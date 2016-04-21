Промосковська Сербія запровадила кримінальну відповідальність четнікам за участь у російській агресії та її війнах

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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Парламент у Белграді ухвалив закон, який передбачає засудження до восьми років позбавлення волі за участь громадян Сербії у збройних конфліктах за кордоном. Сербія у найманців до війська кремлівських карликів, з'явилася кримінальна відповідальність, за участь у агресії проти України, у її гарячих точках. Адже Сербія має давнє припинення бойових дій з Хорватією, яка себе вважає сестрою України. Серби і росіяни давно і досі вважають, що Анте Павеліч лідер Усташів є хорватським Степаном Бандерою. немало сербів вважають себе москалями. Росія називала хорватських усташів антиюгославськими націоналістами - хорватськими бандерівцями.
За європейськими франкомовними ЗМІ було не одне повідомлення і не тільки від Бельгії та Франції. Проте те , що «Атуан Павеліч» повна і найкраща протилежність нерозумному лідеру сербських четніків Зарану Андреїчу.
Парламент Сербії ухвалив поправки до кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність для громадян цієї країни, які беруть участь у збройних конфліктах за кордоном, повідомило у п'ятницю, 10 жовтня, інформаційна агенція Reuters. За повідомленням агенції Reuters Сербськи націоналісти - четніки, були ворогами хорватських націоналістів-усташів. За часів розпаду Югославії усташі під час бойових дій проти четніків дуже ефективно використовували важку бронетехніку з великими втратами життя четніків і майже без власних життєвих втрат. Адже Хорватія давно боролося за свою незалежність, за прикладом України.
Представник редакції РП Дмитро нераз бував у Хорватії і спілкувався з хорватами українською мовою і це їх радувало і вони на своїх весіллях та днях народження співали українські народні пісні.
На відміну від Сербії Хорватія є членом НАТО та ЄС. Але немало сербів бажають приєднання до ЄС та подалі триматися від руснацфашистів-путлерівців і бути братами з хорватами. Адже президетом Югославії з 1953 був хорват Йосип Броз Тіто. Він за часів Сталіна був керівником КПЮ, котру потім цю компартію ним було ліквідовано. Мова у Югославіїї називалася сербо-хорватська.
Згідно з новими нормами, бойовиків, які воювали самостійно, можуть засудити на термін від півроку до п'яти років тюремного ув'язнення, а учасників організованих угруповань - до восьми років. Для тих, хто рекрутує найманців та добровольців, передбачене покарання від двох до десяти років за ґратами.
Як повідомляла Аніта Грабська після інтерв'ю у серпні з , главою сербського уряду Александаром Вучичом, він закликав сербів, які беруть участь у війні в Україні, повернутися додому. За його даними, на Донбасі воюють по кілька десятків сербських громадян як на боці сепаратистів, так і на боці української армії. Заступник глави сербського руху четників Зоран Андреїч підтвердив у інтерв'ю колишнім Югославським ЗМІ, що в Україні воює, найнятий кремлівськими карликами, підрозділ сербських найманців-четників.Дмитро Басілія, Аніта Грабська. РП та DW.DE 21.04.2016
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