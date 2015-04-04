Ґігу Бокерія визвали на допит у Службу держбезпеки

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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НОВИНИ
Одного з лідерів опозиційного Національного і Народного Руху Грузії Гігу Бокерія 24 жовтня у вечері викликали на допит у Службу держбезпеки в статусі свідка по тій кремінальній справі, котра була зрушена по статті заговору з метою прибирання чи захвату державної влади. За часів президента Михайла Саакашвілі пан Ґіґа Бокерія був активним грузинським рухівцем і приятелем пана Саакашвілі. Ці давні і дивні повідомлення Civil Georgia, Tbilisi відбулися досить давно опубліковані на РП.
Служби держбезпеки Грузії про розбудждення такого діла об'явили у суботу і зауважили, що слідство почато «на основі оперативно-розшукових міроприємств, проведених Департаментом контррозвідки Служби держбезпеки, і розповсюджееної у ЗМІ».
Служба "государственной безопасности" не вказує, інформація яких ЗМІ послужила приводом для початку слідства. Предположительно, підрозумевається текст, котрий зпочатку було опубликовано на веб-сторінці «Украинский WikiLeaks», зареєстрованій в Росії, і після цього розповсюджилося у грузинських ЗМІ, у тому числі і телекомпанією «Имеди». Текст, дійсність котрого не підтверджена, представляє собою стенограму ніби відбулася 22 жовтня у Стамбульському аеропорту бесіди поміж одеським губернатором, экс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі и ще з одним з лідерів опозиційного Національного руху Грузії Ґігою Бокерія. Згідно з текстом, котрий був розташований на веб-сторінці, яка часто публікує непідтвердження повідомлень про Михайла Саакашвілі, два обличча бесідують про плани нападу на співробітників телекомпанії «Рустави-2», щоб тим самим викликати масовий протест проти нинішнього ніби промоскальського уряду Грузії.
Декілька років тому я зі своїм шеф-редактором і депутатом - представником України у ПАРЕ пані Оленою Бондаренко прилетіли через Париж до Страсбургу і там у ПАРЕ. ми побачилися і познайомилися з депутатами Грузії у ПАРЕ в тому числі і з паном Бокерія який був нераз у Страсбургу.
Пан Бокерія, котрий разом з паном Саакашвілі англомовні - вони давні суперпротивники Адольфа Путлера, він з початку приймав участь у з'їзді Європейської народної партії в Мадриді, опублікований текст назвав «очень смехотворным бредом».
Ґіґа Бокерія, котрий під час президентства Михайла Саакашвілі був секретарем Ради національної безпеки, також заявив, что бувший прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі, бізнесмен Москви і ніби приятель Адольфа Володимировича ПУТІПУТА, але немає шансів на збереження влади і за рік до виборів «намагається нейтралізувати у суспільстві ті інститути, котрі можуть завадити йому у збережені влади».
Дмитро Басілія, родом зі Львова, але не москаль і не грузин - представник редакції РП. Йому надіслало повідомлення Civil Georgia, Tbilisi.04.04.2015
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