Прем'єр Гарібашвілі говорить с росіянами на торгові теми

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Діма вітаю, отримав твого листочка, також прочитав стат'ю в Рух Пресi про Гiгу Бокерія. Я не зрозумів суті написання стат'ї, про те що команда Михайла Саакашвілі проти Путіна - це зовсім не секрет. Якщо нині представник нашого прем'єра Гарібашвілі балакає з москалями на торгові теми, так ця ідея є з подачі американців, тоді вони не змогли уявити, що москалі окупуют частину України і виникає бредова ідея у Путіна з приводу Малоросії.
Самі бачимо ситуацію, що склалася у Сирії. Цього придурка втягнули у цю війну, знаючи, що він підтримує Асада, як у свій час, раніше, назло Ізраїлю він підтримував ХАМАС і на підтримку подарував їм 10 млн,долл. США. Американські політики працюють філігранно і у Адольфа Путіна одна дорога-вперед, з цього лайна він не вилізе, а стабілізаційний фонд у нього через рік зникне, нафта залишається приблизно на рівні 50 долл. за баррель.
Мрійна, ідея Путіна протягнути через Сирію нафтапровод з Катара, І як у тому анегдоті про слона в зоопарку і великої рації питання написаного на вол'єрі. Хлопчик у няні питає, чи він стільки з'їсть, спостерігач відовідає, синок він то з'їсть, але це хрін хто йому це видасть. Так мій дорогий напевно ми доживемо до другого падіння Русі коли ядерної війни не буде. Про Ґігу можу сказати, що у нього не найкраща репутація, це є те, що 7 листопада і 26 травня вони у мирну демонстрацію в упір стріляли гумовими кулями і збивали у кров демонстрантів, а у Михайла Миколайовича, як кажуть, " не всі дома". Починаються вибори і ми хочемо,щоб вони пройшли у нормальних умовах.
Зрозуміло ніхто думаючи не хоче закривати ніяку опозиційнну телестудію. Правда у Руставі 2 дуже гарний рейтинг, але його у свій час "націоналісти" відібрали у власників, людей, котрі вложили свої гроші. У цих власників відібрали телебачення "Руставі 2" методом шантажа. Ясно що уряд боїться і турбується майбутнім, ніхто не хоче головної болї. Я з упевненістю можу сказати, що у націоналів невисокий рейтинг, але накачуючи ситуацію довкола Руставі і привлікаючи міжнародну увагу - це також свого роду шантаж. Ми боліємо за демократію і збережемо телебачення, і не дуже Ґіґу і директора Гварамія. У понеділок, 26 жовтня 2015 у 14:54.
Але пам'ять про колгоспи ще жива, і напевно довго буде жити, тому у Європу нихто не хоче, і без візового режима також не хочуть. Вони і так без віз їдуть, засідають там, працюють і кличуть близьких і знайомих, при цьому небагато заробляють на них.
Нас у НАТО всі кличуть і кожний раз ми ближче, але увійти не вдається і не вдається найближчі 25 років, допоки Путин не почне бомбувати Європу, і сучка Меркель зрозуміє скільки вартує газ і, у що він обійшовся Німеччині.
У нас покищо без перемін, люди захищають "Рустави 2" мирним пікетом. Директор Гварамія прибраний з посади рішенням суд'ї. Розуміється, що це замовлення Уряду. А якщо я буду розповсюджуватися про бідзіна і команду можу залишитися без роботи, всіх слухають,скоро вибори і бояться, хочуть попередити і забезпечити собі другий строк.
Напевно з початку кожного століття війни повторються, статистика це показує, так що у мене погані передчуття, на дальньому континеті війни не буде.Ґіві Басілія. професор унівеситету м.Тбілісі на mail@rukhpress.com.ua написав свої власні грузинські зображення.10.11.2015
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