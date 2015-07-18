Українські експерти радять ЄС суттєво переглянути Європейську політику сусідства

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Опубліковано текст пропозицій українських незалежних експертів щодо оновлення змісту Європейської політики сусідства (ЄПС), у рамках публічних консультацій ЄС з цього питання. Текст пропозицій надіслав на РП представник МФВ пан Дмитро Шульга, Конкретні пропозиції українських експертів щодо практичного посилення ЄПС у регіоні Східного партнерства структуровані за шістьма напрямками:
• Посилення безпеки на європейському континенті та ролі ЄС у цій сфері;
• Спільна відповідь на російську пропаганду;
• Підтримка імплементації Угод про асоціацію, включаючи розвиток інституційної спроможності;
• Економічна інтеграція та розвиток, реалізація потенціалу поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі;
• Зміцнення енергетичної безпеки;
• Комунікації, мобільність та контакти між людьми.
Текст містить пропозицію більш амбіційно визначити і практично наповнювати ключові принципи ЄПС – солідарність, обумовленість та «більше за більше», диференціація, спільна власність та відповідальність. Зокрема, «солідарність» має означати реальну спільну відповідь на спільні виклики і визнання неподільності безпеки країн-партнерів і країн-членів ЄС.
Українські експерти закликають ЄС проявити гнучкість, зокрема, з тим, щоб, безвідносно до дискусій про перспективу членства, вже у короткотерміновій перспективі надати Україні та іншим асоційованим з ЄС країнам Східного партнерства такі інструменти підтримки, які свого часу мали країни-кандидати на вступ до ЄС.
Розробка пропозицій українських незалежних експертів до перегляду Європейської політики сусідства та Східного партнерства була ініційована та координована Європейською програмною ініціативою Міжнародного фонду «Відродження» у тісній співпраці з Українською національною платформою Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Українською частиною Платформи громадянського суспільства (новоствореної інституції у рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС), а також у консультаціях з Урядовим офісом європейської інтеграції.
Ці ідеї та пропозиції адресовані не лише інституціям ЄС, але також урядам України та країн-членів ЄС, а також громадянським суспільствам, незалежним експертам країн-членів ЄС та інших країн-партнерів – для дискусії та вироблення спільних підходів.Дмитро Шульга, Європейська програмна ініціатива, МФВ18.07.2015
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