Обама підписав законопроект, що передбачає військову допомогу Україні

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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НОВИНИ
Президент США Барак Обама підписав законопроект, що передбачає надання військової допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів з метою зміцнення її збройних сил перед лицем агресивної, за словами представників адміністрації, поведінки Росії..
Програма, що передбачає відправку сучасних американських озброєнь Україні та підготовку її збройних сил, міститься в законопроекті про національну оборону, який раніше був схвалений обома палатами Конгресу У 300-мільйонний пакет допомоги включені 50 мільйонів доларів, що виділяються на летальну зброю, таку як бронебійні збройові системи, міномети, гранатомети, стрілецька зброя і боєприпаси. Цей пункт носить не обов’язковий, а рекомендаційний характер, і його реалізація буде визначатися рішенням президента. Президент України Петро Порошенко подякував президенту Обамі за «потужну військову допомогу». «Спасибі президентові Обамі за потужну військову допомогу Україні! Це приклад партнерської солідарності і підтримки», – написав Порошенко у Твіттері в четвер.
Українська армія бореться із сепаратистами на сході країни, яких, на думку США, підтримує Росія. Москва ці звинувачення ніби відкидає. Мінфін США запровадив санкції проти Ілюмжинова, ще 2-ох росіян за сприяння Асаду та торгівлі з ІДІЛ. Ілюмжинов матеріально допомагав та діяв в інтересах уряду та центробанку Сирії. Більшість зґвалтованих на Донбасі вже мертві – правозахиcниці. Щоб привернути увагу до проблеми насильства над жінками, по всій Україні відбувається низка акцій. Уряд доручив «Нафтогазу» припинити закупівлю газу в Росії - заявив прем'єр пан Яценюк.
«Вони переплутали – це не вони нам не постачають газ, це ми у них не купуємо газ» - прем’єр-міністр України. Росія припиняє постачання газу в Україну. Російський газовий монополіст ВАТ «Газпром» сьогодні, 25 листопада, заявив, що припиняє постачання природного газу в Україну. Президент США Барак Обама підписав законопроект, що передбачає надання військової допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів з метою зміцнення її збройних сил перед лицем агресивної, за словами представників адміністрації, поведінки Росії.
Програма, що передбачає відправку сучасних американських озброєнь Україні та підготовку її збройних сил, міститься в законопроекті про національну оборону, який раніше був схвалений обома палатами Конгресу. У 300-мільйонний пакет допомоги включені 50 мільйонів доларів, що виділяються на летальну зброю, таку як бронебійні збройові системи, міномети, гранатомети, стрілецька зброя і боєприпаси. Цей пункт носить не обов’язковий, а рекомендаційний характер, і його реалізація буде визначатися рішенням президента. Президент України Петро Порошенко подякував президенту Обамі за «потужну військову допомогу».
Конгрес раніше цього року вже голосував за надання військової допомоги Україні, проте президент Обама наклав вето на початковий законопроект з оборонної політики у зв’язку з розбіжностями з приводу інших статей витрат.
Українська армія бореться із сепаратистами на сході країни, яких, на думку США, підтримує Росія. Москва ці звинувачення відкидає. Конгрес раніше цього року вже голосував за надання військової допомоги Україні, проте президент Обама наклав вето на початковий законопроект з оборонної політики у зв’язку з розбіжностями з приводу інших статей витрат.
Законопроект передбачає оборонне фінансування у розмірі 600 мільярдів доларів. Документ користується широкою підтримкою як серед республіканців, так і серед демократів, хоча в ньому як і раніше залишилися положення, що ускладнюють закриття в’язниці в Гуантанамо.VOA.надав інформацію з передруком на РП03.05. 2015
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