Гарібашвілі про можливе скасування Росією візового режиму для Грузії

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
ВСІ СТАТТІ
РЕКЛАМА
НОВИНИ
Заява президента Росії Адольфа Путлера про можливу відміну візового режима для громадян Грузії прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав «кроком у правильному напрямку». 17 грудня він опублікував письмову заяву після того, як у той же день Путін на своїй щорічній прес-конференції заявив, що Москва готова «отменить визовый режим» і також додав, що «несмотря на все сложности» в отношениях между двумя странами, «мы видим сигналы от действующего руководства Грузии, и эти сигналы принимаются».
«Незважаючи на існующі поміж Грузією і Росією різномовність принципіального характеру, в тому числі, у звязку з причинами і наслідками війни 2008 року, протягром останніх трьох років ми змогли зробити певні кроки в торговій, транспортній і гуманітарній сферах. Ми готові продовжити вибраний прагматичний курс у відношені Росії і з боку Росії також чекаємо аналогічного підхода», - говориться у заяві пана Гарібашвілі. У цій же заяві голова уряду Грузії назвав «событием исторического значения» очікуєме рішення Євросоюзу про введення короткострочного безвізового режиму для громадян Грузії, узвязку з тим, що Єврокомісія планує опублікувати доповідь 18 грудня.
«В цілому, принципіальної позиції нашого уряду є те, що громадяни Грузії мусять мати максимальну можливість вільного переміщення по світу», - заявив пан Гарібашвілі. «Продуманная политика нашей власти приносит ощутимые результаты. Именно так воспринимают это, как наши граждане, так и западные партнеры», - зауважив для кремлівських карликів прем'єр.
У своїй письмовій заяві Іраклій Гарібашвілі також підкреслив, що Грузія ще у 2011 році дійшла до візового режиму для громадян Росії, але у текучому році їм до одного року продовжена можливість знахождення на території Грузії без візи, як как «ми зацікавлені, щоб Грузію посіщали більше туристів з Росії і по мірі можливості зпростити контакти поміж людьми».
«Необхідно також ураховувати інтерес множини наших співідчизників, які живуть у Росії, а також бізнесменів і рядових громадян у звязку з упрощенням візового режима. Вони бажают, щоб поміж двома країнами повідомлення відбувалося з мінімальними складностями», - заявляє пан Гарібашвілі. Спеціальний представник прем'єр-міністра Грузії Зураб Абашидзе, котрий на переговорах з заступнником міністра іноземнних справ Росії "Григорием Карасиным обсуждал вопрос упрощения визового режима, заявил 17 декабря, что для Тбилиси заявление Путина не было неожиданным". «Мы знали, что российская сторона намеревалась сделать такой шаг», - заявив він телекомпанії «Імеді».»Дмитро Басілія. від Civil Georgia, Tbilisi, надіслане на Киівський РУХ ПРЕС.03.05. 2016
ВСІ НОВИНИ