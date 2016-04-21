



Анте Павеліч

Лідер хорватських усташів



Промосковська Сербія запровадила кримінальну відповідальність четнікам за участь у російській агресії та її війнах

Парламент у Белграді ухвалив закон, який передбачає засудження до восьми років позбавлення волі за участь громадян Сербії у збройних конфліктах за кордоном. Сербія у найманців до війська кремлівських карликів, з'явилася кримінальна відповідальність, за участь у агресії проти України, у її гарячих точках. Адже Сербія має давнє припинення бойових дій з Хорватією, яка себе вважає сестрою України. Серби і росіяни давно і досі вважають, що Анте Павеліч лідер Усташів є хорватським Степаном Бандерою. немало сербів вважають себе москалями. Росія називала хорватських усташів антиюгославськими націоналістами - хорватськими бандерівцями.



















За європейськими франкомовними ЗМІ було не одне повідомлення і не тільки від Бельгії та Франції. Проте те , що «Атуан Павеліч» повна і найкраща протилежність нерозумному лідеру сербських четніків Зарану Андреїчу.

Парламент Сербії ухвалив поправки до кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність для громадян цієї країни, які беруть участь у збройних конфліктах за кордоном, повідомило у п'ятницю, 10 жовтня, інформаційна агенція Reuters. За повідомленням агенції Reuters Сербськи націоналісти - четніки, були ворогами хорватських націоналістів-усташів. За часів розпаду Югославії усташі під час бойових дій проти четніків дуже ефективно використовували важку бронетехніку з великими втратами життя четніків і майже без власних життєвих втрат. Адже Хорватія давно боролося за свою незалежність, за прикладом України.

Представник редакції РП Дмитро нераз бував у Хорватії і спілкувався з хорватами українською мовою і це їх радувало і вони на своїх весіллях та днях народження співали українські народні пісні.

На відміну від Сербії Хорватія є членом НАТО та ЄС. Але немало сербів бажають приєднання до ЄС та подалі триматися від руснацфашистів-путлерівців і бути братами з хорватами. Адже президетом Югославії з 1953 був хорват Йосип Броз Тіто. Він за часів Сталіна був керівником КПЮ, котру потім цю компартію ним було ліквідовано. Мова у Югославіїї називалася сербо-хорватська.

Згідно з новими нормами, бойовиків, які воювали самостійно, можуть засудити на термін від півроку до п'яти років тюремного ув'язнення, а учасників організованих угруповань - до восьми років. Для тих, хто рекрутує найманців та добровольців, передбачене покарання від двох до десяти років за ґратами.

Найманців хочуть зупинити

Таким чином сербський парламент протидіє прибутковому бізнесу найманців, які використовують бойовий досвід, набутий у югославських війнах, воюючи за гроші у "гарячих точках", таких як Сьєрра-Леоне, Алжир, Лівія чи Україна, зауважує агенція Reuters. Інші балканські країни, зокрема Боснія та Косово, планують ужити аналогічних заходів, щоб зупинити своїх громадян, які вирушають воювати за кордон, зокрема до Укарїни і часом до Іраку та Сирії.

Як повідомляла Аніта Грабська після інтерв'ю у серпні з , главою сербського уряду Александаром Вучичом, він закликав сербів, які беруть участь у війні в Україні, повернутися додому. За його даними, на Донбасі воюють по кілька десятків сербських громадян як на боці сепаратистів, так і на боці української армії. Заступник глави сербського руху четників Зоран Андреїч підтвердив у інтерв'ю колишнім Югославським ЗМІ, що в Україні воює, найнятий кремлівськими карликами, підрозділ сербських найманців-четників.

«Хорватія зараз повертаєтся до братніх стосунків з Україною»

РП та DW.DE 21.04.2016