

Ґіґа Бокерія

Лідер НР Грузії

Ґігу Бокерія визвали на допит у Службу держбезпеки

Одного з лідерів опозиційного Національного і Народного Руху Грузії Гігу Бокерія 24 жовтня у вечері викликали на допит у Службу держбезпеки в статусі свідка по тій кремінальній справі, котра була зрушена по статті заговору з метою прибирання чи захвату державної влади. За часів президента Михайла Саакашвілі пан Ґіґа Бокерія був активним грузинським рухівцем і приятелем пана Саакашвілі. Ці давні і дивні повідомлення Civil Georgia, Tbilisi відбулися досить давно опубліковані на РП.

































Служби держбезпеки Грузії про розбудждення такого діла об'явили у суботу і зауважили, що слідство почато «на основі оперативно-розшукових міроприємств, проведених Департаментом контррозвідки Служби держбезпеки, і розповсюджееної у ЗМІ».

Служба "государственной безопасности" не вказує, інформація яких ЗМІ послужила приводом для початку слідства. Предположительно, підрозумевається текст, котрий зпочатку було опубликовано на веб-сторінці «Украинский WikiLeaks», зареєстрованій в Росії, і після цього розповсюджилося у грузинських ЗМІ, у тому числі і телекомпанією «Имеди». Текст, дійсність котрого не підтверджена, представляє собою стенограму ніби відбулася 22 жовтня у Стамбульському аеропорту бесіди поміж одеським губернатором, экс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі и ще з одним з лідерів опозиційного Національного руху Грузії Ґігою Бокерія. Згідно з текстом, котрий був розташований на веб-сторінці, яка часто публікує непідтвердження повідомлень про Михайла Саакашвілі, два обличча бесідують про плани нападу на співробітників телекомпанії «Рустави-2», щоб тим самим викликати масовий протест проти нинішнього ніби промоскальського уряду Грузії.

Декілька років тому я зі своїм шеф-редактором і депутатом - представником України у ПАРЕ пані Оленою Бондаренко прилетіли через Париж до Страсбургу і там у ПАРЕ. ми побачилися і познайомилися з депутатами Грузії у ПАРЕ в тому числі і з паном Бокерія який був нераз у Страсбургу.

Пан Бокерія, котрий разом з паном Саакашвілі англомовні - вони давні суперпротивники Адольфа Путлера, він з початку приймав участь у з'їзді Європейської народної партії в Мадриді, опублікований текст назвав «очень смехотворным бредом».

Ґіґа Бокерія, котрий під час президентства Михайла Саакашвілі був секретарем Ради національної безпеки, також заявив, что бувший прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі, бізнесмен Москви і ніби приятель Адольфа Володимировича ПУТІПУТА, але немає шансів на збереження влади і за рік до виборів «намагається нейтралізувати у суспільстві ті інститути, котрі можуть завадити йому у збережені влади».

Дмитро Басілія, родом зі Львова, але не москаль і не грузин - представник редакції РП. Йому надіслало повідомлення Civil Georgia, Tbilisi.

04.04.2015