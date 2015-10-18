Чому значна кількість поданих до ВР законопроектів не відповідає праву ЄС?

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
ВСІ СТАТТІ
РЕКЛАМА
НОВИНИ
29 вересня о 12:30 у приміщенні інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему "Чому значна кількість поданих до ВР законопроектів не відповідає праву ЄС? Чим це загрожує і як змінити ситуацію?" В ході прес-конференції буде презентовано результати тримісячної роботи Парламентської експертної групи з євроінтеграції, яка проаналізувала 180 ключових законопроектів Верховної Ради на відповідність європейському праву та Угоді про асоціацію.
В ході прес-конференції будуть озвучені відповіді на наступні питання:
• Чому більшість законопроектів Ради не відповідають європейському праву?
• Чим загрожує прийняття законопроектів, що суперечать Угоді про асоціацію з ЄС та європейському праву?
• Як забезпечити вчасний та якісний аналіз законопроектів Ради на відповідність європейському праву?
В заході візьмуть участь:
Остап Семерак, народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань євроінтеграції
Леся Шевченко, президент Фундації «Відкрите суспільство», керівник проекту
Денис Черніков, координатор Парламентської експертної групи з євроінтеграції
Дмитро Шульга, директор Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження»
Тетяна Анакіна, експерт Парламентської експертної групи з євроінтеграції
Робота Парламентської експертної групи з євроінтеграції здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».Альбіна Трубенкова, Дмитро Шульга. працівники МФВ. 18.10.2015
ВСІ НОВИНИ