

Міхаель Гольденберг

ГРІХ стосовно ЕРЕЦ ІСРОЕЛЬ

Коли ми спілкуємося з діаспорою у Америці і будьяких других західних країн ми часто чуємо контр-аргумент: - Наші мудреці Талмуда заборонили нам селитися у сучасному Ізраїлю, тому що це не юдейська держава! Мені би не хотілося сперечатися з іменнми мудрецями, імена котрих я тут не вкажу, але хто вони такі проти нашої Тори і її заповідей, зобов'язуючих кожного юдея прагнути до життя в Ерец Ісраель? Про це повідомив РП Голова НРІ Дім ДАВИДА Міхаель Ґольденберг. Немало Київських єврейчиків пана Ґольденберга назвали жидовствущим В.М.Черноволом.









































- Це кливітування на країну?

- Так, кливітування, найзліше! Та, що на руку всім ворогам Ізраїлю і всій землі яку дав нам Ашем. Це свого роду диверсія. Адже якщо вони юдеї не заповнюють країну Ізраїля тоді її, заповнют араби, еритрейці, гої всіх мастей і ступенів, ерев равии, наслідники юденратів, партійні мракобіси.

- Чому я говорю, що це диверсія? Тому що потомки євреїв, а не юдеїв у дальніх країнах асимилюються, оскотиняться, оженюються на дочках чужих народів, і за нашими юдейськими законами їх діти не будуть вважатися твоїми дітьми, але будуть дітьми їх матирів, тому у тому, що це відбувається, винуватими і ті, хто прив'язаd їх до Америки, хо будує величезні культурні центри у Росії і не дає можливості виїхати юдеям з діаспори в Ізраїль.

- Щоб ми отримали у звязку з приїздом щн п'яти мільйонів людей до Ізраїлю?

- Ми б отримали заселену Галілею, так, щоб араби там стали меньшиною. Ми отримали би заселені Голані, Юдею, Самарію, Єрусалим, Негєв. Ми б стали господарями своєї країни, так стали б її єдиною общиною, і ніякі партійні списки вже би не одержали ніякої перемоги. І родилася б нова ідеологія.

Упевняйтеся, що «єврейськие гої» - перші соціалісти - створювачі Ізраїлю - своє завдання перед Ашемом виконали. Тепер прийшла ваша черга доказати, що Тора - це Ваш закон життя, і своїми руками перетворять майбутнє Ізраїлю обстроюючи його иі розмножуючись на рідній землі. Що може бути краще праці на рідній землі? Напевно, тільки війна за рідну країну.

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Сижу у парку і розповідаю сторінки Тори.

І раптом якийсь ветеран війни уклинюється у розмову:

- Перестаньте розповідати ці казки!

- Але завдяки цій казочці ти зараз тут, а не там.

- Що у тебе є щось таке єврейське, але не юдейське-жидівське ти відмовляєш Тору?

Ти приїхав на Святу землю! У цієї землі закони додані нам Створювачем Світу.

А ти їх не приймаєш.

І дивлячись на тебе, араби не вважають тебе юдеєм. Для них ти колонист, окупант, і кожен з них має тебе або нагнати, або убити, які ти маєш враження: - Будь юдеєм и убий того, хто прийде убивати тебе и твоїх близьких, як це вимагає Тора? Чи відмовитися від того, що дає тобі право жити на цій землі?

У одному випадку ти створиш підлість. В іншому випадку, незмиваємий гріх. Вибираючи все поміж ворогами Ізраїля і нами, вибери Нас! І будь кому, хто при тобі почне хаяти твою країну, твою землю, твій народ, вибий зуби. На захист ЕРЕЦ ІСРАЕЛЬ та ЕРЕЦ УКРАЇНА!

м. Хайфа 23.01.2016