

Міхаель Ґольдеберг

Сибірське військо

Голова НРІ Дім Давида Міхаель Ґольдеберг наділав повідомлення нам на РП і московітам їхньою москальською мовою, тому наша редакція вирішила це не перекладати нашою мовою. Пан Ґольдеберг шеф Народного Руху Ізраїлю його промоскальські єврейчики назвали "Жыдовским Черноволом", бо він не єврей, а юдей з ненавістю до Кремлівських карликів за їхнім ворожим принципом: "Бей жыдов - спасай Расею, а евреев не трож!". Немало юдеїв, але не євреї в Ізраїлі вважають Україну рідною сестрою, а Росію ворогом.











Отвод войск из Сибири

Закон сохранения гласит, что если что-то куда-то прибывает, то оно непременно откуда-то убывает. Сейчас идут сообщения о том, что к границам Украины и вообще, в европейскую часть РФ, перебрасываются войска из Сибири, в основном — из Забайкалья. В совковые времена, Забайкалье было напичкано войсками, укрепрайонами и военными базами. Это было вызвано близостью китайской границы и горьким опытом, когда китайцы очень быстро переходили из категории «братьев» в категорию «враги».

Что характерно, советской армии противостояла НОАК, намного хуже оснащенная и имевшая преимущество исключительно в живой силе. Абсолютно все вооружение СА опережало более чем на поколение китайское. Тем не менее, Совок очень серьезно относился к возможности конфликта именно на этом участке. Такое внимание было обусловлено тем, что от Байкала и до Дальнего Востока, существовала только одна железная дорога, по которой можно перебрасывать военные грузы. Позже была проложена Байкало-Амурская магистраль, но она была пущена под занавес совка и работала не так, как планировалось, ибо на ее трассе оставалось множество временных сооружений, которые требовали многих лет доводки до ума.

Собственно говоря, Китаю достаточно перерезать эти две нитки железной дороги и все, что восточнее — само упадет в их руки. По здравому разумению, перевооруженная новейшим оружием НОАК должна вызывать куда большее беспокойство со стороны РФ. Кроме армии, Китай полностью изменил свою приграничную инфраструктуру. Теперь у границы с РФ — разветвленная сеть автомобильных и железных дорог. Любой военный скажет, что часть автодорог имеют ярко выраженный рокадный характер. То есть, Китай уже имеет армию, оснащенную лучше российской, более многочисленную, а приграничные коммуникации подготовлены к возможности маневренной войны.

При таком раскладе РФ просто обязана иметь нечто адекватное со своей стороны границы. На самом деле ситуация прямо противоположная. С развалом совка забайкальская группировка войск была существенно урезана, и оборона этого участка границы стала носить очаговый и эпизодический характер при полном разрушении вменяемой логистики. Все, что осталось, было стянуто в несколько мест и стало удачной мишенью для возможного огневого поражения. Но теперь происходят еще более показательные события. Даже эти немногочисленные группировки войск выводятся в европейскую часть РФ. Это можно называть как угодно, но то, что граница открывается, не вызывает никаких сомнений. Бездумное ослабление армии стоило Украине очень многого. Теперь РФ делает ровно то же самое на юго-востоке теперь уже своей страны. На первый взгляд это кажется абсурдом, но ближайшее рассмотрение ситуации, дает некоторые ориентиры для ее понимания.

Итак, Сибирь и Дальний Восток РФ переживают самый массовый отток населения за всю историю. Создается положение популяционного вакуума, когда население просто не может существовать автономно, а коммуникации с центром фактически перекрыты. В самом деле, поездка даже из Читы в Москву будет стоить всех сбережений простой семьи, поэтому в центр едут один раз — навсегда. Те, кто остался, вынуждены приспосабливаться и пользоваться тем, что есть на месте.

А на месте оказывается весь товар уже китайского производства. Поездки в Китай становятся вполне доступными по цене и комфортными по исполнению. Мало того, перелет до Москвы из китайских аэропортов вдвое, а то и втрое дешевле прямого из той же Читы или Хабаровска! Люди завязывают коммерческие отношения с китайцами и даже ездят туда отдыхать, а многие уже купили там себе жилье и отправили детей на учебу не в Москву или Питер, а в Китай. Понятно, что при таком раскладе, очень многие уже сейчас могут общаться на мандарине. И еще важный момент. Сравнение китайской системы государственной власти и российской, приводит к однозначному выводу — с российской властью жить нельзя. Так что люди уже ассимилированы в китайский образ жизни.

С другой стороны, РФ демонстрирует полную импотенцию в вопросе развития этого региона. Фиаско «Силы Сибири» говорит о том, что Россия уже не в силах вести эффективную торговлю богатствами Сибири даже в топовых позициях. Мало того, уже понятно бессилие метрополии просто что-то там добывать и доводить до ума. Это говорит о том, что Россия уже утратила способность эффективного хозяйствования и управления этим регионом. Это — объективная реальность и что-то изменить уже невозможно ибо денег на это нет, а привлечь инвестиции,на приемлемых условиях — невозможно, ибо нормальный инвестор в Путинскую Россию уже никогда не пойдет. Но туда пошел Китай.

Причем, пошел так, как никакой другой инвестор пойти просто не смог бы. Китай взял в концессию на 50 лет гигантские по площади территории, которые, в частности, пересекают упомянутые выше ветки ЖД. Причем, на этих территориях приостанавливается действие конституции РФ. Кроме того, Китай настоял на том, что осваивать эти территории будут китайские предприятия и китайские граждане, которые получают свободный и неограниченный доступ к этим территориям.

Любой студент юрфака первого года, изучающий курс конституционного права, четко скажет, что речь идет об утрате суверенитета над частью территории РФ. Как мы отмечали выше, это отсекает весь Дальний Восток от Центра. Теперь эти коммуникации находятся в руках китайцев. То есть, над частью территории суверенитет уже утерян, а остальная часть утеряет его в ближайшее время и население к этому уже готово, а многие даже хотят уйти в Китай. Фактически, Китай повторяет совковый фокус с Калининградом, который был оккупирован сроком на 50 лет. Как известно, союзники вывели свои войска из Германии еще в 90-х ибо срок оккупации вышел, а РФ так и сидит на месте. Теперь Китай сделал ту же самую подачу и даже если РФ просуществует 49 лет, то выставить оттуда Китай уже не получится. Но все будет проще.

Путин, понимая тот факт, что Россия уже просто не может содержать ДВ и большую часть Сибири, завтра или послезавтра все равно ее утратит. Если это неизбежно, то надо это сделать с прибылью. С учетом того, что официальные концессионные платежи вызывают смех до слез, то становится очевидным факт оплаты сделки по-черному, лично нескольким должностным лицам РФ. Понятно, что берут по чину и самый жирный куш достался лично Путину. Отметим, что пробные камешки по передаче островов и небольших участков земли Китаю, были брошены еще лет 10 назад. Всего несколько человек возмутились этому делу, остальные же аплодировали стоя. Концессия — второй, но отнюдь не последний шаг. Следующим номером программы, будет аннексия Дальнего Востока. Китайцы — специалисты в применении принципа «мягкой силы», а потому вполне допускают, что внешне крепкий режим Путина может рухнуть в один день под влиянием совсем внезапных обстоятельств. Они понимают, что к власти могут придти люди, которые объявят все путинские сделки изменой и попытаются вернуть отданные Китаю земли. Предвидя эту возможность, Китай поставил условие Путину о демилитаризации территории, подлежащей аннексии. У Путина нет выбора. Единственное место, куда он может уйти в случае переворота — Китай, поэтому он обязан выполнить требования Пекина.

Таким образом, и без того обескровленное Забайкалье прямо на наших глазах проходит стадию тотальной демилитаризации с полным выводом войск РФ за тысячи километров под любым предлогом, чтобы сами военные не спохватились или кто-то не уличил Путина в измене. Так что Путин скоро получит еще один всемирный титул. До этого он обладал первенством в номинации — крупнейший в истории распильщик бюджета, где оставил позади как знаменитых казнокрадов, так и просто самых богатых людей. Свои нажитые непосильным трудом $250 млрд сделали Путина недосягаемым для всех. Теперь же он готовится стать правителем, который за мзду слил самую большую территорию своей страны. Если площадь, ушедшая Китаю, окажется больше Аляски, то РФ может гордиться своим выдающимся сыном. Такого разностороннего таланта история еще не знала!

Россия. Доброй ночи, страна!

2015 » Ноябрь » 28 Категория: Общественно-политическая жизнь в мире Сейчас, когда вы читаете эти строки, где-то там за горизонтом, разворачивается сражение от которого зависит и судьба путинской России и России вообще… Нет речь идет вовсе не о Сирии. И не о Донбассе. И не об Украине с Крымом. Самая главная линия фронта сейчас проходит по Уралу. Об этом сражении нет сводок в новостях и соцсетях, никто не слышит ни стрельбы ни взрывов, но тем не менее ресурсы, которые задействованы в этом бою превышают Сирию и Дамбас, вместе взятые, и я, наверное, не ошибусь, если скажу, что сейчас, в этом сражении, Кремлем брошены в бой все ресурсы, и резерва у него, скорее всего, уже не осталось.

До широкой публики отзвуки сражения долетают только в виде фоновых отголосков под заголовком "Банкротство Трансаэро". Хотя правильнее эту тему назвать стоило бы "Банкротство Кремля?" Пока еще — со знаком вопроса. Садитесь поудобнее, друзья, я вам сейчас хронологически постараюсь объяснить, что именно происходит. Но сначала для понимания ситуации мне вначале придется вкратце пробежаться по уже известным вам (и возможно, неинтересным) событиям. Первая новость была странной. Правительство России вдруг приняло решение, что акционеры частной авиакомпании Трансаэро должны продать свои акции государственной авиакомпании Аэрофлот за … 1 рубль. Понятное дело, что решать такие дела в полномочия правительства не входит, и решение получилось не только незаконным и ничтожным, но и абсурдно не выполнимым. Даже при самодержавии царь не мог приказать поданному продать свою собственность за бесценок, коли тот не хотел. Чего уж говорить о нынешних временах.

В тот же день генеральный директор Трансаэро был отстранен от должности, а на его место назначен представитель Аэрофлота. Менеджмент среднего звена Трансаэро перешел в подчинение менеджменту Аэрофлота. Какими юридическими процедурами обставлялись такие изменения скрыто мраком не только от широкой публики, но и от сотрудников компании. Достоверно известно только одно, смена руководства произошла в обход устава компании и действующего законодательства. Это можно было бы назвать рейдерским захватом, но ведь при рейдерских захватах рейдеры хотя бы формально имитируют законность своих действий, ну хотя бы подделывают протокол собрания акционеров… А тут — ни протокола, ни собрания.

Оказавшись на посту гендиректора Трансаэро представитель Аэрофлота, первым делом начал, нет, не спасать компанию, а целенаправленно разорять ее и доводить до банкротства. Когда российская пресса писала, что Трансаэро — банкрот, имеющий долгов на 180 миллиардов рублей, она лукавила. "Долги" в данном случае — это кредиты и обязательства по текущим платежам. Которые имеются у любой компании, которая ведет деятельность, и чем компания успешнее, тем больше на ней висит кредитов и платежей. Вот, к примеру, у вас есть ипотека и вы должны заплатить пять тысяч дорожного налога. Значит ли это, что вы — банкрот? Нет, конечно, если вы вовремя погашаете ипотеку и вовремя заплатите налог, вы не банкрот, а вполне успешный гражданин. Так вот, Трансаэро платила по кредитам и счетам, вовремя и без задержек. Во всяком случае так было на момент смены руководства. Первое, что сделало новое руководство компании, присланное Аэрофлотом, наложило вето на погашение кредитов и платежи контрагентам. Не потому, что было нечем платить, а потому, что просто наложило вето. Без каких-либо причин и объяснений.

А потом стали отменяться авиарейсы Трансаэро. Все, небось, читали: "Сегодня Трансаэро отменило 39 рейсов". А почему отменило, вы себя спрашивали? Что случилось? Самолетов не хватает? За керосин платить нечем? Погода нелетная? Да нет, и погода летная и самолеты есть, и деньги на керосин выделены. Тогда почему рейсы-то отменили? А для того, чтобы отдать их Аэрофлоту. Вы что, наивные, думаете, что Аэрофлот пассажиров Трансаэро бесплатно вывозил? Как бы не так! За каждый такой рейс Аэрофлот выставлял Трансаэро счет. А сумма счета была заметно выше реальной стоимости рейса. Ну вы поняли. И.о. гендиректора, присланный Аэрофлотом, передает рейсы Трансаэро Аэрофлоту с тем, чтобы Аэрофлот потом выставил Трансаэро счет по завышенной цене. Такая совсем несложная трехходовочка, за которую в некоторых из цивилизованных стран можно сесть на три пожизненных срока… Газеты выходили с громкими заголовками "До коллапса "Трансаэро" довело собственное руководство". Умалчивали только, что это было то самое "новое руководство", назначенное Аэрофлотом.

Сотрудники Трансаэро кинулись искать справедливости у Гаранта Конституции создали петицию на chance.org, и та в первые же сутки набрала более 120 тысяч подписей. Гарант Конституции в ответ выступил с заявлением, в котором пригрозил компаниям, продающим биллеты Трансаэро, всяческими карами. Помните, записку Ришелье в "Трех мушкетерах"? Она гласила: "То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию"… А потом случилось то, что и должно было случиться, акционеры Трансаэро отказались продавать свои акции Аэрофлоту за 1 рубль. И последняя призрачная зацепка, которая оправдывала бы передачу руководства компанией в руки Аэрофлота — исчезла. Но Аэрофлот продолжил управлять Трансаэро, вопреки и закону, и здравому смыслу, и приличиям, и даже вопреки их видимости. Впрочем, это было неважно, к тому моменту работа Трансаэро была полностью разрушена.

И тогда правительство принимает решение — объявляет Трансаэро банкротом. Ни полномочий, ни прав на это у правительства нет. Банкротом может объявить только суд. А правительство даже саму процедуру банкротства не вправе инициировать. Это может сделать либо сам должник, либо кредитор. Кредиторы же на тот момент молчали. В обалдении от происходящего они онемели. Вроде бы надежные гарантии, в виде акций Трансаэро, которые лежали в качестве залога в их сейфах, в одночасье превратились в тыкву. Впрочем, законность происходящего правительство волновало в последнюю очередь. Вернее, волновало, но, с другой стороны. Если при разгроме ЮКОСа предпринимались хоть какие-то меры, чтобы сохранить хотя бы внешнюю видимость законности, то здесь цель была другая — демонстративно и максимально нагло нарушить закон.

Это был посыл крупному бизнесу и элитам. "Вы — никто, — сообщал этот посыл, — вы говно на палочке, вы наша собственность, что захотим с вами сделать, то и сделаем. Ни закон, ни общество вас не защитят, отныне в стране действует единственный закон — хотелки первых лиц государства". Посыл был услышан. Но реакция на посыл на этот раз оказалась вовсе не такой, какую привычно ожидали в Москве. Что-то пошло не так! Для широкой публики эти заголовки прошел почти незамеченным: "Вячеслав Филев выкупил контрольный пакет Трансаэро", "Вячеслав Филев отстранил назначенного Аэрофлотом генерального директора". Для узкой, посвященной, публики эти заголовки были как взрыв ядерной бомбы. "Он что, охренел!", "Он что не понял, против кого пошел!", "Он что, самоубийца?!" Тут же произошло два события. Росавиация мгновенно отозвала у Трансаэро свидетельство эксплуатанта (разумеется вопреки существующим правилам и закону), а назначенный Аэрофлотом гендиректор выступил с заявлением, что никто его не отстранял. И всё! Как отрезало! Поток новостей на тему Трансаэро мгновенно иссяк. Так изредка доносятся какие-то раскаты, как сквозь ватную подушку… А раскаты меж тем — очень серьезные. Сейчас на просторах одной шестой части суши разворачивается масштабнейшая война. Пока где-то там. Вдали от обывателя и вне видимости СМИ. И война не вокруг Трансаэро. Трансаэро только повод и индикатор происходящего. Это война между региональными элитами и центром. Элиты услышали направленный им посыл и поняли, что "если не сейчас, то уже никогда".

Как мне поведал один джентльмен, со слов которого я собственно и пересказываю эту историю, реакция на демарш Филева в Центре была почти истерической: "Закатать в асфальт этого придурка! Порезать на кусочки и разослать частями во все регионы, чтобы другим неповадно было!" Порезать не получилось. Зондеркоманда мясников вернулась без скальпов и с ответной малявой, которая гласила: "Пацаны, если не хотите получить Сибирско-Дальневосточную республику с развернутым фронтом по всему Уралу — уймитесь! Гейзера и Хорошавина — мы прозевали! Но больше у вас не получится, мы — организовались — уймитесь!" И тут оказалось, что ресурсов у Центра на подавление бунта нет! Не осталось! Ситуация подвисла! Висит она и сейчас, но висит на канате, который может порваться в любой момент. И канат это натянут так сильно, что может снести полстраны. Противники не стоят на месте, они топчутся, делают какие-то шаги, и каждый боится сделать неверный шаг. Но время работает против центра. Так что долго ситуация тянутся не будет.

«"Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна."»

м. Хайфа Ерец Ісраель. 13.01. 2016