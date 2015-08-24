День Незалежності: справжнє свято для справжніх українців

СТАТТІ

Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати

Працівник редакції РП Дмитро Басілія у шведському ВОЛИКУ

Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».

На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД

Франсуа Олланд

У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.

Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні

Міхаелеь Павлов

Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.

Заява Міжнародного фонду “Відродження”

Євген Бистрицький

Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.

Операція в Газі як стратегія нової холодної світової війни

Гарік Мазорна березіСередземного моря

Гарік Мазор на березі Середземного моря

Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax

Міхаель Ґольденберг

Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.

Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"

Міхаель Ґольденберг - шеф Народного Руху Ізраїлю

Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.

"Путін - клон Гітлера?"

Адольф Адольфович Путлер

Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.

Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України

Давiд Сакварелідзе

Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.

Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету

Міхаель Ґольденберг

"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.

Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"

Мартін Демпсі

Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера

Росія поплатиться за свою агресію проти України

Богдан Цюпин

Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..

ВСІ СТАТТІ

У Пентагоні розглядають усі варіанти щодо надання Україні зброї

Анґела Меркель проти нових проявів антисемітизму

Відкритий лист "Путлеру" від НРІ Дім Давида

Війна Росії з ХАМАСОМ ДОНБАСУ проти України - останні події

Про тих що пропали у ҐАЛУТІ

Військова Загроза

Розірвані залишки російських терористів згниють на Землі Обітованій!

Тбілісі за Києвом засудило убивство Бориса Нємцова

США надасть Україні безпілотники Predator

Оптимістичні факти - То було так давно

МАЙЖЕ вся Німеччина за його "Mайн Кампф" підтримувала Гітлера

Жорстка правда війни

Американський "Хижак" вполював би на бойовиків Хамасу з Донбасу

Львів два дні святкує День Батяра

ЦАХАЛ знищив ракетну майстерню у секторі Газа

Дерево з Фатіми

Ніч підрахунку голосів видалася провокативною

Пам'ять ДАВИДА БЕН ГУРІОНА (з архіва) - Це приклад Ізраїлю для його братньої України

Нічого особистого, тільки Політика

Відповідь критикам нашого Руху НРІ!

Заява НРІ "ДІМ ДАВИДА" за подіями в Україні

Геополітична Група 12+ Міжпарламентського союзу закликала засудити незаконні дії Росії

Бажаємо миру любові та Єдності

Бензин з нафти Urals наповнює картер двигуна сірчаною кислотою

Колишній міністр МЗС критикував пані Меркель за приятелювання з Путлером

У Києві розмірковують над створенням іноземного легіону

Генсек НАТО: Альянс може дислокувати війська де завгодно

Звернення НРІ "ДІМ ДАВИДА" до ЗМІ і до Блогерів

МЗС Німеччини прокоментував ноти Москви щодо "історичної" заяви Яценюка

Мінські переговори про звільнення заложників

Пресс-офіцер АТО "звільнив" Георгіївку Луганської області

Російська "окупація" - не американська "провокація"

Наперекір війні і негараздам: рекордна кількість різдвяних туристів у Львові

ДОВГОЮ ДОРОГОЮ

Наша спільна Перемога

Все буде – Україна!

Кадрові прориви Петра Порошенка

Заявление МКЦ "Забытый полк": к народу, СМИ и руководству Украины

Вшануймо борців за волю України разом!

Бійці нейтралізували групу російських спецназівців

Керівництво держави саботує реформу правоохоронних органів

Шеф МЗС Німеччини вважає, що з сепаратистами-РУСнацфашистами треба боротися зі зброєю

Путлерівськi найманці - ХАМАСівці - ДОНБАСівці втрачають популярність та підтримку руснацфашистів

Крах ще одної ілюзії

Що треба робити в Ізраїлі. Як, зрештою, і в Україні

Про ОУН-УПА мовою документів ВІДЕО

Американські та українські жінки-військові хочуть мати право воювати як жінки ЦАХАЛу

Позбутися музичної провінційності

Чи треба любити Росію?

Історія львівського рок-н-ролу

Грузія та Україна варяться в одному соку

Німецький міністр порівняв анексію Криму із діями Гітлера у Судетській області

Пісня про Гепу і Допу: "Потрібно допу Гепі зеленкою полить"(ВІДЕО)

Інша система підрахунку України з Ізраїлем

З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ

Міжнародний фонд «Відродження» отримав поважну європейську премію «Відкрите суспільство» - 2015

РЕКЛАМА

НОВИНИ

Дмитро Басілія під найбільшим синьо-жовтим прапором
Дмитро Басілія
під найбільшим
синьо-жовтим прапором

День Незалежності: справжнє свято для справжніх українців

10 тисяч прихильників Об’єднаної опозиції зібралися зранку 24 серпня на Михайлівській площі у Києві. За кілька годин людей побільшало мало не вдвічі. Величезна яскрава колона рушила з Михайлівської площі Володимирською вулицею - до пам'ятника Тарасові Шевченку. Око тішили безліч вишиванок з усіх країв українських, державні знамена та квіти в руках демонстрантів. На клаптику Софіївської площі купка найнятих та звезених люди імітували мітинг під "рєгіанальнимі" полотнищами. Їх зустріч оточували порожні автобуси та "маршрутки": жалюгідне видовище "підтримки влади народом".





Учасники акції тримаючи над собою державні прапори, символіку Об’єднаної опозиції, плакати: «Україна має бути незалежною». Під час ходи лунало давнє скандування: «Юлі –не тілки волю! і президество», та ""Зека "Гавнюковича" геть! і у Тюрму всього світу". Це звучало особливо лунко біля засілих за порожніми автобусами нинішніх опозиційних "біло-голубих януковичських регіанальних мітингувальників".

Представники колишньої опозиції Партії Регігандонів поклали квіти до пам’ятників Михайлові Грушевському й Тарасові Шевченку. На чолі колони - керманичі колишньої опозиції Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, та нинішні народні депутати.

Недавні Народні депутати Вячеслав Коваль Олена Бондаренко Недавні Депутати Батьківщини - Вячеслав Коваль, Олена Бондаренко.

Колона прямує до пам'ятника Кобзареві - й ось уже молоді люди в українських строях розгортають величезне синьо-жовте знамено - найбільший національний прапор в історії України.

Іван Крулько

Народний депутат і Голова Молодого Народногр Руху Іван Крулько розповів РП, що ідея та створення найбільшого прапора та, власне, її реалізація належать "Молодому рухові" й "Молодій батьківщині". Розміри прапора - 60 на 40 метрів, загальна площа - 2 тис кв. м, а вага - 150 кг. Прапор відтепер має подорожувати Україною, являючи її громадянам свою велич і надихаючи на боротьбу.

Лідери Об'єднаної опозиції поклали синьо-жовті квіти до пам'ятника Великому Кобзареві й, піднявшись до постамента, виступили перед учасниками акції. Цьому передувала трансляція зворушливого, яскравого звернення лідера Батьківщини Юлії Тимошенко до українського народу, активістів та прихильників опозиції з нагоди Дня Незалежності. На параді супер класно виступав пан Президепт Порошенко.

"Зараз тут розгортатимуть найбільший Державний прапор в Україні. Сподіваюся, що зможемо встановити рекорд, який буде занесено до Книги рекордів Гіннеса. Давайте, друзі, розгортайте", - скомандував пан Олександр Турчинов.

Біля мікрофона - представник Книги рекордів України. Він вручив керівникам опозиції диплом, що засвідчив занесення рекорду до Книги рекордів України. Найкращим рекордсменом промов нині виявився наш президент пван Порошенко перед українським військом на параді.

"Я переконаний, що це не останній рекорд, який ми з вами встановили", - зазначив пан Турчинов.

Україна залишається вірною європейському вибору, але інтеграція в європейський простір не повинна відбуватися за рахунок втручання у внутрішні справи країни. Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час свого виступу з нагоди Дня Незалежності України.

Мітинг пару років тому проти антиукраїнського Януковича

«Ми впевнено прокладаємо шлях до розбудови сучасної європейської держави. Але це – надзвичайно складний процес. Ми шукаємо свій шлях до спільноти розвинутих держав, але інтеграція за всяку ціну за рахунок втрати незалежності, економічних або територіальних поступок, за рахунок дозволу втручатися у внутрішні справи – такого шляху ми ніколи не сприймали й не сприймемо», – наголосив голова держави керованої ґанґстерським урядом. Ти мчасом заяви про європейський вібір означають страх Януковича перед Путіним, який його не поважає і підстеливши Януковича собі під ноги зробить з нього шмату для підлоги.




Під час свого виступу Президент також зазначив, що останніми роками Україна відчула жорсткий зовнішній тиск, зіткнулася з економічними труднощами, що стало для неї серйозним випробуванням. При цьому Янукович зазначив, що ці труднощі не унікальні для України в контексті світової економічної кризи. Але, як повідомлялося у матеріалах РП українські та європейські експерти вважають, що українська економіка вщент зруйнована, бо розкрадена, нинішньою владою і її занепад значно більший ніж у європейських країн, які майже вийшли з кризової ситуації.

«Особливість нашої ситуації зумовлена тим, що нинішніми труднощами прагнуть скористатися не лише зовнішні, а й внутрішні сили, які намагаються заробити політичний капітал на проблемах українського суспільства», – додав Президент.



За словами пана Януковича, «деструктивна опозиція» робить ставку на дестабілізацію і хаос, а мотив їхніх дій – уникнути відповідальності за свої минулі помилки. «Заради політичного реваншу вони йдуть на провокації в Україні та за кордоном. Їм більше нічого запропонувати суспільству», – сказав Президент натякаючи про їхній рух "від стабільності до добробуту" регіаналів - за словами опозиційних прихильників - веде українців від "дебільності до жебрацтва ". Він та його ляльководи руйнують Україну і вважають, що після їхнього руйнування, зруйновану Україну ними подолано.

Дмитро Басілія
24.08.2015


ВСІ НОВИНИ



НАШЕ ГОЛОСУВАННЯ

Хто міг би очолити Україну після революції 2014?

  • Юлія Тимошенко
  • Петро Порошенко
  • Віктор Ющенко
  • Арсеній Яценюк
  • Олег Тягнибок
  • Віталій Кличко
  • Хтось інший


ПАРТНЕРИ


ТОВ НСК Україна