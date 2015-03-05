



Барак Обама



Обама підписав законопроект, що передбачає військову допомогу Україні

Президент США Барак Обама підписав законопроект, що передбачає надання військової допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів з метою зміцнення її збройних сил перед лицем агресивної, за словами представників адміністрації, поведінки Росії..

















Програма, що передбачає відправку сучасних американських озброєнь Україні та підготовку її збройних сил, міститься в законопроекті про національну оборону, який раніше був схвалений обома палатами Конгресу У 300-мільйонний пакет допомоги включені 50 мільйонів доларів, що виділяються на летальну зброю, таку як бронебійні збройові системи, міномети, гранатомети, стрілецька зброя і боєприпаси. Цей пункт носить не обов’язковий, а рекомендаційний характер, і його реалізація буде визначатися рішенням президента. Президент України Петро Порошенко подякував президенту Обамі за «потужну військову допомогу». «Спасибі президентові Обамі за потужну військову допомогу Україні! Це приклад партнерської солідарності і підтримки», – написав Порошенко у Твіттері в четвер.

Українська армія бореться із сепаратистами на сході країни, яких, на думку США, підтримує Росія. Москва ці звинувачення ніби відкидає. Мінфін США запровадив санкції проти Ілюмжинова, ще 2-ох росіян за сприяння Асаду та торгівлі з ІДІЛ. Ілюмжинов матеріально допомагав та діяв в інтересах уряду та центробанку Сирії. Більшість зґвалтованих на Донбасі вже мертві – правозахиcниці. Щоб привернути увагу до проблеми насильства над жінками, по всій Україні відбувається низка акцій. Уряд доручив «Нафтогазу» припинити закупівлю газу в Росії - заявив прем'єр пан Яценюк.

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Програма, що передбачає відправку сучасних американських озброєнь Україні та підготовку її збройних сил, міститься в законопроекті про національну оборону, який раніше був схвалений обома палатами Конгресу. У 300-мільйонний пакет допомоги включені 50 мільйонів доларів, що виділяються на летальну зброю, таку як бронебійні збройові системи, міномети, гранатомети, стрілецька зброя і боєприпаси. Цей пункт носить не обов’язковий, а рекомендаційний характер, і його реалізація буде визначатися рішенням президента. Президент України Петро Порошенко подякував президенту Обамі за «потужну військову допомогу».

Конгрес раніше цього року вже голосував за надання військової допомоги Україні, проте президент Обама наклав вето на початковий законопроект з оборонної політики у зв’язку з розбіжностями з приводу інших статей витрат.

Українська армія бореться із сепаратистами на сході країни, яких, на думку США, підтримує Росія. Москва ці звинувачення відкидає. Конгрес раніше цього року вже голосував за надання військової допомоги Україні, проте президент Обама наклав вето на початковий законопроект з оборонної політики у зв’язку з розбіжностями з приводу інших статей витрат.

Законопроект передбачає оборонне фінансування у розмірі 600 мільярдів доларів. Документ користується широкою підтримкою як серед республіканців, так і серед демократів, хоча в ньому як і раніше залишилися положення, що ускладнюють закриття в’язниці в Гуантанамо.

надав інформацію з передруком на03.05. 2015