Чому ЕРЕЦ ІСРАЕЛЬ як і ЕРЕЦ УКРАЇНА - "Це не ФАТЕРЛЯНД і не РОСІЯ"

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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У відповідь на розісланий мною материал: "Чому Ізраїль не Росія?" прийшло немало коментарів. Неодин від розгніваних росіян стосовно Євгена Зубарєва, Корреспондента портала РосБалт. Все це розповсюдив і на РП його партнер Міхаель Ґольденберг. Суть цих коментарів від москалів москальською: "Хватит уже безудержно ср...ть на Россию. Даже драный Израиль возрожден благодаря ее поддержке, даже США возникло благодаря ее поддержке, даже Европа вся жива благодаря России. Все они Неблагодарные твари"...
Адже багатьом людям світу відомо, що Росія багато років тому та й досі є Імпепрією Зла, котрій потібен майже весь світ для загарбництва у вигляді колоній. Таким чином голова НРІ ДІМ ДАВИДА пан Ґольденберг створив розповсюдження матеріалу пана Зубарєва стосовно зовсім не вдалої влади у Росії від кремлівських карликів. Але згідно з авторами Львівської Батярської коляди - Україна та Ісраїль - Це не ФАТЕРЛЯНД і не РОСІЯ, бо Оборонні війська - ЦАХАЛи обох братніх країн мають проросійські терористичні ХАМАСи у Газі і на Донбасі.
Перша і головна різниця — у Ізраїлі на вулицях можно бачити велику кількість озброєних людей як у формі, так і у громадянській одежі. Закони Ізраїля дозволяють громадянам мати, носити і використовувати для самооборони короткоствольну зброю, але крім любителів "коротких стволів" на вулицях є можливість бачити юнаків і дівчат з автоматичним армійським озброєнням. При цьому автомати заряджені заправленими магазинами і готові до використання у будь який момент. У якості заснувань для отримання ліцензії на короткоствольну зброю в Ізраїлі громадянин може повідомити про місце роботи чи проживання, пов'язане з ризиком, а також армійську чи поліційську рекомендацію. Таке, право на носіння пістолета чи револьвера мають: водії таксі, працівники алмазної біржи, спортсмени, які займаються стрілковим спортом, а також всі мешканці країни, що живуть на "окупованих" територіях. Крім того, кожний громадянин, відслужив строкову службу, може попросити командування підписати спеціальне прохання, котре дає основу отримати ліцензию. І нарешті , ліцензию на зброю поліція видає всім дружинникам, які добровільно патрулють житлові квартали. Крім того, в країні озброєна поліцiя і приватні охорнці, причому серед охоронців часто виступають зовсім молоденькі дівчатка, озброєні армійськими пістолетами.
|Територія Ізраїлю
Друге велике відрізнення — шалена кількість поліцейських на душу населения. Росія є ніби світовим лідером за цими показниками: 976 працівників на 100 тисяч населення. Але у Ізраїлю 330 поліцаїв на 100 тисяч населення, майже у три рази нижче. Третьє відрізнення — ефективність роботи правоохоронної системи. Кількість кримінальних смертей у Росії досягає 282 на 100 тисяч людей, в Ізраїлі цей кофіціент досягає 2,1 на 100 тисяч людей, подібна до Ізраїлю ситуація у Західній та центральній Україні. Подібні до Росії та від неї жертви є на Донбасі від місцевих терористів путлерівців-руснацфашистів.
Однак сама по собі ця статистика не пояснює причин, за котрими в країні, оточеній непримиримими ворогами, вірогідність померти від рук злочинця у 14 разів нище, ніж у путлерівському Фатерлянді-РОсшія. Мова іде про сукупність причин, у числі котрих, до прикладу, дуже скромний рівень низової корупції.
Адже, поліціянти і слідчі в Ізраїле не беруть хабарів — не тому, що вони дуже високоморальні, а тому, що хабарі економічно не виправдані. Зарплата поліціянта у перший рік праці складає 7 тисяч шекелів, що є фактично 2 тисячі долярів США, а потім вона зростає з кожним роком служби. Але найголовніше навіть не зарплата, а соціальні льготи, котрих досить багато: поліцейське страхування, медицинське страхування, оплата вищої освіти, пенсія у розмірі 90% від зарплати, причому вихід на пенсію дозволено уже у 45 років. Є сенс додати Українській владі, бо Україна це рідна сестра Ізраїлю, матеріальну підтримку при звільнені, котре виглядає так: відставний поліціянт вкладає 10% суми на велику покупку, наприклад землі чи хати, а держава доплачує йому 90% суми, що залишилася. У такій ситуації поліціянту чи слідчому просто невигідно брати гроші у правопорушників, тому що він ризикує сотнями тисяч доларів майбутніх виплат і льгот, а хабар у сотні тисяч доларів на низовому рівні йому ніхто не запропонує.
|Терор ХАМАСу
А теперь порівняємо цю ситуацію з Росією, де замість посилення відповідальності за хуліганство вирішили взагалі відмінити кремінальне покарання за такий злочин. Стаття 213 УК РФ "Хуліганство" ще під час президентства Дмітрія Мєдвєдєва (Карликовий Мєдвєд) за міркуваннями гуманності була модифікована таким чином, що тепер вона передбачає відповідальність тільки за побиття по ксенофобським мотивам або за напад з використанням зброї. А коли вас безпричинно побивають, користуючись лишень руками і ногами, то це ніби не злочин. Таким чином, безкарність вуличних нападів стала в Росії причиною тільки різкого виросту цього виду злочинів, але й базою для перерождення обнаглівших від безкарності хуліганів до серьйозних злочинців. Так ось, я знімав великою професіональною камерою на залізничних і автовокзалах Тель-Авіва, Нетанії та Єрусалима, а також в аеропорту імені Бен-Гуріона, у лікарнях, держзабезпечення і релігійних комплексах. Ні один службовець чи громадянин не зробили мені ні одного зауваження. Немає сумнівів, що подібна прозорість — це ще одна важлива причина низького рівня злочинності.
Залишається тільки позавидувати країні, де майже третина населення — вихідці з СРСР, тобто такі ж люди, як ми з вами. Тільки ось у чому Ізраїль — ця країна зовсім не така, як не шанована і паскудна Росія, але має повагу та любов до України. За повідомленнями НРІ на РП - Західна Україна багато років тому та й досі вважає: "Українці і Жиди - були й досі є брати!". Адже Львів, Тернопіль, Станіслав (Івано-Франківськ) та Чернівці завше були польсько-жидівськими містами.Міхаель Ґольденберг, Голова НРІ ДІМ ДАВИДА та Євген Зубарєв, Корреспондент портала РосБалт надіслав це до Ізраїлю. 11.04.2015
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