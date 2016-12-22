



Міхаель Ґольденберг





Газа прийде за вами

У ті дні, коли Аріель Шарон провів свою блискавичну шестиденну війну-депортацію, війну-вігнання власного народу, з його власноїної землі, яка належить йому на правах приватпої власності, в його власній країні, світ застиг у нерозумінні від того, що відбувається. Втішалися антисеміти мусульманських і європейських країн, втішалися тим, що відбувається в Америці і Азії, лікував чопірний Лондон. Аплодувала антисемітська Росія. І тільки в Україні, якісь прості чоловіки, зіткнувшись в телевізором, питали єврея, який гостював у них : «Скажи, які недоумки у Вас в уряді, що виносять такі рішення? Так ми б їх уже повісили у наших краях, якби вони заговорили про те, а не те, що віддали!»

























У ті дні, коли сила болі й сила невисловленого гніва, і приниження була така сильна і гірка, а радість багаточисельних телеелядачів, преси, і представників бульяких ЄС, «квартетів», «ООНів» така велика, я зрозумів, що починаеться інший рахунок часу. І за цю радість, над біллю інших всі заплатять сторазово, за Божою мірою, котра буде неврадимою і безпощадною.

Варто поспілкуватися про предательство богом обраної країни та її народу, варто було почати переслідуваннннння євреїв. але не Юдеїв у місцях їхнього відпочинку, і 250 000 человіків стали в 2004 році жертвами стихійних бідувань. В основному це були цунами. Щоб не говорили, що я нагоняю страсти. Цей показник втроє перевишує середньорічний за період з 1994 по 2003 роки. Найтяжче прицшлося Шрі-Ланке, Індонезії, південно-східної частині Індії. Загальне число постраждалих при стихійних бідствах склало у минулому році 146 мільонів, що нижче показника попереднього десятиліття 258 мільонів. 719 стихійних бідувань у минулому році входили у вищу трійку небезпеки. Загальне число стихійних бідувань 2000-2004 роки на 55% перевисило аналогічний показник за попередні 4 роки.

Америка вирішила захищатися від терору поясами «помаранчевої» небезпеки, цілком не готова к мятежу війни в її тилу, думаячи, що вона перекрила шлях до себе океаном. А ворог вже у неї за спиною, і сидить поряд с нею за столом, і є присутнім на почетних прийомах. І як не врятуватися, не закритися від урагана с нежным женским именем, так Америке не спастись от небесной кары забытого ею Б-га, на чью землю и народ она посягнула! Не можливо укритися Росії від тотальної різні і погрому, і тим більше не сговатися у годоваваній Європі.

У Канаді атипова пневмонія знишчила весь персонал і всіх жильців у домі перестарілих. (За повідомленням Reuters) Лондон, який постраждав від ВИЧ починає компанію проти венеричних захворювань. Мета знизити рівень цих захворювань, навчить елементарній гігієні. Цю чопорну, надмінну, колоніальну Британію будуть вчити елементарній гігієні. Це визнано нині, але "брудні руки" у неї були завше. Такі от, і не джентельмени, взагалі!(За повідомленням Brand Republic), Що стосується всіх південно-азиятських країн, то не тільки тайфуни і землетрясіння з гігантськими хвилями, не тільки наводнення і оползні, не тільки сіли і камнепади обрушуться на ці щільно заселені регіони, але і голод, холод, хвороби та епідемії. Адже вже гуляє на волі туберкульоз,которий добрався і до Німеччини. Це коли чоловік випльовує, втикашлює з роту свої легені! Японський енцефаліт, сибірськая язва, і вірус H5. 388 мільонів человіків загинуть від незаразних хвороб, головним чином від сердечних захворювань, раку чи діабету. Це стверджує Лі Джонг-Вук, генеральний директор ВОЗ. В Індії серед дітей енцефаліт, котрий переноситься від свиней москитами. У Конго виявилася інфекційна форма легеневої чуми. Це бактеріальна інфекція, що передається від людини до людини повітряно-капельним шляхом, через заражену одежу, інші предмети.

А, щож відбувається у «благополучних» арабських країнах? Вони обігнали Америку за ожирінням. До 70% жінок и 50% чоловіків у арабських державах Персидського залива страждають ожиренням, повідомляє AFP посилаючись на катарського експерта Іссама Абд Рабу. Ці цифри значно вище, ніж у розвинених країнах Заходу. Зауважимо, що в Ізраїлю процент людей страждаючих ожиренням у арабськом секторі населення юдеїв выще, ніж у єврейському. З чого би це всі страсті мордасті вискочили наружу? По одній причині. Завше ввжалося: «Не нашкодь! Дай жити іншим! І живи сам!» Нині у ім'я прагматичного інтересу вже так не вважають. Нині предав євреїв, котрі так багато знань подарували сучасній цивілізації, світ кинувся в об'яття терору. Світ предав сам себе, і тепер Газа прийде за ним, повсюду, настигне його у самий непідходний момент, и перереже горло. Можно посміхнутися цій статистиці, комусь вона здасться забавною. Але це все тільки. За повідомленнями, на РП, представників Народного Руху Ерец Ісраель в Україні сектор Донбас, як наш сектор Газа має терористичний ХАМАС за фінасуванням і озброєнням ракетами і автоматами Кремлівських Карликів. За думками маїже всіх юдеїв, але не євреїв є така особлива дурнувата московська термінологія КР. КАРЛИКІВ: "Євреї і Хахлі!!". бо ми всі як брати і сестри Юдеї та Українці. Не раз у Ізраїлі публікувалися Західно Українськи прислів'я: "Україці і жиди були й досі є брати!" Бо максимум львівських юдеїв вважають себе жидами, але не дай Бог бути євреями! Ми ненавидимо принципи кремлівських карликів ( Бей жыдов спасай Рассию, а евреев не трожь.)!"

Віктор Морозов - Абрам

голова НРІ ДІМ ДАВИДА м. Хайфа. 27.11. 2015