Влада відповідальна за невиконання законів щодо соціального захисту учасників АТО

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Закони України щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції не виконуються, адже виконавча влада не передбачила їхнього фінансування. Про це в ефірі телеканалу «News One» повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, член депутатської групи «Воля народу» Євген Рибчинський.
За його словами, законодавство України щодо захисту учасників АТО є майже доскональним, але між прийняттям закону і його виконанням є прірва у вигляді невиконання урядом своїх обов’язків щодо забезпечення його фінансування. «Виконавча влада щоразу каже, що грошей немає, – зазначив Євген Рибчинський. – Але якщо це так, то Міністерство фінансів повинно було на це вказати тоді, коли приймався закон».
Як наголосив заступник голови комітету, наразі в найбільш скрутному становищі перебувають бійці добровольчих батальйонів, які не увійшли до складу Національної гвардії та Збройних сил України. «Вони навіть не отримали посвідчення учасників бойових дій, а тому не мають можливості отримати пільги», – зауважив він.
Євген Рибчинський також заявив про те, що він проти назви «антитерористична операція», адже вона дозволяє російським підприємствам і надалі працювати в Україні. «Вони збирають гроші з українських споживачів і витрачають їх на те, щоб цих споживачів вибивати в Донецькій і Луганській областях, – пояснив він. – На мою думку, тероризм давно закінчився. Це є російсько-українська війна за участю сепаратистів».
За словами Євгена Рибчинського, однією з основних причин його переходу стало те, що депутатська група не є партією, а отже дає своїм учасникам свободу вибору ідеології та самовираження. «Усі депутати «Волі народу» абсолютно самодостатні, як у політичному, так і у фінансовому плані», – зазначив він.
Важливим для народного депутата є і той факт, що більшість групи не інтегрована у владу і є мажоритарними депутатами, тому ніхто сторонній не може вплинути на позиції «Воля народу». «Усі рішення приймаються з урахуванням думки кожного її члена та їх виборців», – наголосив він.
Також Євген Рибчинський висловив переконання, що у «Волі народу» є потенціал для створення самостійної політичної сили, яка у майбутньому спроможна об'єднати найширші верстви українського суспільства.Прес-служба ДГ «Воля народу» для РУХ ПРЕС.20.11.2015 Львівська Знаменитість - автор музики і тексту Андрій Менцак він створив короткоментражний фільм за фінансуванням Володимира Правосудова який за походженням московський москаль, але проживжи досить багато років у Львові, він є за переконаннями любителем бандерівців та Романа Шухевича.
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