

Прем'єр-міністр Ізраїлю

Біньямін Нетаньяху



Нетаньяху готовий до переговорів з Аббасом заради припинення насильства

Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та голови Палестинської автономії Махмуда Аббаса може відбутися в Йорданії за посередництва США. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий провести зустріч з головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Про це у ніч на п'ятницю, 16 жовтня, повідомила агенція dpa. Як заявив голова ізраїльського уряду, він волів би зустрітися також і з іншими арабськими лідерами, аби припинити кровопролиття.На Рух Прес насілало повідомлення DW. DE.



























За словами Нетаньяху, він цілком відкритий для подібних контактів. "Я гадаю, що за певних обставин це має сенс, адже могло би зупинити хвилю підбурювань та насильства", - заявив ізраїльський прем'єр. При цьому він також підтвердив інформацію про те, що США готові виступити посередником під час переговорів, які могли б відбутися в Йорданії. За останні тижні в Ізраїлі різко зріс рівень насильства. З початку жовтня в країні відбулися десятки нападів.

В Ізраїлі дозволено залучати армію для підтримки поліції

Згідно з рішеннями військово-політичного кабінету в Ізраїлі дозволено залучати армію для підтримки дій поліції в містах країни. Поліція одержала також повноваження блокувати осередки безладів. США засудили криваві напади на цивільних осіб в Ізраїлі. Унаслідок нападів на цивільних в Ізраїлі загинули три людини, щонайменше 22 дістали поранень. Білий дім засудив "терористичні атаки" проти мирного населення країни й закликав сторони протистояння до відновлення спокою. (13.10.2015). У Єрусалимі застрелили чоловіка, який напав на поліцейського. Чоловік намагався заколоти ножем правоохоронця в ізраїльській столиці. Поліція застрелила нападника. Правоохоронець - не ушкоджений.22.10.2015