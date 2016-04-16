

Генсек НАТО

Єнс Столтенберг



Верховна Рада дала згоду на "посольство" НАТО в Україні

Депутатам вдалось зібрати необхідну кількість голосів для ухвалення законопроекту після невдалого голосування за ратифікацію угоди 3 лютого. Верховна Рада ратифікувала угоду із Північноатлантичним альянсом про створення представництва НАТО в Україні. За відповідний законопроект у четвер, 4 лютого, проголосував 251 депутат.



























Угода була підписана 22 вересня 2015 року. Відповідно до документа, НАТО створює в Україні представництво на основі об'єднання Офісу зв'язку НАТО в Києві й Центру інформації й документації НАТО в Україні, інформують "Українські новини". Таке представництво буде користуватися привілеями й імунітетами дипломатичних представництв в Україні. Угода була підписана 22 вересня 2015 року. Відповідно до документа, НАТО створює в Україні представництво на основі об'єднання Офісу зв'язку НАТО в Києві й Центру інформації й документації НАТО в Україні, інформують "Українські новини". Таке представництво буде користуватися привілеями й імунітетами дипломатичних представництв в Україні.

3 лютого Верховна Рада не змогла ратифікувати цю угоду. Під час двох сигнальних голосувань за відповідний закон віддали свої голоси 199 та 201 депутат. Як зазначив з трибуни Верховної Ради глава МЗС України Павло Клімкін, представництво "буде фактично посольством НАТО в Україні". Згідно з пояснювальною запискою до закону, представництво має сприяти посиленню і розширенню участі України в усіх заходах співпраці з НАТО, наданню консультативної допомоги державним органам України, взаємодії з відповідними органами НАТО в контексті забезпечення відповідних заходів за лінією Україна-НАТО, програм співпраці та інших заходів.

22 вересня, у день підписання угоди, НАТО та Україна висловили намір посилити військово-технічну співпрацю. Відповідна спільна декларація була підписана після засідання РНБО у Києві, у якому брав участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. .