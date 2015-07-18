

Дмитро Шульга

Українські експерти радять ЄС суттєво переглянути Європейську політику сусідства

Опубліковано текст пропозицій українських незалежних експертів щодо оновлення змісту Європейської політики сусідства (ЄПС), у рамках публічних консультацій ЄС з цього питання. Текст пропозицій надіслав на РП представник МФВ пан Дмитро Шульга, Конкретні пропозиції українських експертів щодо практичного посилення ЄПС у регіоні Східного партнерства структуровані за шістьма напрямками:































• Посилення безпеки на європейському континенті та ролі ЄС у цій сфері;

• Спільна відповідь на російську пропаганду;

• Підтримка імплементації Угод про асоціацію, включаючи розвиток інституційної спроможності;

• Економічна інтеграція та розвиток, реалізація потенціалу поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі;

• Зміцнення енергетичної безпеки;

• Комунікації, мобільність та контакти між людьми.

Текст містить пропозицію більш амбіційно визначити і практично наповнювати ключові принципи ЄПС – солідарність, обумовленість та «більше за більше», диференціація, спільна власність та відповідальність. Зокрема, «солідарність» має означати реальну спільну відповідь на спільні виклики і визнання неподільності безпеки країн-партнерів і країн-членів ЄС.

Українські експерти закликають ЄС проявити гнучкість, зокрема, з тим, щоб, безвідносно до дискусій про перспективу членства, вже у короткотерміновій перспективі надати Україні та іншим асоційованим з ЄС країнам Східного партнерства такі інструменти підтримки, які свого часу мали країни-кандидати на вступ до ЄС.

Розробка пропозицій українських незалежних експертів до перегляду Європейської політики сусідства та Східного партнерства була ініційована та координована Європейською програмною ініціативою Міжнародного фонду «Відродження» у тісній співпраці з Українською національною платформою Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Українською частиною Платформи громадянського суспільства (новоствореної інституції у рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС), а також у консультаціях з Урядовим офісом європейської інтеграції.

Ці ідеї та пропозиції адресовані не лише інституціям ЄС, але також урядам України та країн-членів ЄС, а також громадянським суспільствам, незалежним експертам країн-членів ЄС та інших країн-партнерів – для дискусії та вироблення спільних підходів.

Європейська програмна ініціатива, МФВ18.07.2015