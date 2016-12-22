



Мануель Вальс

Фрасуа Олланд

Теракти в Парижі сплановані в Сирії

За словами прем'єр-міністра Франції Мануеля Вальса та президента Фрасуа Олланда, теракти у Франції були задумані та сплановані у Сирії. Глава французького уряду повідомив також про можливі атаки на інші європейські країни. Теракти в Парижі були підготовлені у Сирії, повідомили президент та прем'єр-міністр Франції. Атаки "були організовані з Сирії, задумані та сплановані там", - сказав пан Вальс вранці у понеділок, 16 листопада, в ефірі французької радіостанції RTL.



















Поліція Франції оголосила в розшук одного з підозрюваних та опублікувала його фото. Данія має намір приєднатись до бомбардувань "ІД" в Сирії пан Олланд хоче запровадити у Франції надзвичайний стан на три місяці. За його словами, після терактів у Парижі "Ісламська держава" (ІД) планує атаки в інших європейських країнах. "Ми знаємо, що операції підготовлені не тільки у Франції, а й проти інших європейських країн", - сказали пан Вальс та пан Олланд. При цьому вони наголосили: "Тероризм вже вдарив та може вдарити по нам та по жидам у наступні дні або тижні".

Не раз Ізраїльський Рух НРІ Дім Давида повідомляв свому партнеру РУХ ПРЕС, що ми не Євреї, але Юдеї і жиди, бо це французьке сдово ЖИД, але Євреї і ХАХЛІ це Московська термінологія. Адже Україна це наша рідна сестра Ерец Ісраель.

Як повідомляє RTL, французьке слідство встановило ім'я організатора терористичних атак в Парижі. Ним є 27-річний бойовик Абдельхамід Абауд - один з найвідоміших катів "Ісламської держави" у Сирії. За даними французьких правоохоронних органів, саме Абауд керував діями терористів 13 листопада. Як і один з терористів-смертників, Абауд мешкав у брюссельському районі Моленбек-Сен-Жан.

Тероризм у Парижі сплановано в Сирії

За словами прем'єр-міністра Франції Мануеля Вальса та президента Франсуа , теракти у Франції були задумані та сплановані у Сирії. Глава французького уряду повідомив також про можливі атаки на інші європейські країни. За повідомленнями РП Ізраїль найактивніший знищувач ісламістів ХАМАСу яких фінансують і озброюють кремлівськи карлики.

Теракти в Парижі були підготовлені у Сирії з подачі кремлівських карликів, повідомив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс. Атаки "були організовані з Сирії, задумані та сплановані там", - сказав Вальс вранці у понеділок, 16 листопада, в ефірі французької радіостанції RTL. Поліція Франції оголосила в розшук одного з підозрюваних та опублікувала його фото. Данія має намір приєднатись до бомбардувань "ІД" в Сирії.

Франсуа Олланд хоче запровадити у Франції надзвичайний стан на три місяці

За словами пана Вальса, після терактів у Парижі "Ісламська держава" (ІД) планує атаки в інших європейських країнах. "Ми знаємо, що операції підготовлені не тільки у Франції, атакож у Ізраїлі, а й проти інших європейських країн", - сказав пан Вальс. При цьому він наголосив: "Тероризм уже ударив та може вдарити в наступні дні або тижні". Як повідомляє французьке радіо RTL, французьке слідство встановило ім'я організатора терористичних атак в Парижі. Ним є 27-річний бойовик Абдельхамід Абауд - один з найвідоміших катів "Ісламської держави" у Сирії. За даними французьких правоохоронних органів, саме Абауд керував діями терористів 13 листопада. Як і один з терористів-смертників, Абауд мешкав у брюссельському районі Моленбек-Сен-Жан.використав інформацію з нашого телебачення, з США та Німеччини DW.DE. 17.11.2015