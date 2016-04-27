





Євген Рибчинський







«Воля народу» пропонує план виходу економіки з кризи

Пан Рибчинський надав повідомлення на РП. Депутатська група «Воля народу» заявила про розроблену стратегію з виведення України з соціально-економічної кризи. Про це під час погоджувальної ради у парламенті повідомив голова групи, народний депутат України Ярослав Москаленко.























За його словами, на сьогодні в уряду немає стратегії подолання кризових явищ в економіці та соціальному житті країни. «Ми так і не почули, до чого ми йдемо, з чим пов'язані підняття тарифів, до чого вони повинні привести, крім того, що нашим людям вже не буде, за що жити, – зазначив народний депутат. – Група «Воля народу» підготувала стратегію, це наше бачення щодо того, що ми повинні зробити найближчим часом. Вважайте їх своєрідними березневими тезами для економіки України «8 березневих тез».

Як повідомив Ярослав Москаленко, основними пунктами стратегії є забезпечення соціального захисту громадян, боротьба з корупцією на державному рівні та створення сприятливого інвестиційного клімату. «В першу чергу має бути проведена індексація заробітних плат і пенсій. Це підніме попит на споживчому ринку і дасть поштовх для виведення нашої економіки з глибокої стагнації», – зазначив він.

Серед інших питань, які містяться в «8 березневих тезах», – енергетична безпека, податкова реформа, відновлення експорту, а також реформа місцевого самоврядування. «По кожному з цих напрямків ми готові надати Кабінету міністрів детальний план дій, оснований на експертних пропозиціях, зібраних в округах по всій Україні, – повідомив Ярослав Москаленко. – І ця стратегія повинна реалізовуватися, незалежно від того, хто очолюватиме уряд».

Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.

27.04. 2016