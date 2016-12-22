

«Адольф Адольфович Путлер»

5 причин, чому "імпорт заміщення" не врятує Росію - аргументи професора SciencePo

Аргументи уряду Росії про те, що ізоляція країни призведе до укріплення її економіки та промисловості не витримують критики, але саме ізоляція дозволяє Путіну триматись за владу. Про це йдеться в аналітичній статті професора економіки у Паризькому інституті політичних досліджень (SciencePo) Сергія Гурьєва "Деглобалізація Росії", яку опубліковано на сайті аналітичного центру Carnegie Moscow.Цю спецфотку створив представник редакції ЕХО МОСКВИ, родом зі Львова, пан Мотя Ґанапольський.

















"Уряд Росії (намагаючись переконати росіян у тому, що санкції щодо Росії та її самоізояція ідуть на користь країні - прим. ГА ) звертається до аргументу про необхідність підтримки урядом галузей національної економіки, які майже стали конкурентноздатними на міжнародній арені (infant industry argument). Мовляв, державний протекціонізм дозволить певній галузі наздогнати, а потім і перегнати міжнародних конкурентів", - пояснює філософію російського "імпортозаміщення" Гурьєв.

Втім, на думку експерта, такий розрахунок Москви не виправдається. "Для того, щоб випрадався аргумент про користь від протекціонізму, необхідне виконання кількох умов", - пише Гурьєв. Національна галузь промисловості, яка має потенціал наздогнати міжнародних конкурентів, часто потребує найновітнішних імпортних технологій. Галузі промисловості щодо яких держава застосовує протекції мають наближатись до найвищого рівня продуктивності, натомість у Росії відповідні галузі щонайменше вдвічі відстають від відповідних амерканських. Для того, щоб наздогнати міжнародних конкурентів галузь, щодо якої держава застосовує протекціонізм, має покладатись на великий національний ринок.

"Росія це велика країна, але її національний ринок, особливо з огляду на низькі ціни на нафту, більше не назвеш значним; в доларовому розрахунку, доля Росії у світовому ВВП становить лише 1.6 відсотка", - пише Гурьєв. Будь-який протекціонізм може бути лише тимчасовим, або у галузі, яка отримує підтримку держави на буде стимулів наздоганяти конкурентів, а вартість її послуг для споживачів перевищить користь від протекціонізму для самих галузей, які підтримує держава. "Очевидно, що аргументи про користь протекціонізму не можуть просто начаклувати якісь реальні переваги від ізоляції. Росія потребує інвестицій. Росія потребує технологій і у сенсі технічних потужностей, у сенсі менеджерських практик. Росія потребує доступу до сучасних послуг, включно з фінансовими ринками. Росія потребує доступу до глобальних ринків. Хай би що не казав уряд, Росія - як і будь-яка інша сучасна економіка - не може процвітати в умовах автаркії", - пише експерт.

При цьому, на думку Гурьєва, закритість російської економіки не означає, що вона приречена на колапс у близькому майбутньому. "Радянський Союз був дуже закритою економікою, але проіснував майже 80 років. Справжні втрати для економіки стануть відчутними у довготерміновій перспективі: Росія втрачатиме нагоди зростати та продовжить стагнацію", - пише професор економіки. 5. Сталінська індустріалізація, яку Кремль наводить як приклад, по-перше покладалась на допомогу та імпорт із Заходу, а по-друге - мала катастрофічні наслідки.

"СРСР отримав значну допомогу під час війни по програмі ленд-ліз. Індустріалізація у 1930-х роках не була би можливою без сучасного західного промислового обладнання. Нарешті, методи індустріалізації Сталіна мали катастрофічні економічні та соціальні наслідки: російське сільське господарство було знищено, що у свою чергу завадило індустріалізації, а внаслідок голоду та політичних репресій загинули мільйони людей", - пише експерт. При цьому Гурьєв відзначає, що саме ізоляція може певний час дозволяти владі Росії відволікати увагу громадян країни від стагнації в економіці.

"З 2014-го року, уряд Росії відкрив для себе, що його популярність не обов'язково залежить від стану економіки. Використовуючи всеохопну програму пропаганди та цензури, уряд зумів переконати громадськість, що економічні труднощі спричинені зовнішніми проблемами, або змовами. Новий соціальний контракт, в якому повага до державної влади заснована на пропаганді, а не на добробуті лише виграє від ізоляції. Чим менше торгівлі та інвестицій, чим менше контакту із Заходом, тим легше переконати громадськість, що саме Захід винен у проблемах Росії", - відзначає Гурьєв.

для представника РУХ ПРЕС, Дмитра Басілія, який родом зі Львова, його та Моті Ґанапольського обидві мами були подружками і зайомили своїх малих дітлахів Дімку і Мотю.26.01. 2016