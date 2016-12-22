

Ґіві Басілія

Прем'єр Гарібашвілі говорить с росіянами на торгові теми

Діма вітаю, отримав твого листочка, також прочитав стат'ю в Рух Пресi про Гiгу Бокерія. Я не зрозумів суті написання стат'ї, про те що команда Михайла Саакашвілі проти Путіна - це зовсім не секрет. Якщо нині представник нашого прем'єра Гарібашвілі балакає з москалями на торгові теми, так ця ідея є з подачі американців, тоді вони не змогли уявити, що москалі окупуют частину України і виникає бредова ідея у Путіна з приводу Малоросії.

























Самі бачимо ситуацію, що склалася у Сирії. Цього придурка втягнули у цю війну, знаючи, що він підтримує Асада, як у свій час, раніше, назло Ізраїлю він підтримував ХАМАС і на підтримку подарував їм 10 млн,долл. США. Американські політики працюють філігранно і у Адольфа Путіна одна дорога-вперед, з цього лайна він не вилізе, а стабілізаційний фонд у нього через рік зникне, нафта залишається приблизно на рівні 50 долл. за баррель.

Мрійна, ідея Путіна протягнути через Сирію нафтапровод з Катара, І як у тому анегдоті про слона в зоопарку і великої рації питання написаного на вол'єрі. Хлопчик у няні питає, чи він стільки з'їсть, спостерігач відовідає, синок він то з'їсть, але це хрін хто йому це видасть. Так мій дорогий напевно ми доживемо до другого падіння Русі коли ядерної війни не буде. Про Ґігу можу сказати, що у нього не найкраща репутація, це є те, що 7 листопада і 26 травня вони у мирну демонстрацію в упір стріляли гумовими кулями і збивали у кров демонстрантів, а у Михайла Миколайовича, як кажуть, " не всі дома". Починаються вибори і ми хочемо,щоб вони пройшли у нормальних умовах.

Зрозуміло ніхто думаючи не хоче закривати ніяку опозиційнну телестудію. Правда у Руставі 2 дуже гарний рейтинг, але його у свій час "націоналісти" відібрали у власників, людей, котрі вложили свої гроші. У цих власників відібрали телебачення "Руставі 2" методом шантажа. Ясно що уряд боїться і турбується майбутнім, ніхто не хоче головної болї. Я з упевненістю можу сказати, що у націоналів невисокий рейтинг, але накачуючи ситуацію довкола Руставі і привлікаючи міжнародну увагу - це також свого роду шантаж. Ми боліємо за демократію і збережемо телебачення, і не дуже Ґіґу і директора Гварамія. У понеділок, 26 жовтня 2015 у 14:54.

Грузини Адольфа Путіна не люблять

Адже зараз сезон мандаринів і Україна їх всіх не викупить, тому врятуваення ніби бачуть у Росії. Не хочуть в Америку, бо вона далеко, а нинішнє яєчко краще, ніж завтрашня курка. Уряд не зміг забезпечити заготовку і переробку, причину не можу назвати. Консервні фабрики за переробкою цитрусів демонстрували на телебаченні и попередній уряд і нинішний, при цьому говорять про рабочі месця. Резюме " потёмкинская деревня".

Але пам'ять про колгоспи ще жива, і напевно довго буде жити, тому у Європу нихто не хоче, і без візового режима також не хочуть. Вони і так без віз їдуть, засідають там, працюють і кличуть близьких і знайомих, при цьому небагато заробляють на них.

Нас у НАТО всі кличуть і кожний раз ми ближче, але увійти не вдається і не вдається найближчі 25 років, допоки Путин не почне бомбувати Європу, і сучка Меркель зрозуміє скільки вартує газ і, у що він обійшовся Німеччині.

У нас покищо без перемін, люди захищають "Рустави 2" мирним пікетом. Директор Гварамія прибраний з посади рішенням суд'ї. Розуміється, що це замовлення Уряду. А якщо я буду розповсюджуватися про бідзіна і команду можу залишитися без роботи, всіх слухають,скоро вибори і бояться, хочуть попередити і забезпечити собі другий строк.

Напевно з початку кожного століття війни повторються, статистика це показує, так що у мене погані передчуття, на дальньому континеті війни не буде.

професор унівеситету м.Тбілісі на mail@rukhpress.com.ua написав свої власні грузинські зображення.10.11.2015