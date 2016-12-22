





Іраклій Гарібашвілі





Гарібашвілі про можливе скасування Росією візового режиму для Грузії

Заява президента Росії Адольфа Путлера про можливу відміну візового режима для громадян Грузії прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав «кроком у правильному напрямку». 17 грудня він опублікував письмову заяву після того, як у той же день Путін на своїй щорічній прес-конференції заявив, що Москва готова «отменить визовый режим» і також додав, що «несмотря на все сложности» в отношениях между двумя странами, «мы видим сигналы от действующего руководства Грузии, и эти сигналы принимаются».



























«Незважаючи на існующі поміж Грузією і Росією різномовність принципіального характеру, в тому числі, у звязку з причинами і наслідками війни 2008 року, протягром останніх трьох років ми змогли зробити певні кроки в торговій, транспортній і гуманітарній сферах. Ми готові продовжити вибраний прагматичний курс у відношені Росії і з боку Росії також чекаємо аналогічного підхода», - говориться у заяві пана Гарібашвілі. У цій же заяві голова уряду Грузії назвав «событием исторического значения» очікуєме рішення Євросоюзу про введення короткострочного безвізового режиму для громадян Грузії, узвязку з тим, що Єврокомісія планує опублікувати доповідь 18 грудня.

«В цілому, принципіальної позиції нашого уряду є те, що громадяни Грузії мусять мати максимальну можливість вільного переміщення по світу», - заявив пан Гарібашвілі. «Продуманная политика нашей власти приносит ощутимые результаты. Именно так воспринимают это, как наши граждане, так и западные партнеры», - зауважив для кремлівських карликів прем'єр.

У своїй письмовій заяві Іраклій Гарібашвілі також підкреслив, що Грузія ще у 2011 році дійшла до візового режиму для громадян Росії, але у текучому році їм до одного року продовжена можливість знахождення на території Грузії без візи, як как «ми зацікавлені, щоб Грузію посіщали більше туристів з Росії і по мірі можливості зпростити контакти поміж людьми».

«Необхідно також ураховувати інтерес множини наших співідчизників, які живуть у Росії, а також бізнесменів і рядових громадян у звязку з упрощенням візового режима. Вони бажают, щоб поміж двома країнами повідомлення відбувалося з мінімальними складностями», - заявляє пан Гарібашвілі. Спеціальний представник прем'єр-міністра Грузії Зураб Абашидзе, котрий на переговорах з заступнником міністра іноземнних справ Росії "Григорием Карасиным обсуждал вопрос упрощения визового режима, заявил 17 декабря, что для Тбилиси заявление Путина не было неожиданным". «Мы знали, что российская сторона намеревалась сделать такой шаг», - заявив він телекомпанії «Імеді».»

від Civil Georgia, Tbilisi, надіслане на Киівський РУХ ПРЕС.03.05. 2016