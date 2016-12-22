



Міністр Оборони

Степан Полторак



Бойовики значно активізували обстріли у зоні АТО

Cьогодні бойовики значно активізували обстріли позицій військових частин і підрозділів Збройних Сил України вздовж лінії розмежування. Вважає Міністр Оборони Степан Полторак. "З 9.00 ворог чотири рази відкривав прицільний вогонь по наших опорних пунктах у Зайцевому, Майорську та Новгородському із 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



















При цьому обстріли Зайцевого та Майорська тривали близько трьох годин. Збройні Сили України двічі відкривали вогонь у відповідь із не забороненої Мінськими домовленостями стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Російські військові розкрадають металеві конструкції Донецького аеропорту - розвідка. Крім того, за сьогоднішній день бойовики провели ще 12 неприцільних обстрілів позицій ЗСУ в районі Пісків, Зайцевого, Новгородського та Красногорівки. Переважна більшість обстрілів – 7 разів – була зосереджена на Новгородському.

Порошенко: де-факто НАТО – наш головний партнер із безпеки

НАТО не є офіційно союзником України де-юре, але де-факто – це наш головний партнер з безпеки. Пан Порошенко дійшов до висновку: Де-факто НАТО - наш головний союзник з безпеки. Про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ, передає. Пан Порошенко заявив: "ЗСУ мають перейти на стандарти НАТО до 2020 року для перспективи членства в Альянсі".

«Орієнтир на Атлантику є ключовим у воєнній реформі. До пріоритетів розвитку національного війська віднесено досягнення взаємосумісності з силами, засобами збройних сил країн Альянсу», - зазначив пан Порошенко.

«На жаль, Україна в кінці минулого десятиріччя не змогла проскочити у відкриті двері, та Альянс в цій поточній безпековій ситуації не є офіційно союзником України де-юре, але де-факто – це наш головний партнер в забезпеченні національної безпеки», - додав глава держави.

РУХ ПРЕС.09.04. 2016