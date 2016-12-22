Всі парламентські фракції та групи одностайні щодо реформи Верховної Ради, - лідер «Волі народу» Москаленко у Брюсселі

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
ВСІ СТАТТІ
РЕКЛАМА
НОВИНИ
Пан Рибчинський надіслав матеріал на РП. Нагальними питаннями реформи для Ради є закон про опозицію, європейська система розподілу парламентських комітетів, спрощення Регламенту та інше. Про це, зокрема, заявив голова Депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко у Брюсселі під час спільної прес-конференції голів депутатських фракцій та груп, яка відбулась у рамках першого дня роботи Конференції високого рівня Європейського Парламенту та Верховної Ради України щодо розвитку спроможностей заради реформ.
Ярослав Москаленко підкреслив, що «українське громадянське суспільство зробило всі необхідні кроки для того, щоб реформи в Україні відбулися: Революція Гідності, позачергові вибори Президента і Парламенту, оновлена влада на місцях. Але Верховна Рада, на превеликий жаль, усі ці реформи Рада почала не з себе. «Як результат, були порушені принципи та порядок формування коаліції, парламентських комітетів, формування виконавчої гілки влади, Кабінету Міністрів», - зазначив лідер «Волі народу». Перед українським суспільством постає питання на сьогоднішній день – хто за це несе відповідальність? Тому що жодна політична сила не несе персональної відповідальності ні за роботу уряду вцілому, ні за роботу того чи іншого міністра. І в цьому є порушення принципів парламентаризму в демократичних державах.
На думку Ярослава Москаленка, цілком очевидно, що український парламент має пройти через складний етап реформ. «Це не примха, а вимога часу», - констатує політик. Він висловив переконання, що система розподілу парламентських комітетів, презентована українським парламентарям Петом Коксом, є одним із механізмів модернізації роботи Верховної Ради. За умови її впровадження можна говорити про роботу Комітетів Верховної Ради на якісно іншому рівні.
Перед Верховною Радою стоїть безліч нагальних завдань: максимально унормувати роботу, в той же час зробивши Регламент ВР максимально простим і зрозумілим. «Нарешті має бути прийнятий закон про опозицію, потрібно регламентувати діяльність коаліції. Вимагаючи від виконавчої гілки влади технократичного підходу у своїй роботі, те саме ми маємо запроваджувати і у парламенті. Багато питань ми вже мали зробити на вчора. І ми усвідомлюємо, що це спільна відповідальність усіх депутатських фракцій і груп. Ми як ніколи одностайні», - резюмував Ярослав Москаленко.Прес-служба ДГ «Воля народу». для РУХ ПРЕС.20.04. 2016
ВСІ НОВИНИ