



Євген Рибчинський



Намагання у силовий спосіб розправитися з опонентами два роки тому призвело до Майдану

Намагання у грубий фізичний спосіб розправитися з опонентами два роки тому призвело до Революції Гідності, наголошує народний депутат України, член групи «Воля народу» Євген Рибчинський. Про це він заявив під час брифінгу у Верховній Раді, коментуючи бійку між народними депутатами Тетяною Чорновіл та Яковом Безбахом.

























«Сьогодні в стінах парламенту відбулася чергова ганебна подія – неврівноважений депутат правлячої фракції намагався побити позафракційного депутата, – повідомив Євген Рибчинський. – Якщо влада замість того, щоб пересадити усіх винних у злочинах на Майдані, б’є у стінах парламенту інакомислячих, то це означає тільки одне – нічого суттєво не змінилося».

Від імені своїх виборців народний депутат звернувся до влади з вимогою забезпечити українському народу достойне життя у безпеці та справедливості. «Покарайте винних і випустіть нарешті з тюрм безневинних, інакше вас чекає така ж доля, як у ваших попередників», – зауважив він.

12.05. 2016