

Дмитро Басілія

під найбільшим

синьо-жовтим прапором

День Незалежності: справжнє свято для справжніх українців

10 тисяч прихильників Об’єднаної опозиції зібралися зранку 24 серпня на Михайлівській площі у Києві. За кілька годин людей побільшало мало не вдвічі. Величезна яскрава колона рушила з Михайлівської площі Володимирською вулицею - до пам'ятника Тарасові Шевченку. Око тішили безліч вишиванок з усіх країв українських, державні знамена та квіти в руках демонстрантів. На клаптику Софіївської площі купка найнятих та звезених люди імітували мітинг під "рєгіанальнимі" полотнищами. Їх зустріч оточували порожні автобуси та "маршрутки": жалюгідне видовище "підтримки влади народом".













Учасники акції тримаючи над собою державні прапори, символіку Об’єднаної опозиції, плакати: «Україна має бути незалежною». Під час ходи лунало давнє скандування: «Юлі –не тілки волю! і президество», та ""Зека "Гавнюковича" геть! і у Тюрму всього світу". Це звучало особливо лунко біля засілих за порожніми автобусами нинішніх опозиційних "біло-голубих януковичських регіанальних мітингувальників".

Представники колишньої опозиції Партії Регігандонів поклали квіти до пам’ятників Михайлові Грушевському й Тарасові Шевченку. На чолі колони - керманичі колишньої опозиції Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, та нинішні народні депутати.

Недавні Депутати Батьківщини - Вячеслав Коваль, Олена Бондаренко.

Колона прямує до пам'ятника Кобзареві - й ось уже молоді люди в українських строях розгортають величезне синьо-жовте знамено - найбільший національний прапор в історії України.Народний депутат і Голова Молодого Народногр Руху Іван Крулько розповів РП, що ідея та створення найбільшого прапора та, власне, її реалізація належать "Молодому рухові" й "Молодій батьківщині". Розміри прапора - 60 на 40 метрів, загальна площа - 2 тис кв. м, а вага - 150 кг. Прапор відтепер має подорожувати Україною, являючи її громадянам свою велич і надихаючи на боротьбу.

Лідери Об'єднаної опозиції поклали синьо-жовті квіти до пам'ятника Великому Кобзареві й, піднявшись до постамента, виступили перед учасниками акції. Цьому передувала трансляція зворушливого, яскравого звернення лідера Батьківщини Юлії Тимошенко до українського народу, активістів та прихильників опозиції з нагоди Дня Незалежності. На параді супер класно виступав пан Президепт Порошенко.

"Зараз тут розгортатимуть найбільший Державний прапор в Україні. Сподіваюся, що зможемо встановити рекорд, який буде занесено до Книги рекордів Гіннеса. Давайте, друзі, розгортайте", - скомандував пан Олександр Турчинов.

Біля мікрофона - представник Книги рекордів України. Він вручив керівникам опозиції диплом, що засвідчив занесення рекорду до Книги рекордів України. Найкращим рекордсменом промов нині виявився наш президент пван Порошенко перед українським військом на параді.

"Я переконаний, що це не останній рекорд, який ми з вами встановили", - зазначив пан Турчинов.

Мітинг пару років тому проти антиукраїнського Януковича

Україна залишається вірною європейському вибору, але інтеграція в європейський простір не повинна відбуватися за рахунок втручання у внутрішні справи країни. Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час свого виступу з нагоди Дня Незалежності України.«Ми впевнено прокладаємо шлях до розбудови сучасної європейської держави. Але це – надзвичайно складний процес. Ми шукаємо свій шлях до спільноти розвинутих держав, але інтеграція за всяку ціну за рахунок втрати незалежності, економічних або територіальних поступок, за рахунок дозволу втручатися у внутрішні справи – такого шляху ми ніколи не сприймали й не сприймемо», – наголосив голова держави керованої ґанґстерським урядом. Ти мчасом заяви про європейський вібір означають страх Януковича перед Путіним, який його не поважає і підстеливши Януковича собі під ноги зробить з нього шмату для підлоги.

Під час свого виступу Президент також зазначив, що останніми роками Україна відчула жорсткий зовнішній тиск, зіткнулася з економічними труднощами, що стало для неї серйозним випробуванням. При цьому Янукович зазначив, що ці труднощі не унікальні для України в контексті світової економічної кризи. Але, як повідомлялося у матеріалах РП українські та європейські експерти вважають, що українська економіка вщент зруйнована, бо розкрадена, нинішньою владою і її занепад значно більший ніж у європейських країн, які майже вийшли з кризової ситуації.

«Особливість нашої ситуації зумовлена тим, що нинішніми труднощами прагнуть скористатися не лише зовнішні, а й внутрішні сили, які намагаються заробити політичний капітал на проблемах українського суспільства», – додав Президент.









За словами пана Януковича, «деструктивна опозиція» робить ставку на дестабілізацію і хаос, а мотив їхніх дій – уникнути відповідальності за свої минулі помилки. «Заради політичного реваншу вони йдуть на провокації в Україні та за кордоном. Їм більше нічого запропонувати суспільству», – сказав Президент натякаючи про їхній рух "від стабільності до добробуту" регіаналів - за словами опозиційних прихильників - веде українців від "дебільності до жебрацтва ". Він та його ляльководи руйнують Україну і вважають, що після їхнього руйнування, зруйновану Україну ними подолано.

24.08.2015