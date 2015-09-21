Парламентський Комітет соцполітики підтримав підвищення соціальних стандартів з 1 вересня

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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На засіданні Парламентського Комітету з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримано та рекомендовано прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Про це повідомила Голова Комітету Людмила Денісова 18 вересня 2015 року - повідомлення прийшло на РП.
Як зазначила Людмила Денісова, державний бюджет, відповідно до запропонованих змін, збільшиться на 14,3 млрд грн (2,8%), а також відбудеться наближення зростання показників соціальних стандартів з 1 грудня на 1 вересня.
«Таким чином, вже з 1 вересня 2015 року прожитковий мінімум на одну особу зросте на 13,1% і становитиме 1330 гривень, для дітей віком до 6 років – 1167 гривень; для дітей віком від 6 до 18 років – 1455 гривень. Мінімальна заробітна плата складатиме 1378 гривень, мінімальна пенсія – 1074 гривні», - підкреслила Голова Комітету.
Окрім того, Людмила Денісова зазначила, що відбудеться збільшення суми виплат сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, батькам-вихователям та прийомним сім’ям.
За словами Голови Комітету, у змінах до бюджету передбачено збільшити видатки на фінансування програм соціального захисту, зокрема, протезування інвалідів, санаторно-курортне лікування ветеранів війни та учасників бойових дій, надання соціальної та психологічної допомоги..
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