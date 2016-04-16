Верховна Рада дала згоду на "посольство" НАТО в Україні

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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НОВИНИ
Депутатам вдалось зібрати необхідну кількість голосів для ухвалення законопроекту після невдалого голосування за ратифікацію угоди 3 лютого. Верховна Рада ратифікувала угоду із Північноатлантичним альянсом про створення представництва НАТО в Україні. За відповідний законопроект у четвер, 4 лютого, проголосував 251 депутат.
Угода була підписана 22 вересня 2015 року. Відповідно до документа, НАТО створює в Україні представництво на основі об'єднання Офісу зв'язку НАТО в Києві й Центру інформації й документації НАТО в Україні, інформують "Українські новини". Таке представництво буде користуватися привілеями й імунітетами дипломатичних представництв в Україні. Угода була підписана 22 вересня 2015 року. Відповідно до документа, НАТО створює в Україні представництво на основі об'єднання Офісу зв'язку НАТО в Києві й Центру інформації й документації НАТО в Україні, інформують "Українські новини". Таке представництво буде користуватися привілеями й імунітетами дипломатичних представництв в Україні.
3 лютого Верховна Рада не змогла ратифікувати цю угоду. Під час двох сигнальних голосувань за відповідний закон віддали свої голоси 199 та 201 депутат. Як зазначив з трибуни Верховної Ради глава МЗС України Павло Клімкін, представництво "буде фактично посольством НАТО в Україні". Згідно з пояснювальною запискою до закону, представництво має сприяти посиленню і розширенню участі України в усіх заходах співпраці з НАТО, наданню консультативної допомоги державним органам України, взаємодії з відповідними органами НАТО в контексті забезпечення відповідних заходів за лінією Україна-НАТО, програм співпраці та інших заходів.
22 вересня, у день підписання угоди, НАТО та Україна висловили намір посилити військово-технічну співпрацю. Відповідна спільна декларація була підписана після засідання РНБО у Києві, у якому брав участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. .Редактор, Дмитро Басілія. з подачі DW, на РП. «DeutscheWelle».
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