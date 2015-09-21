

Людмила Денісова

Парламентський Комітет соцполітики підтримав підвищення соціальних стандартів з 1 вересня

На засіданні Парламентського Комітету з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримано та рекомендовано прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Про це повідомила Голова Комітету Людмила Денісова 18 вересня 2015 року - повідомлення прийшло на РП.





























Як зазначила Людмила Денісова, державний бюджет, відповідно до запропонованих змін, збільшиться на 14,3 млрд грн (2,8%), а також відбудеться наближення зростання показників соціальних стандартів з 1 грудня на 1 вересня.

«Таким чином, вже з 1 вересня 2015 року прожитковий мінімум на одну особу зросте на 13,1% і становитиме 1330 гривень, для дітей віком до 6 років – 1167 гривень; для дітей віком від 6 до 18 років – 1455 гривень. Мінімальна заробітна плата складатиме 1378 гривень, мінімальна пенсія – 1074 гривні», - підкреслила Голова Комітету.

Окрім того, Людмила Денісова зазначила, що відбудеться збільшення суми виплат сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, батькам-вихователям та прийомним сім’ям.

За словами Голови Комітету, у змінах до бюджету передбачено збільшити видатки на фінансування програм соціального захисту, зокрема, протезування інвалідів, санаторно-курортне лікування ветеранів війни та учасників бойових дій, надання соціальної та психологічної допомоги..

Людмила Денісова звернулася до Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка щодо необхідності негайного вирішення ситуації навколо Державної служби зайнятості

Сьогодні у Верховній Раді України під час особистої зустрічі народний депутат України, Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова поінформувала Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка про звернення працівників центрів зайнятості, які обурені рішенням Міністра соціальної політики Павла Розенка про їхнє звільнення. За словами Людмили Денісової, Прем’єр-міністр запевнив, що невідкладно відреагує на цю ситуацію та запросить Міністра для вироблення чітких заходів щодо збереження Служби зайнятості. «Чекаємо, що питання щодо подальшої трудової діяльності 14-тисячного колективу буде вирішено відповідно до трудового законодавства», - підкреслила Людмила Денісова.21.09.2015