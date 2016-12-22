





Євген Рибчинський







Всі парламентські фракції та групи одностайні щодо реформи Верховної Ради, - лідер «Волі народу» Москаленко у Брюсселі

Пан Рибчинський надіслав матеріал на РП. Нагальними питаннями реформи для Ради є закон про опозицію, європейська система розподілу парламентських комітетів, спрощення Регламенту та інше. Про це, зокрема, заявив голова Депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко у Брюсселі під час спільної прес-конференції голів депутатських фракцій та груп, яка відбулась у рамках першого дня роботи Конференції високого рівня Європейського Парламенту та Верховної Ради України щодо розвитку спроможностей заради реформ.























Ярослав Москаленко підкреслив, що «українське громадянське суспільство зробило всі необхідні кроки для того, щоб реформи в Україні відбулися: Революція Гідності, позачергові вибори Президента і Парламенту, оновлена влада на місцях. Але Верховна Рада, на превеликий жаль, усі ці реформи Рада почала не з себе. «Як результат, були порушені принципи та порядок формування коаліції, парламентських комітетів, формування виконавчої гілки влади, Кабінету Міністрів», - зазначив лідер «Волі народу». Перед українським суспільством постає питання на сьогоднішній день – хто за це несе відповідальність? Тому що жодна політична сила не несе персональної відповідальності ні за роботу уряду вцілому, ні за роботу того чи іншого міністра. І в цьому є порушення принципів парламентаризму в демократичних державах.

На думку Ярослава Москаленка, цілком очевидно, що український парламент має пройти через складний етап реформ. «Це не примха, а вимога часу», - констатує політик. Він висловив переконання, що система розподілу парламентських комітетів, презентована українським парламентарям Петом Коксом, є одним із механізмів модернізації роботи Верховної Ради. За умови її впровадження можна говорити про роботу Комітетів Верховної Ради на якісно іншому рівні.

Перед Верховною Радою стоїть безліч нагальних завдань: максимально унормувати роботу, в той же час зробивши Регламент ВР максимально простим і зрозумілим. «Нарешті має бути прийнятий закон про опозицію, потрібно регламентувати діяльність коаліції. Вимагаючи від виконавчої гілки влади технократичного підходу у своїй роботі, те саме ми маємо запроваджувати і у парламенті. Багато питань ми вже мали зробити на вчора. І ми усвідомлюємо, що це спільна відповідальність усіх депутатських фракцій і груп. Ми як ніколи одностайні», - резюмував Ярослав Москаленко.

для РУХ ПРЕС.20.04. 2016