«Воля народу» пропонує план виходу економіки з кризи

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Пан Рибчинський надав повідомлення на РП. Депутатська група «Воля народу» заявила про розроблену стратегію з виведення України з соціально-економічної кризи. Про це під час погоджувальної ради у парламенті повідомив голова групи, народний депутат України Ярослав Москаленко.
За його словами, на сьогодні в уряду немає стратегії подолання кризових явищ в економіці та соціальному житті країни. «Ми так і не почули, до чого ми йдемо, з чим пов'язані підняття тарифів, до чого вони повинні привести, крім того, що нашим людям вже не буде, за що жити, – зазначив народний депутат. – Група «Воля народу» підготувала стратегію, це наше бачення щодо того, що ми повинні зробити найближчим часом. Вважайте їх своєрідними березневими тезами для економіки України «8 березневих тез».
Як повідомив Ярослав Москаленко, основними пунктами стратегії є забезпечення соціального захисту громадян, боротьба з корупцією на державному рівні та створення сприятливого інвестиційного клімату. «В першу чергу має бути проведена індексація заробітних плат і пенсій. Це підніме попит на споживчому ринку і дасть поштовх для виведення нашої економіки з глибокої стагнації», – зазначив він.
Серед інших питань, які містяться в «8 березневих тезах», – енергетична безпека, податкова реформа, відновлення експорту, а також реформа місцевого самоврядування. «По кожному з цих напрямків ми готові надати Кабінету міністрів детальний план дій, оснований на експертних пропозиціях, зібраних в округах по всій Україні, – повідомив Ярослав Москаленко. – І ця стратегія повинна реалізовуватися, незалежно від того, хто очолюватиме уряд».
Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.27.04. 2016
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