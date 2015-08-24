День Незалежності: справжнє свято для справжніх українців

СТАТТІ
Спецмита на імпорт автомобілів необхідно скасувати
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо зменшення спецмита на імпорт легкових автомобілів, яке вступило в силу, не сприяє максимальній лібералізації економічних відносин на автомобільному ринку та розвитку автомобільної промисловості в цілому. Про це заявив заступник голови партії «Україна Майбутнього».
На траурній церемонії в Парижі Олланд пообіцяв "розгромити" ІД
У Франції згадали жертв 13 листопада на закритій церемонії в Парижі. Президент країни Франсуа Олланд пообіцяв "розгромити армію фанатиків", що вчинила злочини. У Парижі згадують жертв терактів 13 листопада.
Араби і бедуіни в Ізраїлі - Данєцкіє і рускіє в Україні
Депутат Кнессета від партії Наша Ерец Ісраель д-р Міхаель Бен Арі і голова цієї партії Барух Марзель, визнали, що аналогом цієї партії в Україні є ВО СВОБОДА.
Заява Міжнародного фонду “Відродження”
Останніми днями кільком провідним громадським організаціям надіслана вимога від слідчих органів податкової міліції про надання інформації у період 2010-2013 рр.
Як Ізраїль став світовим лідером у беспілотникax
Народний Рух Ізраїлю НРІ Дім Давида вважає себе союзником України, але ворогом Кремлівських карликів. Цей матеріал на РП надіслав його партнер Голова НРІ ДД Міхаель Ґольденберг. Пан Ґольденберг вважає ісламіста ХАМАСу ПУТІ-Путлера спільним ворогом Ерец Ісраель та Ерец Україна.
Євреї у першій десятці рейтинга "Моральні авторитети українськой нації"
Найбільше не люблю євреїв у чужих лівреях, почесних громадян другої, але не своєї країни. При всій повазі, до їхньої роботи вони більше всього потрібні у Ізраїлю. Говорю це виключно заради їхнього блага, тому що у всі часи вони пхалися на чужі барикади, і ставили відомими, як Лев Троцкий, і так само скінчувалися.
Відомий російський письменник Іван Зайцев надіслав повідомлення на РП стосовно загарбницької активності Путіна поза межами Росії.
Грузинського депутата від ЄНР призначено заступнком генпрокурора України
Депутата Грузії, Давида Сакварелідзе призначено заступником генерального прокурора України.
Точка зору всіх, хто брав участь у дебатах на сторінках інтернету
"ШАЛОМ ШАББАТ!" Пане Ґольденберг цю Вашу публікацію зробив РП у суботу 21 березня.
Генерал Демпсі: "Вогонь, розпалений «Путігітлером», вийде з під його контролю"
Демпсі не виключає можливості виникнення 3-ї світової війни, яка об'єднає світ проти Путіна, як свого часу - проти Гітлера
Росія поплатиться за свою агресію проти України
Президент Барак Обама виклав своє бачення ролі США у світі..
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НОВИНИ
10 тисяч прихильників Об’єднаної опозиції зібралися зранку 24 серпня на Михайлівській площі у Києві. За кілька годин людей побільшало мало не вдвічі. Величезна яскрава колона рушила з Михайлівської площі Володимирською вулицею - до пам'ятника Тарасові Шевченку. Око тішили безліч вишиванок з усіх країв українських, державні знамена та квіти в руках демонстрантів. На клаптику Софіївської площі купка найнятих та звезених люди імітували мітинг під "рєгіанальнимі" полотнищами. Їх зустріч оточували порожні автобуси та "маршрутки": жалюгідне видовище "підтримки влади народом".
Учасники акції тримаючи над собою державні прапори, символіку Об’єднаної опозиції, плакати: «Україна має бути незалежною». Під час ходи лунало давнє скандування: «Юлі –не тілки волю! і президество», та ""Зека "Гавнюковича" геть! і у Тюрму всього світу". Це звучало особливо лунко біля засілих за порожніми автобусами нинішніх опозиційних "біло-голубих януковичських регіанальних мітингувальників".
Представники колишньої опозиції Партії Регігандонів поклали квіти до пам’ятників Михайлові Грушевському й Тарасові Шевченку. На чолі колони - керманичі колишньої опозиції Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, та нинішні народні депутати.
|Іван Крулько
Лідери Об'єднаної опозиції поклали синьо-жовті квіти до пам'ятника Великому Кобзареві й, піднявшись до постамента, виступили перед учасниками акції. Цьому передувала трансляція зворушливого, яскравого звернення лідера Батьківщини Юлії Тимошенко до українського народу, активістів та прихильників опозиції з нагоди Дня Незалежності. На параді супер класно виступав пан Президепт Порошенко.
"Зараз тут розгортатимуть найбільший Державний прапор в Україні. Сподіваюся, що зможемо встановити рекорд, який буде занесено до Книги рекордів Гіннеса. Давайте, друзі, розгортайте", - скомандував пан Олександр Турчинов.
Біля мікрофона - представник Книги рекордів України. Він вручив керівникам опозиції диплом, що засвідчив занесення рекорду до Книги рекордів України. Найкращим рекордсменом промов нині виявився наш президент пван Порошенко перед українським військом на параді.
"Я переконаний, що це не останній рекорд, який ми з вами встановили", - зазначив пан Турчинов.Україна залишається вірною європейському вибору, але інтеграція в європейський простір не повинна відбуватися за рахунок втручання у внутрішні справи країни. Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час свого виступу з нагоди Дня Незалежності України.
Під час свого виступу Президент також зазначив, що останніми роками Україна відчула жорсткий зовнішній тиск, зіткнулася з економічними труднощами, що стало для неї серйозним випробуванням. При цьому Янукович зазначив, що ці труднощі не унікальні для України в контексті світової економічної кризи. Але, як повідомлялося у матеріалах РП українські та європейські експерти вважають, що українська економіка вщент зруйнована, бо розкрадена, нинішньою владою і її занепад значно більший ніж у європейських країн, які майже вийшли з кризової ситуації.
«Особливість нашої ситуації зумовлена тим, що нинішніми труднощами прагнуть скористатися не лише зовнішні, а й внутрішні сили, які намагаються заробити політичний капітал на проблемах українського суспільства», – додав Президент.
За словами пана Януковича, «деструктивна опозиція» робить ставку на дестабілізацію і хаос, а мотив їхніх дій – уникнути відповідальності за свої минулі помилки. «Заради політичного реваншу вони йдуть на провокації в Україні та за кордоном. Їм більше нічого запропонувати суспільству», – сказав Президент натякаючи про їхній рух "від стабільності до добробуту" регіаналів - за словами опозиційних прихильників - веде українців від "дебільності до жебрацтва ". Він та його ляльководи руйнують Україну і вважають, що після їхнього руйнування, зруйновану Україну ними подолано.Дмитро Басілія
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