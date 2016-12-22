Як Україна могла б зупинити Путіна за два тижні

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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В України було мінімум три варіанти – спрацював би кожен. Вже понад два роки й Україна, та й увесь світ потерпають від загострення імперськой хвороби російськой влади. Але пори те українська влада мала як мінімум три способи, котрі могли примусити "Путлера" відступити на самому початку війни, протягом лише двох тижнів. Спосіб перший: країни Заходу, як, власне, і всі нормальні країни, насамперед захищають свої інтереси. І країни - члени Євросоюзу - не виняток. У чому зацікавленість Євросоюзу? В стабільному постачанні вуглеводородів, у відсутності безладів у середині й насильства на кордонах. А що їх може викликати? Наприклад, неконтрольований потік мігрантів.
Відомо, що Захід тиснув на українську владу, аби вона не оголошувала віськового стану. І пов'язано це саме із загрозою величезного потоку мігрантів. Адже якби Україна офіційно отримала статус воюючої держави, всі українські громадяни автоматично дістали би право на політичний притулок у країнах ЄС. Причому для отримання статусу людина мала би лише надати паспорт громадянина України, навіть якщо вона дісталася через кордон у багажнику автомобіля. Такі закони діють не тільки в Євросоюзі, але й багатьох інших розвинених країнах, наприклад, в Ізраїлі чи Норвегії – там заборонено депортувати людину, якщо вона прибула - навіть нелегально - з воюючої держави.
Як би розвивалися події, коли б українська влада не дослухалася західних "союзників" і ввела військовий стан? Близько тижня знадобилося б, аби інформація про можливість отримати право на проживання та економічну допомогу в Євросоюзі дійшла до всіх українців. Причому цей же закон поширюється на тих численних українських гастарбайтерів і мігрантів, котрі вже мешкають у всьому світі з українськими паспортами. Вони також мали би право на участь у будь-яких програмах підтримки біженців, у тому числі й на допомогу. Так що буквально через тиждень сотні тисяч, а також і декілька мільйонів українців, як зараз сирійці, гайнули би до благополучної Європи. Три дні західні уряди визнавали б ситуацію, четвертий день потратили б на спробу надавити на український уряд в заставити його відмінити військове положення, на п'ятий день вони б все це довели до Адольфа Путіна так, щоб той зрозумів, що вихода у нього немає. Адже у Заходу є реальні, дуже жорсткі і досить ефективні способи тиску на Путіна – від обнародування інформації про його рахунки і злочини до відключення від світової банківскої системи, повного всеоб'ємного економічного тиску і воєнних мір. Ще два дні Росії знадобилися б на зупинку маховика війни. Всього – два тижні.
Уже протягом трьох днів Євросоюз відчув би недостаток газу. Дальше схема така ж, як і в попередньому випадку: тиск на українську владу – зізнання безуспішності спроб тиску на українську владу – тиск на Кремль і кремлівських карликів – вимоги до Росії забратися з України. У цьому варіанті припинення війни заняло б максимум тиждень.
Після того, як стало би очевидно, що українці налаштовані серйозно і намірені довести почате до кінця, війна була б зупинена протягом трьох днів. По тій же схемі, що є у перших двох варіантах. Тільки прискорений: день на освідомлення Заходом ситуації. День тиску на Україну. Півдня на доведення вимоги до Путлера і півдня на зупинку Росією маховика війни.
У всіх трьох випадках українці навіть отримали би значні бонуси. А ось у випадку вибуху газопроводу Україна протягом півроку була б прийнята в ЄС. Якби Захід переконався, що українска влада має серйозні наміри ї що це може у будьякий момент повторитися, Україна отримала б статус повноправного члена ЄС. З тим, щоб енергетична система ЄС була об'єднана в єдину сіть з українскою. Притому так, щоб головний ключ, перекрываючий трубу, знаходився десь у Брюселі – система- ця тепер спільна.
У останньому варіанті Україна протягом півроку стала б членом НАТО – коли Захід переконався б , що і після виводу російських сил роботи з відновлення ядерного потенціалу ведуться, і зупинить їх шляхом тиску чи операцій спецслужб не вдається. Тоді Україну прийняли б у НАТО. І українська ядерна програма стала би частиною ядерної програми НАТО. Природньо, під командуванням і охороної натовських сил. Тобто протягом двох тижнів, чи навіть трьох днів Україна мала б потенціальну можливість заставити Захід так натиснуть на Росію, що та би повністю очистила всі окуповані території, включаючи Крим, і повернула країні мир. Конкретний строк залежав би від ступені сміливости українського уряду і суспільства. Чим більше сміловости – тим коротша війна. Але для всього цього потрібна була би інша влада та інше суспільство.
Потрібна влада, реально думаюча про інтереси своїх громадян, при цьому, що має володіє розумом і політиченим кругозором. І суспільство – яке вірить у себе, і відзнающе свої спільні інтереси, які мають ідеали і бачення свого майбутнього. Невже. Але варто пам'ятать, що не тільки суспільство є породженим владою, але і влада є відображенням суспільства. Якщо суспільство у стані вчитися – воно зможе породити достойну владу. Таким чином надія є. Досить може бути, що вже слідуючий історичний шанс Україна зможе не упустити.
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