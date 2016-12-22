



Євген Рибчинський



Влада відповідальна за невиконання законів щодо соціального захисту учасників АТО

Закони України щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції не виконуються, адже виконавча влада не передбачила їхнього фінансування. Про це в ефірі телеканалу «News One» повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, член депутатської групи «Воля народу» Євген Рибчинський.























За його словами, законодавство України щодо захисту учасників АТО є майже доскональним, але між прийняттям закону і його виконанням є прірва у вигляді невиконання урядом своїх обов’язків щодо забезпечення його фінансування. «Виконавча влада щоразу каже, що грошей немає, – зазначив Євген Рибчинський. – Але якщо це так, то Міністерство фінансів повинно було на це вказати тоді, коли приймався закон».

Як наголосив заступник голови комітету, наразі в найбільш скрутному становищі перебувають бійці добровольчих батальйонів, які не увійшли до складу Національної гвардії та Збройних сил України. «Вони навіть не отримали посвідчення учасників бойових дій, а тому не мають можливості отримати пільги», – зауважив він.

Євген Рибчинський також заявив про те, що він проти назви «антитерористична операція», адже вона дозволяє російським підприємствам і надалі працювати в Україні. «Вони збирають гроші з українських споживачів і витрачають їх на те, щоб цих споживачів вибивати в Донецькій і Луганській областях, – пояснив він. – На мою думку, тероризм давно закінчився. Це є російсько-українська війна за участю сепаратистів».

Євген Рибчинський пояснив, чому увійшов до депутатської групи «Воля народу»

Колишній член фракції партії «Блок Петра Порошенка» Євген Рибчинський увійшов до складу депутатської групи «Воля народу». Відповідне оголошення зробив перший заступник Голови Верховної Ради Андрій Парубій на сьогоднішньому пленарному засіданні українського парламенту.

За словами Євгена Рибчинського, однією з основних причин його переходу стало те, що депутатська група не є партією, а отже дає своїм учасникам свободу вибору ідеології та самовираження. «Усі депутати «Волі народу» абсолютно самодостатні, як у політичному, так і у фінансовому плані», – зазначив він.

Важливим для народного депутата є і той факт, що більшість групи не інтегрована у владу і є мажоритарними депутатами, тому ніхто сторонній не може вплинути на позиції «Воля народу». «Усі рішення приймаються з урахуванням думки кожного її члена та їх виборців», – наголосив він.

Також Євген Рибчинський висловив переконання, що у «Волі народу» є потенціал для створення самостійної політичної сили, яка у майбутньому спроможна об'єднати найширші верстви українського суспільства.

АНДРІЙ МЕНЦАК Машинґвери штурмґевери

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