

Ґідо Вестервелє

Колишній міністр МЗС критикував пані Меркель за приятелювання з Путлером

Коли пан Вестервелє був міністром МЗС Німеччини він обурювався політикою кремлівських карликів і не раз порівнював Гітлера стосовно загарбництва судетської області Чехії, як і Путлера стосовно загарбництва Криму. Він зауважив, що Гітлер захопив німецькомовну область Чехії, а Путлер напав на російськомовний Крим. Зимою 2013 року пан Вестервелє приїхав до Києва на Майдан, котрий він назвав кореспондентам РП корисним, революційним.





























Представники РП вперше побачили на Майдані Ґідо Вестервелє та Віталія Кличка які досить цікаво спілкувалися між собою німецькою мовою про радикальність нашого Майдану стосовно ліквідації антиукраїнської влади "Партії Регігандонів".

Тим часом коли на Майдані була не одна наша партнерка з м. Бонн працівниці DW.DE родом з Західної України. З великою подякую до тих панєнок ми поставилися за допромогу провендення нащого інтерв'ю з паном Ґідо Вестервелє, про стосунки Ангели Меркель Хутіним Пуйло.

За словами пана Вестервелє пані Меркель йому погрожувала призначенням Франка-Вальтера Штайнмаєра його заступником, який з 2014 року став німецьким міністром МЗС. Стосовно карикатур пані Меркель з паном Путлером від німецьких ЗМІ та телеканалів. Не один міністр Німеччини Вольфганг Шойблє та Ґідо Вестервелє вважали, що пані Канцлерка Меркель любила спілкуватися з одним кремлівським карликом по телефону, який говорив такою мовою з нею як Гітлер. Бо цей Путлер немало років працював на КГБ у НДР, де мешкала пані Меркель, а не у ФРН. Там Путлер був єдиним КГБістом який активно вивчав і працював німецькою мовою для заробляння грошей, щоб влаштуватися помічником нардепа "ГОСДУМЫ" Анатолія Собчака про це призвище його доця Ксенія, яку я називав Оксаною і їй це подобалося, бо вона казала через facebook, що у них польське походження. Вона питала мене Киянина і Львівянина родом, про таке призвище у Львові та Польщі, таке саме писалося та звучало Собчук, а не Собчак, як собачка.

Тим часом пан Вестервелє нам повідомив, що санкції до кремлівських карликів необхідні від всієї Європи та Америки проти іхньої агресивності стосовно Грузії та України, завтра агресія путлерівців стане у Європі і почнеться з Литви, Латвії та Естонії. І як мрія Сталіна отримати колоніями Імперії Зла після України Польщу та Австрію.

Знаменитий польський письменник Фантастики Станіслав Лем заявив, що на дргий день після україни колонією стане Польща. Про це нераз у польських ЗМІ заявив знаменитий співробітник Лєха Валенси з СОЛІДАРНОСТІ Яцек Куронь з яким ми зустрілися за часів Горбачова у Литві під час атакування литви Радянською Армією. Пан Куронь розповів мені: "Ми з тобою за народженням є Львувякамі", тому я і не навиджу совітсько-москальську агресію стосовно західної України та Польщі за часів друзів-агресорів Сталіна та Гітлера. Адже нинішній ПутіПут, якого я називаю ГітлерПут, за словами генерала генштабу США Мартіна Демпсі, є шаленим агресором проти всіх своїх сусідських країн та може створити загрози для Європи та Америки.РУХ ПРЕС.18.01.2016