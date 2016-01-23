ГРІХ стосовно ЕРЕЦ ІСРОЕЛЬ

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Коли ми спілкуємося з діаспорою у Америці і будьяких других західних країн ми часто чуємо контр-аргумент: - Наші мудреці Талмуда заборонили нам селитися у сучасному Ізраїлю, тому що це не юдейська держава! Мені би не хотілося сперечатися з іменнми мудрецями, імена котрих я тут не вкажу, але хто вони такі проти нашої Тори і її заповідей, зобов'язуючих кожного юдея прагнути до життя в Ерец Ісраель? Про це повідомив РП Голова НРІ Дім ДАВИДА Міхаель Ґольденберг. Немало Київських єврейчиків пана Ґольденберга назвали жидовствущим В.М.Черноволом.
- Це кливітування на країну?
- Так, кливітування, найзліше! Та, що на руку всім ворогам Ізраїлю і всій землі яку дав нам Ашем. Це свого роду диверсія. Адже якщо вони юдеї не заповнюють країну Ізраїля тоді її, заповнют араби, еритрейці, гої всіх мастей і ступенів, ерев равии, наслідники юденратів, партійні мракобіси.
- Чому я говорю, що це диверсія? Тому що потомки євреїв, а не юдеїв у дальніх країнах асимилюються, оскотиняться, оженюються на дочках чужих народів, і за нашими юдейськими законами їх діти не будуть вважатися твоїми дітьми, але будуть дітьми їх матирів, тому у тому, що це відбувається, винуватими і ті, хто прив'язаd їх до Америки, хо будує величезні культурні центри у Росії і не дає можливості виїхати юдеям з діаспори в Ізраїль.
- Щоб ми отримали у звязку з приїздом щн п'яти мільйонів людей до Ізраїлю?
- Ми б отримали заселену Галілею, так, щоб араби там стали меньшиною. Ми отримали би заселені Голані, Юдею, Самарію, Єрусалим, Негєв. Ми б стали господарями своєї країни, так стали б її єдиною общиною, і ніякі партійні списки вже би не одержали ніякої перемоги. І родилася б нова ідеологія.
Упевняйтеся, що «єврейськие гої» - перші соціалісти - створювачі Ізраїлю - своє завдання перед Ашемом виконали. Тепер прийшла ваша черга доказати, що Тора - це Ваш закон життя, і своїми руками перетворять майбутнє Ізраїлю обстроюючи його иі розмножуючись на рідній землі. Що може бути краще праці на рідній землі? Напевно, тільки війна за рідну країну.
****
Сижу у парку і розповідаю сторінки Тори.
І раптом якийсь ветеран війни уклинюється у розмову:
- Перестаньте розповідати ці казки!
- Але завдяки цій казочці ти зараз тут, а не там.
- Що у тебе є щось таке єврейське, але не юдейське-жидівське ти відмовляєш Тору?
Ти приїхав на Святу землю! У цієї землі закони додані нам Створювачем Світу.
А ти їх не приймаєш.
І дивлячись на тебе, араби не вважають тебе юдеєм. Для них ти колонист, окупант, і кожен з них має тебе або нагнати, або убити, які ти маєш враження: - Будь юдеєм и убий того, хто прийде убивати тебе и твоїх близьких, як це вимагає Тора? Чи відмовитися від того, що дає тобі право жити на цій землі?
У одному випадку ти створиш підлість. В іншому випадку, незмиваємий гріх. Вибираючи все поміж ворогами Ізраїля і нами, вибери Нас! І будь кому, хто при тобі почне хаяти твою країну, твою землю, твій народ, вибий зуби. На захист ЕРЕЦ ІСРАЕЛЬ та ЕРЕЦ УКРАЇНА!Міхаель Ґольденберг. м. Хайфа 23.01.2016
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