Колишній міністр МЗС критикував пані Меркель за приятелювання з Путлером

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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НОВИНИ
Коли пан Вестервелє був міністром МЗС Німеччини він обурювався політикою кремлівських карликів і не раз порівнював Гітлера стосовно загарбництва судетської області Чехії, як і Путлера стосовно загарбництва Криму. Він зауважив, що Гітлер захопив німецькомовну область Чехії, а Путлер напав на російськомовний Крим. Зимою 2013 року пан Вестервелє приїхав до Києва на Майдан, котрий він назвав кореспондентам РП корисним, революційним.
Представники РП вперше побачили на Майдані Ґідо Вестервелє та Віталія Кличка які досить цікаво спілкувалися між собою німецькою мовою про радикальність нашого Майдану стосовно ліквідації антиукраїнської влади "Партії Регігандонів".
|Пані Меркель та Пан Путлер - Карикатура Німецьких ЗМІ
За словами пана Вестервелє пані Меркель йому погрожувала призначенням Франка-Вальтера Штайнмаєра його заступником, який з 2014 року став німецьким міністром МЗС. Стосовно карикатур пані Меркель з паном Путлером від німецьких ЗМІ та телеканалів. Не один міністр Німеччини Вольфганг Шойблє та Ґідо Вестервелє вважали, що пані Канцлерка Меркель любила спілкуватися з одним кремлівським карликом по телефону, який говорив такою мовою з нею як Гітлер. Бо цей Путлер немало років працював на КГБ у НДР, де мешкала пані Меркель, а не у ФРН. Там Путлер був єдиним КГБістом який активно вивчав і працював німецькою мовою для заробляння грошей, щоб влаштуватися помічником нардепа "ГОСДУМЫ" Анатолія Собчака про це призвище його доця Ксенія, яку я називав Оксаною і їй це подобалося, бо вона казала через facebook, що у них польське походження. Вона питала мене Киянина і Львівянина родом, про таке призвище у Львові та Польщі, таке саме писалося та звучало Собчук, а не Собчак, як собачка.
Тим часом пан Вестервелє нам повідомив, що санкції до кремлівських карликів необхідні від всієї Європи та Америки проти іхньої агресивності стосовно Грузії та України, завтра агресія путлерівців стане у Європі і почнеться з Литви, Латвії та Естонії. І як мрія Сталіна отримати колоніями Імперії Зла після України Польщу та Австрію.
|Яцек Куронь діяч Солідарності
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