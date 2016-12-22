Теракти в Парижі сплановані в Сирії

СТАТТІ

Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати

Працівник редакції РП Дмитро Басілія у шведському ВОЛИКУ

Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».

На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД

Франсуа Олланд

У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.

Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні

Міхаелеь Павлов

Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.

Заява Міжнародного фонду “Відродження”

Євген Бистрицький

Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.

Операція в Газі як стратегія нової холодної світової війни

Гарік Мазорна березіСередземного моря

Гарік Мазор на березі Середземного моря

Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax

Міхаель Ґольденберг

Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.

Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"

Міхаель Ґольденберг - шеф Народного Руху Ізраїлю

Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.

"Путін - клон Гітлера?"

Адольф Адольфович Путлер

Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.

Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України

Давiд Сакварелідзе

Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.

Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету

Міхаель Ґольденберг

"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.

Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"

Мартін Демпсі

Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера

Росія поплатиться за свою агресію проти України

Богдан Цюпин

Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..

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НОВИНИ

Мануель ВальсФрасуа Олланд

Мануель Вальс
Фрасуа Олланд

Теракти в Парижі сплановані в Сирії

За словами прем'єр-міністра Франції Мануеля Вальса та президента Фрасуа Олланда, теракти у Франції були задумані та сплановані у Сирії. Глава французького уряду повідомив також про можливі атаки на інші європейські країни. Теракти в Парижі були підготовлені у Сирії, повідомили президент та прем'єр-міністр Франції. Атаки "були організовані з Сирії, задумані та сплановані там", - сказав пан Вальс вранці у понеділок, 16 листопада, в ефірі французької радіостанції RTL.








Поліція Франції оголосила в розшук одного з підозрюваних та опублікувала його фото. Данія має намір приєднатись до бомбардувань "ІД" в Сирії пан Олланд хоче запровадити у Франції надзвичайний стан на три місяці. За його словами, після терактів у Парижі "Ісламська держава" (ІД) планує атаки в інших європейських країнах. "Ми знаємо, що операції підготовлені не тільки у Франції, а й проти інших європейських країн", - сказали пан Вальс та пан Олланд. При цьому вони наголосили: "Тероризм вже вдарив та може вдарити по нам та по жидам у наступні дні або тижні".

Не раз Ізраїльський Рух НРІ Дім Давида повідомляв свому партнеру РУХ ПРЕС, що ми не Євреї, але Юдеї і жиди, бо це французьке сдово ЖИД, але Євреї і ХАХЛІ це Московська термінологія. Адже Україна це наша рідна сестра Ерец Ісраель.

Як повідомляє RTL, французьке слідство встановило ім'я організатора терористичних атак в Парижі. Ним є 27-річний бойовик Абдельхамід Абауд - один з найвідоміших катів "Ісламської держави" у Сирії. За даними французьких правоохоронних органів, саме Абауд керував діями терористів 13 листопада. Як і один з терористів-смертників, Абауд мешкав у брюссельському районі Моленбек-Сен-Жан.

Тероризм у Парижі сплановано в Сирії

За словами прем'єр-міністра Франції Мануеля Вальса та президента Франсуа , теракти у Франції були задумані та сплановані у Сирії. Глава французького уряду повідомив також про можливі атаки на інші європейські країни. За повідомленнями РП Ізраїль найактивніший знищувач ісламістів ХАМАСу яких фінансують і озброюють кремлівськи карлики.

Теракти в Парижі були підготовлені у Сирії з подачі кремлівських карликів, повідомив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс. Атаки "були організовані з Сирії, задумані та сплановані там", - сказав Вальс вранці у понеділок, 16 листопада, в ефірі французької радіостанції RTL. Поліція Франції оголосила в розшук одного з підозрюваних та опублікувала його фото. Данія має намір приєднатись до бомбардувань "ІД" в Сирії.

Франсуа Олланд хоче запровадити у Франції надзвичайний стан на три місяці

За словами пана Вальса, після терактів у Парижі "Ісламська держава" (ІД) планує атаки в інших європейських країнах. "Ми знаємо, що операції підготовлені не тільки у Франції, атакож у Ізраїлі, а й проти інших європейських країн", - сказав пан Вальс. При цьому він наголосив: "Тероризм уже ударив та може вдарити в наступні дні або тижні". Як повідомляє французьке радіо RTL, французьке слідство встановило ім'я організатора терористичних атак в Парижі. Ним є 27-річний бойовик Абдельхамід Абауд - один з найвідоміших катів "Ісламської держави" у Сирії. За даними французьких правоохоронних органів, саме Абауд керував діями терористів 13 листопада. Як і один з терористів-смертників, Абауд мешкав у брюссельському районі Моленбек-Сен-Жан.

Дмитро Басілія використав інформацію з нашого телебачення, з США та Німеччини DW.DE.

17.11.2015


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