».
Як повідомив Ярослав Москаленко, тема довіри між парламентом та урядом обговорювалася під час зустрічі українських парламентарів з депутатами Європарламенту в Брюсселі. «Наголошувалося на тому, що коли уряд приймає рішення про будь-яку реформу, дискусія в парламенті повинна розпочатися ще на етапі обговорення ідеї цієї реформи», – пояснив він.
Натомість міністри нинішнього уряду протягом всієї каденції не брали участі навіть у засіданнях комітетів Верховної Ради. «Кожен міністр є представником певної політичної сили і повинен відпрацьовувати з фракцією свої реформи, а фракція має бути лобістом реформ цього міністерства у парламенті», – переконаний Ярослав Москаленко.
На думку голови групи «Воля народу», виходом із політичної кризи має стати «повне перезавантаження» виконавчої гілки влади. «На наступному пленарному тижні парламенту має бути запропоноване рішення стосовно нової коаліції та нового уряду, – впевнений він. – Український народ зробив все для того, щоб політики могли працювати над подальшою розбудовою країни, і вихід із нинішньої політичної кризи потрібно шукати лише шляхом компромісу».
Прес-служба ДГ «Воля народу», на РУХ ПРЕС.
30.05. 2016
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