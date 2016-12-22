

Богдан Цюпин

Що Конгрес США зробив для України у 2016-му році?

На відміну від попереднього року, Конгрес не прийняв жодного законопроекту, який би стосувався виключно України. Але тема допомоги Україні та протидії російській агресії не вщухала. Вона лунала на слуханнях, сесійних засіданнях та на зустрічах українців із законодавцями. А допомога Україні міститься в консолідованому бюджеті США.





























Безумовно, Америка, керуючись принципами моралі, може знайти спосіб допомогти українцям, які стали заручниками ситуації, пережити це випробування - заявила конгресмен Марсі Каптур в залі Палати представників на початку грудня. Марсі Каптур вона, член Палати представників. У бюджет США на наступний рік закладена економічна, військова, безпекова та гуманітарна допомога Україні на суму в 908 мільйонів 185 тисяч доларів. Це на 145 мільйонів більше, ніж просив Білий дім.

50 мільйонів із запланованої у бюджеті допомоги Україні можуть піти на летальну зброю. Чого і скільки закупити мають вирішувати в Державному департаменті і Пентагоні. Конгресмени та сенатори вже давно закликають адміністрацію Обами надати Україні зброю. «Уперше за 70 років країна втратила частину своєї території. До нашого вічного сорому ми не дали українцям зброю, якою вони можуть себе захистити», - сказав сенатор Джон Маккейн в Інституті Гудзона в липні. «Багато членів нашого Комітету продовжуватимуть тиснути на адміністрацію Обами щодо цієї шкідливої, непотрібної затримки, яка немає жодного сенсу у наданні летальної зброї, що настільки потрібна українцям», - заявила, відкриваючи березневі слухання за участю помічника державного секретаря Вікторії Нуланд, конгресмен-демократ Ілеана Рос-Летінен.

«У нас де-факто встановлено ембарго на продаж оборонної зброї Україні. Українці чекають на можливість захистити себе», - зробив висновок з політики Білого дому конгресмен-республіканець Кріс Сміт на тих слуханнях. У 2015-му обидві палати американського Конгресу ухвалили резолюцію, яка засуджує Росію за незаконне ув’язнення Надії Савченко і висловлює солідарність з українським народом. «Вона - геройська людина. Її полон росіянами викликав у мене справжню злість. Я думав, що межа моєї злості по відношенню до російського уряду була досягнута, але ні!» - сказав конгресмен Білл Паскрелл в інтерв’ю «Голосу Америки» на початку року.

Конгресмени та сенатори регулярно висловлювали свою позицію щодо подій в Україні та відвідували Україну. А профільні комітети Сенату та Палати представників стали майданчиками для обговорення американської політики щодо агресивної Росії. Слухання, де йшлося про Україну, агресію Росії та довіру до кремлівських чиновників проходили мало не щотижня. «Вони дуже послідовні у своєму перекручуванні реальності, брехні - як би це не називалося - про свої дії в Україні. Вони брехали не раз мені та іншим людям в обличчя», - заявив на слуханнях у лютому державний секретар США Джон Керрі. За допомогою експертів, законодавці намагалися розібратися у методах та шляхах протидії російській пропаганді. «Найбільший цинізм у тому, що вони говорять, що немає різниці між правдою і брехнею. Не має значення, що Володимир Путін спочатку говорить, що в Криму немає російських солдатів, а через кілька тижнів заявляє, так, вони там є, бо росіяни загалом стверджують, що сама ідея правди не несе ніякої цінності», - пояснював журналіст та експерт Інституту Легатум Пітер Померанцев на слуханнях у Сенаті в листопаді. Від військового командування у Конгресі почули, що саме Росія, а не ісламісти чи Китай – загроза номер один для США.

«Росія - єдина країна на Землі, яка зберегла ядерний потенціал, достатній для знищення Сполучених Штатів. З військової точки зору я б назвав Росію загрозою номер один», - заявив генерал Армії Марк Миллі під час слухань, присвячених затвердженню його на посаду начальника штабу Армії США (Сухопутних військ) в липні 2015-го року. Американські сенатори – Марко Рубіо і Тед Круз, а раніше, до того, як він відмовився від участі у виборчій кампанії Ліндсі Ґрем - які балотуються у президенти, висловлюють найбільш проукраїнські погляди. «Я можу вас завірити, що я і багато членів Конгресу, республіканці і демократи, звертаємося до адміністрації і закликаємо її використати усі можливі важелі, щоб допомогти людям України себе захистити», - сказав претендент на номінацію від Республіканської партії Тед Круз в інтерв’ю «Голосу Америки». Допомагали конгресменам розібратися в нюансах української ситуації учасники численних делегацій українських парламентарів та урядовців. У квітні у приміщенні Сенату відбулася виставка «Донбас: Мир і Війна». «Ми шукаємо будь-яку можливість розповісти правду про те, що відбувається в Україні, і ми дуже вдячні IRI і сенатору Маккейну, що організували таку виставку в Конгресі, в такому холі, щоб люди, політики, бачили і допомагали ще більше – тиском, санкціями, фінансовою допомогою, технічною допомогою, гуманітарною допомогою», - сказала в інтерв’ю «Голосу Америки» народний депутат Марія Іонова. Лобізмом займалися і звичайні американці українського походження. Один з них – Андрій Добрянський. «Це наша війна тут. Наші хлопці там воюють, а ми беремо участь в інформаційній війні, аби змінити думку тут, у Вашингтоні», - сказав він в інтерв’ю «Голосу Америки». Представники української діаспори з усіх куточків США та українські студенти та аспіранти, які навчаються в США, брали участь у спеціальних Днях України у Конгресі, які пройшли в березні 2015-го року, аби зі свого боку розповісти законодавцям про потреби України. Це наша війна тут. Наші хлопці там воюють, а ми беремо участь в інформаційній війні, аби змінити думку тут, у Вашингтоні. Андрій Добрянський, український активіст у США.

«Намагаюся пояснити, що я бачила вдома, тому що я з Маріуполя і просто намагаюся зробити так, щоб зник бар’єр між тим, що «Намагаюся пояснити, що я бачила вдома, тому що я з Маріуполя і просто намагаюся зробити так, щоб зник бар’єр між тим, що вони читають в мас-медіа, і тим, що відбувається в Україні. Я почула кілька конгресменів, які намагаються подати те, що робить Росія в Україні як просто полігон для геополітичних ігор між Америкою і Росією, що не є дійсністю», - розповіла студентка Університету Лілай Аліна Безкровна. Серед незвичайних подій, які пройшли у приміщенні Конгресу, були експозиція портрету Путіна, складеного з використаних зібраних на Донбасі гільз, та виставка-концерт українського гурту «Мандри». Для розгляду у Конгресі в наступному році підготовлено кілька потужних законопроектів щодо посилення санкцій проти Росії та надання економічної допомоги і летальної зброї Україні. Представники обох партій та обох палат Конгресу переконують: політика підтримки Україні – довготривала стратегія США. Зрозумійте також: Чого чекати від Росії у 2016-му попередили експерти Atlantic Council.

,він з Лондона з'явився на Голос Америки з подачею на РУХ ПРЕС.17.04. 2016