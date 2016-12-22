Глава Адміністрації Президента Ложкін має відповісти за відмову звільнити Савченко

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
ВСІ СТАТТІ
РЕКЛАМА
НОВИНИ
Глава Адміністрації Президента Борис Ложкін, зловживаючи владою та власним службовим становищем, не повідомив Президента України про можливість обміну Надії Савченко, що потягнуло відповідні наслідки. Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив народний депутат України Віталій Купрій. «Ще в листопаді 2015 року Геннадій Корбан у Печерському районному суді розповів, що він безпосередньо брав участь у обміні затриманих в Україні терористів на українських полонених. Впродовж 2014-2015 років за його сприяння було повернуто з ворожого полону більше 700 українських військовослужбовців і бійців добровольчих батальйонів», - повідомив парламентар.
Віталій Купрій заявив, що коли Надія Савченко потрапила в полон, Ігор Безлер (один із лідерів терористів,- ред.) запропонував і був готовий обміняти її на сепаратистку-терористку Наталію Іванову. «Корбан особисто за руку привів сестру Савченко – Віру в Адміністрацію Президента. Проте уточнив, що Президент так і не прийняв Віру Савченко. В результаті обмін так і не відбувся, оскільки «Порошенко не дав добро», - написав нардеп.
Із цього пан Купрій зробив висновок, що Порошенко давно міг звільнити нашу героїню Надію Савченко, але не використав цю можливість. Проте вчора Президент України заявив, що скористався б своїм конституційним правом і обміняв би Надію Савченко, але за майже два роки жодної пропозиції про її обмін не надходило.
«Якщо повірити, що Порошенко каже правду, то є всі підстави вважати, що Глава Адміністрації Президента Борис Ложкін, зловживаючи владою та власним службовим становищем, не повідомив Президента України про можливість обміну Надії Савченко, що потягнуло відповідні наслідки», - наголосив народний депутат. Віталій Купрій направив заяву про злочин директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику з вимого негайно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування зазначених обставин щодо вчинення Главою Адміністрації Президента України Борисом Ложкіним злочину, передбаченого статтею 364 КК України.
Також просить з’ясувати коли саме, хто та кому пропонував обмін Надії Савченко та чому ця ініціатива не була підтримана Президентом України Петром Порошенком. Допитати в межах відкритого кримінального провадження Віру Савченко, Бориса Ложкіна, Петра Порошенка та Геннадія Корбана.
«За результатами слідства прошу передати матеріали до суду з вимогою максимально суворої міри покарання для винних осіб у вигляді шести років позбавлення волі. Країна має знати своїх «героїв»!», - резюмував пан Купрій.Прес-служба Віталія Купрія, надіслала це на РУХ ПРЕС.12.05. 2016
ВСІ НОВИНИ