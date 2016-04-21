





Євген Рибчинський







«Воля народу»: Політичні сили у парламенті мають спільно сформувати новий уряд технократів. Інакше – перевибори

Про необхідність відставки уряду та загрози її відсутності заявив заступник голови депутатської групи «Воля народу», народний депутат України Степан Івахів під час Погоджувальної ради. Про це вважають члени депутатської групи «Воля народу» зокрема Євген Рибчинський.











За його словами, останні кілька тижнів інформаційний простір країни зосередився навколо уряду, його корупційних скандалів та його ж намагання залишитися ще на одну каденцію. «Політики в Україні живуть в «паралельній реальності», коли на другий план відійшла війна із Росією, загострення ситуації на фронті, провал соціальної політики та колапс економіки, – зауважив Степан Івахів. – Між тим, основне досягнення нинішнього уряду – це перекладання проблем всієї економіки на плечі людей та бізнесу через збільшення податків, комунальних тарифів і зменшення соціальних виплат».

Заступник голови групи зазначив, що наразі урядом втілюються в життя лише ті реформи, наслідком яких є зменшення доходів населення. «Проте реформи не торкнулися тих напрямків, які традиційно були джерелом наповнення власних кишень найвищих посадових осіб держави, – наголосив він. – Це Державна фіскальна служба, особливо митниця. Податкова у своїй роботі нічого не поміняла окрім назви. Сьогодні вона працює не на державу, не на бюджет, а собі в кишеню. Це знають всі платники податків».

Степан Івахів також звернув увагу на відсутність позитивних змін в управлінні держпідприємствами. «Вони традиційно збиткові, але навколо них постійно розгортаються корупційні скандали з так званими "смотрящими", які з часом згасають по-тихому і без будь-яких наслідків, – відзначив він. – Справжня реформа цих держпідприємств – ось джерела наповнення бюджету, а не останні копійки з кишень простих людей».

На думку народного депутата, звіт уряду про роботу, поданий до Верховної Ради, скоріше нагадує декларацію про наміри. «По кожному з пунктів можна констатувати: «Планували – Не виконали», – вважає він. – Уряд пишається тим, що сьогодні шість мільйонів домогосподарств не можуть обійтися без субсидії. Треба нарешті зізнатися: експеримент не вдався. Провал економіки, соціальної політики, корупційні скандали, перекладання відповідальності один на одного, відсутність дієвих реформ – це справжні наслідки їхньої роботи».

«Україна сьогодні вимагає нового уряду, парламентського консенсусу та дієвої коаліції. Незамінних людей не існує. А тих, хто вважає себе незамінними – потрібно міняти в першу чергу. Це неписане правило управління», – зазначив Степан Івахів. Заступник голови групи також наголосив, що новий уряд має бути сформовано без політичної прописки і політичних зобов’язань. Недопустимим є концентрація влади в руках однієї політичної сили. «Не зможемо знайти консенсусу – тоді потрібно нові парламентські вибори і нові лідери. Громадяни нам за це тільки подякують», - зауважив Степан Івахів та Євген Рибчинський. Прес-служба ДГ «Воля народу».за публікацію на РУХ ПРЕС.

21.04. 2016