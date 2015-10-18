



Дмитро Шульга



Чому значна кількість поданих до ВР законопроектів не відповідає праву ЄС?

29 вересня о 12:30 у приміщенні інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему "Чому значна кількість поданих до ВР законопроектів не відповідає праву ЄС? Чим це загрожує і як змінити ситуацію?" В ході прес-конференції буде презентовано результати тримісячної роботи Парламентської експертної групи з євроінтеграції, яка проаналізувала 180 ключових законопроектів Верховної Ради на відповідність європейському праву та Угоді про асоціацію.





























В ході прес-конференції будуть озвучені відповіді на наступні питання:

• Чому більшість законопроектів Ради не відповідають європейському праву?

• Чим загрожує прийняття законопроектів, що суперечать Угоді про асоціацію з ЄС та європейському праву?

• Як забезпечити вчасний та якісний аналіз законопроектів Ради на відповідність європейському праву?

В заході візьмуть участь:

Остап Семерак, народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань євроінтеграції

Леся Шевченко, президент Фундації «Відкрите суспільство», керівник проекту

Денис Черніков, координатор Парламентської експертної групи з євроінтеграції

Дмитро Шульга, директор Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження»

Тетяна Анакіна, експерт Парламентської експертної групи з євроінтеграції

Робота Парламентської експертної групи з євроінтеграції здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

працівники МФВ. 18.10.2015