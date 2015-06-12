Росія навряд чи зможе виконати на час умови мирних угод щодо України

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Високопоставлений командувач сил НАТО попередив у середу, що є мало шансів на те, що Росія виконає встановлені до кінця року умови мирної угоди у Східній Україні, заявивши, що спокійніша ситуація там ще не означає, що вже близький кінець конфлікту.
Кажучи те, з чим згідні багато західних посадовців, верховний командувач НАТО Філіп Брідлав заявив, що Росія як і раніше підтримує сепаратистів у цьому районі і що посилення і пом’якшення насильства було способом, як Росія демонструє свою силу. «Росія як і раніше підтримує своїх ставлеників у Східній Україні», сказав Брідлав на прес-конференції. «Не дуже ймовірно, що ми зможемо отримати все, що потрібно в Мінську до кінця року», сказав він, посилаючись на мирну угоду з 12 пунктів, підписану в столиці Білорусі в лютому. Росія заперечує, що надає зброю сепаратистам або що її війська причетні до конфлікту, в результаті якого вже загинуло понад 8000 людей від квітня 2014 року, після анексії Росією українського Криму. Генерал Брідлав, який також очолює Європейське командування США, заявив, що західна розвідка вказує на щось інше. «Росія повністю контролює те, що відбувається на лінії зіткнення, і вона буде робити це в майбутньому», сказав він.
«Ми бачили кілька конвоїв у Донбасі, всі вони були зазначені як гуманітарна допомога. Ми всі знаємо, що це неправда», додав він. Донбас – це широко використовувана назва промислових регіонів Східної України, які в даний час перебувають під контролем сепаратистів. Після періоду відносного спокою, як сепаратисти, так і українці нарікали на більше порушень про припинення вогню в рамках Мінської угоди. Обидві сторони кажуть, що важка артилерія, яка мала бути відведена від лінії зіткнення, все ще там використовується.
Лідери Франції, Німеччини, України та Росії вели переговори про Мінську мирну угоду в лютому, а Захід пов’язав її виконання з будь-яким ослаблення економічних санкцій відносно Росії. Угода закінчується 31 грудня, але президент Франції Франсуа Олланд дав зрозуміти, що вона може бути продовжена, у той час як санкції відносно Росії, найімовірніше, також буде продовжено.
Говорячи в середу в штаб-квартирі НАТО, державний секретар США Джон Керрі закликав президента Росії Володимира Путіна до дій: «Якщо Москва хоче пом’якшення санкцій ... це може там отримати».
«Виконуйте Мінську угоду, і це може бути досягнуто», сказав він на окремій прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, які обговорювали кризу в Україні. Брідлав і Керрі сказали, що встановлені на кінець року завдання, поставлені в рамках Мінських угод, включають відновлення українського контролю на східному кордоні, усунення з регіону всіх сил, що не належать українській державі, і звільнення заручників.PУХ ПРЕС за інформацією VOA.ПЕРЕДРУК з «Голосу Америки VOA».
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