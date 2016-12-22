





Віталій Купрій





Глава Адміністрації Президента Ложкін має відповісти за відмову звільнити Савченко

Глава Адміністрації Президента Борис Ложкін, зловживаючи владою та власним службовим становищем, не повідомив Президента України про можливість обміну Надії Савченко, що потягнуло відповідні наслідки. Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив народний депутат України Віталій Купрій. «Ще в листопаді 2015 року Геннадій Корбан у Печерському районному суді розповів, що він безпосередньо брав участь у обміні затриманих в Україні терористів на українських полонених. Впродовж 2014-2015 років за його сприяння було повернуто з ворожого полону більше 700 українських військовослужбовців і бійців добровольчих батальйонів», - повідомив парламентар.





























Віталій Купрій заявив, що коли Надія Савченко потрапила в полон, Ігор Безлер (один із лідерів терористів,- ред.) запропонував і був готовий обміняти її на сепаратистку-терористку Наталію Іванову. «Корбан особисто за руку привів сестру Савченко – Віру в Адміністрацію Президента. Проте уточнив, що Президент так і не прийняв Віру Савченко. В результаті обмін так і не відбувся, оскільки «Порошенко не дав добро», - написав нардеп.

Із цього пан Купрій зробив висновок, що Порошенко давно міг звільнити нашу героїню Надію Савченко, але не використав цю можливість. Проте вчора Президент України заявив, що скористався б своїм конституційним правом і обміняв би Надію Савченко, але за майже два роки жодної пропозиції про її обмін не надходило.

«Якщо повірити, що Порошенко каже правду, то є всі підстави вважати, що Глава Адміністрації Президента Борис Ложкін, зловживаючи владою та власним службовим становищем, не повідомив Президента України про можливість обміну Надії Савченко, що потягнуло відповідні наслідки», - наголосив народний депутат. Віталій Купрій направив заяву про злочин директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику з вимого негайно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування зазначених обставин щодо вчинення Главою Адміністрації Президента України Борисом Ложкіним злочину, передбаченого статтею 364 КК України.

Також просить з’ясувати коли саме, хто та кому пропонував обмін Надії Савченко та чому ця ініціатива не була підтримана Президентом України Петром Порошенком. Допитати в межах відкритого кримінального провадження Віру Савченко, Бориса Ложкіна, Петра Порошенка та Геннадія Корбана.

«За результатами слідства прошу передати матеріали до суду з вимогою максимально суворої міри покарання для винних осіб у вигляді шести років позбавлення волі. Країна має знати своїх «героїв»!», - резюмував пан Купрій.

надіслала це на РУХ ПРЕС.12.05. 2016